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Челси
 
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Вест Хэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вест Хэм

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 56 минут, которая состоится 08.04.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Вест Хэм
Челси
90% (72)
Ничья:
3.8% (3)
Вест Хэм
6.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
38.8% (31)
Челси:
25% (20)
Челси:
8.8% (7)
Челси:
7.5% (6)
Челси:
5% (4)
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