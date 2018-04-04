Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вест Хэм

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Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.03.2018 Лестер 1:2 Челси К
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Челси 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 16.02.2018 Челси 4:0 Халл Сити К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
Вест Хэм (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 31.03.2018 Вест Хэм 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 10.03.2018 Вест Хэм 0:3 Бёрнли ПЛ
- 03.03.2018 Суонси 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 10.02.2018 Вест Хэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 03.02.2018 Брайтон 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 30.01.2018 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.01.2018 Уиган 2:0 Вест Хэм К
- 20.01.2018 Вест Хэм 1:1 Борнмут ПЛ
- 16.01.2018 Вест Хэм 1:0 Шрусбери Таун К
- 13.01.2018 Хаддерсфилд Таун 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 07.01.2018 Шрусбери Таун 0:0 Вест Хэм К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
Последние игры между собой
Челси: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси Премьер-лига
- 06.03.2017 Вест Хэм 1:2 Челси Премьер-лига
- 26.10.2016 Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги
- 15.08.2016 Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 19.03.2016 Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 24.10.2015 Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига
- 04.03.2015 Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига
- 26.12.2014 Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 29.01.2014 Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 23.11.2013 Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига
- 17.03.2013 Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 01.12.2012 Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига
- 23.04.2011 Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 11.09.2010 Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига
- 13.03.2010 Челси 4:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 20.12.2009 Вест Хэм 1:1 Челси Премьер-лига
- 25.04.2009 Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига
- 14.12.2008 Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 01.03.2008 Вест Хэм 0:4 Челси Премьер-лига
- 01.12.2007 Челси 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|88 - 21
|84
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 23
|68
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|75 - 35
|66
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|62 - 26
|64
|5.
|Челси
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|53 - 30
|56
|6.
|Арсенал
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|58 - 41
|51
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|29 - 27
|46
|8.
|Лестер
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|47 - 43
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|38 - 53
|40
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|41 - 57
|37
|11.
|Борнмут
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|39 - 51
|37
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 40
|35
|13.
|Брайтон
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|28 - 42
|34
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|39 - 57
|33
|15.
|Суонси
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 44
|31
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|25 - 53
|31
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|31 - 50
|30
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|29 - 47
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|29 - 61
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|25 - 51
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вест ХэмДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 56 минут, которая состоится 08.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Челси - Вест Хэм
Челси
90% (72)
Ничья:
3.8% (3)
Вест Хэм
6.3% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
38.8% (31)
2:1 Челси:
25% (20)
1:0 Челси:
8.8% (7)
3:1 Челси:
7.5% (6)
3:0 Челси:
5% (4)
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