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Манчестер Сити
 
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Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 50 минут, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
73% (54)
Ничья:
17.6% (13)
Манчестер Юнайтед
9.5% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
41.9% (31)
Манчестер Сити:
10.8% (8)
Ничья:
10.8% (8)
Манчестер Сити:
8.1% (6)
Манчестер Сити:
5.4% (4)
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