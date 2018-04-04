Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

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Стадион: Этихад Стэдиум
Предыдущие игры
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Эвертон 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 12.03.2018 Сток Сити 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 19.02.2018 Уиган 1:0 Манчестер Сити К
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.01.2018 Кардифф Сити 0:2 Манчестер Сити К
- 23.01.2018 Бристоль Сити 2:3 Манчестер Сити КЛ
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 09.01.2018 Манчестер Сити 2:1 Бристоль Сити КЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 31.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси ПЛ
- 17.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон К
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 05.03.2018 Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Манчестер Юнайтед К
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 03.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.01.2018 Йовил Таун 0:4 Манчестер Юнайтед К
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 21.07.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Международный кубок чемпионов
- 27.04.2017 Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.10.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити Кубок лиги
- 10.09.2016 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 20.03.2016 Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 25.10.2015 Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 12.04.2015 Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 02.11.2014 Манчестер Сити 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 25.03.2014 Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 22.09.2013 Манчестер Сити 4:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 08.04.2013 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 09.12.2012 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 30.04.2012 Манчестер Сити 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 08.01.2012 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед Кубок
- 23.10.2011 Манчестер Юнайтед 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига
- 07.08.2011 Манчестер Юнайтед 3:2 Манчестер Сити Суперкубок
- 07.08.2011 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед Суперкубок
- 16.04.2011 Манчестер Сити 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок
- 12.02.2011 Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|88 - 21
|84
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 23
|68
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|75 - 35
|66
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|62 - 26
|64
|5.
|Челси
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|53 - 30
|56
|6.
|Арсенал
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|58 - 41
|51
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|29 - 27
|46
|8.
|Лестер
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|47 - 43
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|38 - 53
|40
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|41 - 57
|37
|11.
|Борнмут
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|39 - 51
|37
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 40
|35
|13.
|Брайтон
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|28 - 42
|34
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|39 - 57
|33
|15.
|Суонси
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 44
|31
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|25 - 53
|31
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|31 - 50
|30
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|29 - 47
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|29 - 61
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|25 - 51
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Манчестер ЮнайтедДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 50 минут, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
73% (54)
Ничья:
17.6% (13)
Манчестер Юнайтед
9.5% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Манчестер Сити:
41.9% (31)
2:0 Манчестер Сити:
10.8% (8)
1:1 Ничья:
10.8% (8)
1:0 Манчестер Сити:
8.1% (6)
3:1 Манчестер Сити:
5.4% (4)
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