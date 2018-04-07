Стадион: Хоуторнс Зрители: 23297
1:1
Конец матча
50' Желтая карточкаБрант Крис
1:0
54' ГолРодригес Джей
55' Желтая карточкаКлукас Сэм
1:1
75' ГолАбрахам Тэмми
87' Желтая карточкаФиллипс Мэтт
90' Желтая карточкаМакклин Джеймс
90' Желтая карточкаБартли Кайл
Второй тайм
93'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Нотон Кайл из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
93'
Клукас Сэм из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Макклин Джеймс получил желтую карточку от судьи
89'
Филлипс Мэтт получил желтую карточку от судьи
89'
87'
Безумный фол. Филлипс Мэтт грубо играет против соперника. Пострадал Ольссон Мартин
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Крыховяк Гжегож из команды Вест Бромвич в офсайде
86'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фернандес Федерико из команды Суонси.
86'
Брант Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Крыховяк Гжегож нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
84'
Брант Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
83'
Тактическая замена. Родригес Джей уходит с поля и его заменяет Крыховяк Гжегож
83'
Филлипс Мэтт не смог попасть в створ ударом издали
82'
Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
81'
80'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
79'
78'
Нотон Кайл не смог попасть в створ ударом издали
77'
77'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Клукас Сэм сделал результативную передачу.
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Абрахам Тэмми из клуба "Суонси" отправил мяч головой в ворота.
75'
Клукас Сэм из команды Суонси подал угловой справа.
75'
Брант Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Дайер Натан из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 23297 болельщиков
73'
72'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
71'
Родригес Джей наказан за толчок Фабьянски Лукаш
71'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
71'
Макклин Джеймс мяч отрикошетил от ворот
71'
Плохо сыграл Фернандес Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
68'
Судья сигнализирует, что Бартли Кайл из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Родригес Джей
67'
Судья сигнализирует, что Дайер Натан из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Ньом Аллан
67'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ольссон Мартин из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
65'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич в офсайде
65'
64'
64'
Шанс! Абрахам Тэмми из команды Суонси пробил головой, но мимо
64'
Клукас Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Судья сигнализирует, что Ньом Аллан из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Ольссон Мартин
63'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич в офсайде
62'
62'
Нотон Кайл из команды Суонси делает неудачный навес.
61'
Тактическая замена. Кинг Энди уходит с поля и его заменяет Дайер Натан
60'
Судья сигнализирует, что Гиббс Киран из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Абрахам Тэмми
60'
Суонси совершает вбрасывание на своей половине поля
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Ольссон Мартин из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
59'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Нотон Кайл из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
57'
Рондон Саломон коснулся мяча рукой.
56'
56'
Ольссон Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Рефери не любит споров - именно за это Клукас Сэм сейчас получил желтую
54'
Рондон Саломон сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Родригес Джей из команды Вест Бромвич забил гол! Легко это для такого игрока, как Родригес Джей
54'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает передачу одноклубнику.
54'
54'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
53'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
53'
53'
Моусон Алфи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
Шанс! Рондон Саломон из команды Вест Бромвич пробил головой, но мимо
51'
50'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
50'
Кэрролл Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Брант Крис получил желтую карточку от судьи
50'
Безумный фол. Брант Крис грубо играет против соперника. Пострадал Айю Андре
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Макклин Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Ван дер Хорн Майк получил травму и заменен. Бартли Кайл выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Плохо сыграл Моусон Алфи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Макклин Джеймс мяч отрикошетил от ворот
49'
Фабьянски Лукаш из команды Суонси сделал отличный сейв!
49'
Родригес Джей бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
49'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает передачу одноклубнику.
48'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Родригес Джей
47'
46'
Опасность предотвращена - Ван дер Хорн Майк из команды Суонси вступил в отбор удачно
46'
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
42'
41'
Опасность предотвращена - Нотон Кайл из команды Суонси вступил в отбор удачно
41'
Брант Крис из команды Вест Бромвич забрасывает мяч в штрафную.
41'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
41'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
40'
Как он промахнулся? Айю Андре имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Клукас Сэм и Абрахам Тэмми из команды Суонси.
40'
Клукас Сэм из команды Суонси идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
38'
36'
35'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
33'
Судья сигнализирует, что Родригес Джей из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Ольссон Мартин
33'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич в офсайде
33'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
32'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Нотон Кайл из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Макклин Джеймс
31'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич в офсайде
31'
Доусон Крэйг выбил мяч подальше от ворот.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Айю Андре
28'
28'
Макклин Джеймс коснулся мяча рукой.
27'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
27'
26'
25'
Кэрролл Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Игрок из команды Вест Бромвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Кэрролл Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Брант Крис из команды Вест Бромвич забрасывает мяч в штрафную.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
23'
Судья сигнализирует, что Гиббс Киран из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Айю Андре
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Абрахам Тэмми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
20'
Абрахам Тэмми нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
18'
18'
Филлипс Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Ван дер Хорн Майк ошибается в защите.
17'
17'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Кинг Энди
17'
Клукас Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
16'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
14'
Ливермо Джейк не смог попасть в створ ударом издали
14'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
12'
12'
Брант Крис нанес удар издали, а Фабьянски Лукаш отбил его обратно в игру!
12'
Родригес Джей нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
11'
11'
10'
Айю Андре нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Отличные скиллы показывает Абрахам Тэмми, обводя своих соперников
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Судья сигнализирует, что Родригес Джей из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Айю Андре
8'
Абрахам Тэмми наказан за толчок Ливермо Джейк
7'
Фернандес Федерико из команды Суонси хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
Ливермо Джейк выбил мяч подальше от ворот.
5'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич опасно и грубо сыграл. Абрахам Тэмми пострадал.
5'
5'
Родригес Джей нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
5'
Плохо сыграл Фернандес Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Ольссон Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
3'
2'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
2'
Доусон Крэйг выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Суонси". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вест Бромвич 1:1 Суонси
Вест Бромвич
46.9% (82)
Ничья:
35.4% (62)
Суонси
17.7% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.9% (54)
1:0 Вест Бромвич:
25.1% (44)
2:1 Вест Бромвич:
17.7% (31)
0:1 Суонси:
8.6% (15)
1:2 Суонси:
8% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация