  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 23297
Вест Бромвич
1:1
Конец матча
Суонси
0'
50' Желтая карточка
Брант Крис
1:0
54' Гол
Родригес Джей
55' Желтая карточка
Клукас Сэм
1:1
75' Гол
Абрахам Тэмми
87' Желтая карточка
Филлипс Мэтт
90' Желтая карточка
Макклин Джеймс
90' Желтая карточка
Бартли Кайл
90'+5
Второй тайм
93'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Нотон Кайл из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
93'
Клукас Сэм из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
92'
Макклин Джеймс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Филлипс Мэтт получил желтую карточку от судьи

89'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Безумный фол. Филлипс Мэтт грубо играет против соперника. Пострадал Ольссон Мартин
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
86'
Крыховяк Гжегож из команды Вест Бромвич в офсайде
86'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фернандес Федерико из команды Суонси.
86'
Брант Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Крыховяк Гжегож нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Айю Андре уходит с поля и его заменяет Ки Сон-Ён
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
84'
Айю Андре из команды Суонси в офсайде
84'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Брант Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Удар от ворот произведет Суонси
83'
Тактическая замена. Родригес Джей уходит с поля и его заменяет Крыховяк Гжегож
83'
Филлипс Мэтт не смог попасть в створ ударом издали
82'
Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
82'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
81'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
78'
Нотон Кайл не смог попасть в створ ударом издали
77'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Клукас Сэм сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Абрахам Тэмми из клуба "Суонси" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
75'
Клукас Сэм из команды Суонси подал угловой справа.
75'
Брант Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Дайер Натан из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 23297 болельщиков
73'
Удар от ворот произведет Суонси
72'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Родригес Джей наказан за толчок Фабьянски Лукаш
Угловой
71'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
71'
Макклин Джеймс мяч отрикошетил от ворот
71'
Плохо сыграл Фернандес Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Бартли Кайл из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Родригес Джей
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Дайер Натан из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Ньом Аллан
67'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ольссон Мартин из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
Офсайд
65'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич в офсайде
65'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
64'
Шанс! Абрахам Тэмми из команды Суонси пробил головой, но мимо
64'
Клукас Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Ньом Аллан из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Ольссон Мартин
Офсайд
63'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич в офсайде
62'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
62'
Нотон Кайл из команды Суонси делает неудачный навес.
61'
Тактическая замена. Кинг Энди уходит с поля и его заменяет Дайер Натан
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Гиббс Киран из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Абрахам Тэмми
60'
Суонси совершает вбрасывание на своей половине поля
60'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Ольссон Мартин из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
59'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Нотон Кайл из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Рондон Саломон коснулся мяча рукой.
56'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Ольссон Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
55'
Рефери не любит споров - именно за это Клукас Сэм сейчас получил желтую
54'
Рондон Саломон сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Родригес Джей из команды Вест Бромвич забил гол! Легко это для такого игрока, как Родригес Джей
54'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает передачу одноклубнику.
54'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
53'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
53'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
53'
Моусон Алфи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Удар от ворот произведет Суонси
51'
Шанс! Рондон Саломон из команды Вест Бромвич пробил головой, но мимо
51'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
50'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
50'
Кэрролл Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
50'
Брант Крис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Брант Крис грубо играет против соперника. Пострадал Айю Андре
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Макклин Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Ван дер Хорн Майк получил травму и заменен. Бартли Кайл выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Плохо сыграл Моусон Алфи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Макклин Джеймс мяч отрикошетил от ворот
49'
Фабьянски Лукаш из команды Суонси сделал отличный сейв!
49'
Родригес Джей бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
49'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Родригес Джей
47'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Опасность предотвращена - Ван дер Хорн Майк из команды Суонси вступил в отбор удачно
46'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
44'
Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Удар от ворот произведет Суонси
42'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Опасность предотвращена - Нотон Кайл из команды Суонси вступил в отбор удачно
41'
Брант Крис из команды Вест Бромвич забрасывает мяч в штрафную.
41'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
40'
Как он промахнулся? Айю Андре имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Клукас Сэм и Абрахам Тэмми из команды Суонси.
40'
Клукас Сэм из команды Суонси идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
38'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Суонси
35'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Родригес Джей из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Ольссон Мартин
Офсайд
33'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич в офсайде
33'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
32'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Нотон Кайл из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Макклин Джеймс
Офсайд
31'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич в офсайде
31'
Доусон Крэйг выбил мяч подальше от ворот.
30'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Айю Андре
28'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Макклин Джеймс коснулся мяча рукой.
27'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
27'
Удар от ворот произведет Суонси
Угловой
26'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
25'
Кэрролл Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Игрок из команды Вест Бромвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Кэрролл Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
25'
Брант Крис из команды Вест Бромвич забрасывает мяч в штрафную.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Гиббс Киран из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Айю Андре
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
21'
Абрахам Тэмми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
21'
Кинг Энди из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
20'
Абрахам Тэмми нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
18'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Филлипс Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Ван дер Хорн Майк ошибается в защите.
17'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Кинг Энди
17'
Клукас Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
16'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Удар от ворот произведет Суонси
14'
Ливермо Джейк не смог попасть в створ ударом издали
14'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
12'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
12'
Брант Крис нанес удар издали, а Фабьянски Лукаш отбил его обратно в игру!
12'
Родригес Джей нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
10'
Айю Андре нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Отличные скиллы показывает Абрахам Тэмми, обводя своих соперников
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Родригес Джей из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Айю Андре
Фол, нарушение
8'
Абрахам Тэмми наказан за толчок Ливермо Джейк
7'
Фернандес Федерико из команды Суонси хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
6'
Ливермо Джейк выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
5'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич опасно и грубо сыграл. Абрахам Тэмми пострадал.
5'
Удар от ворот произведет Суонси
5'
Родригес Джей нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
5'
Плохо сыграл Фернандес Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
5'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Ольссон Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
Офсайд
2'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
2'
Доусон Крэйг выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Суонси". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вест Бромвич 1:1 Суонси
Вест Бромвич
46.9% (82)
Ничья:
35.4% (62)
Суонси
17.7% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.9% (54)
Вест Бромвич:
25.1% (44)
Вест Бромвич:
17.7% (31)
Суонси:
8.6% (15)
Суонси:
8% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация