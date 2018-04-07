Стадион: Фалмер Зрители: 30501
1:1
Конец матча
1:0
29' Гол в свои воротаЛоссль Йонас
1:1
32' ГолМунье Стив
59' Желтая карточкаДаффи Шейн
74' Красная карточкаПрёппер Дэви
Второй тайм
93'
Судья сигнализирует, что Уллоа Леонардо из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Конголо Теренс
91'
Муй Аарон пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Ван ла Парра Райив уходит с поля и его заменяет Куанер Колин
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 30501 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
88'
88'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
88'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
85'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
85'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
83'
Судья сигнализирует, что Уллоа Леонардо из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Муй Аарон
82'
82'
Шанс! Даффи Шейн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
81'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой слева.
81'
Даффи Шейн нанес удар головой, но Лоссль Йонас перевел мяч на угловой!
81'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой слева.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Хогг Джонатан получил травму и заменен. Биллинг Филип выходит на поле.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
80'
Хогг Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Лоссль Йонас отбил мяч на угловой после удара Скелотто Эзекиль из штрафной площади.
80'
Уллоа Леонардо из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
79'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
78'
Хогг Джонатан возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Кайал Барам
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Хогг Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Хогг Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Прёппер Дэви уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
74'
Безумный фол. Прёппер Дэви грубо играет против соперника. Пострадал Хогг Джонатан
72'
71'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
71'
68'
Данк Льюис из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
68'
67'
Тактическая замена. Мюррей Гленн уходит с поля и его заменяет Уллоа Леонардо
66'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Ван ла Парра Райив пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
65'
Судья свистит. Йоргенсен Матиас атаковал сзади соперника. Это Мюррей Гленн заработал своей команде штрафной
64'
62'
Притчард Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
61'
Хороший удар издали нанес Стивенс Дейл, но отличный сейв сделал Лоссль Йонас. Угловой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
Даффи Шейн из команды Брайтон предупрежден после нескольких фолов.
59'
Судья свистит. Даффи Шейн атаковал сзади соперника. Это Притчард Алекс заработал своей команде штрафной
58'
Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Йоргенсен Матиас
58'
Опасность предотвращена - Скелотто Эзекиль из команды Брайтон вступил в отбор удачно
58'
Отличные скиллы показывает Инс Томас, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Хадергьонай Флорент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
55'
Марч Соломон из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Искьердо Хосе из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
54'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Конголо Теренс
53'
Хогг Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Хогг Джонатан взял и забрал мяч на выходе
53'
Искьердо Хосе из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Марч Соломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья свистит. Хадергьонай Флорент атаковал сзади соперника. Это Мюррей Гленн заработал своей команде штрафной
52'
52'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Судья сигнализирует, что Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
49'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Муй Аарон
48'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
47'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Муй Аарон
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
43'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Данк Льюис из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Инс Томас
42'
41'
Стивенс Дейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
41'
Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Стивенс Дейл пострадал.
39'
37'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
37'
Мунье Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Отличные скиллы показывает Ван ла Парра Райив, обводя своих соперников
37'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Мюррей Гленн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Хадергьонай Флорент пострадал.
32'
Г О О О О Л - Мунье Стив забивает!
32'
Даффи Шейн ошибается в защите.
31'
31'
Судья сигнализирует, что Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Скелотто Эзекиль
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Гросс Паскаль сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Лоссль Йонас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
28'
28'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Бонг Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
28'
Прёппер Дэви предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
27'
Мюррей Гленн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Конголо Теренс пострадал.
26'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
25'
Искьердо Хосе из команды Брайтон пробил со штрафного, но очень мимо цели.
25'
Судья сигнализирует, что Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Искьердо Хосе
24'
23'
23'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает неудачный навес.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
15'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон делает неудачный навес.
14'
14'
13'
Лоссль Йонас из команды Хаддерсфилд Таун сделал отличный сейв!
13'
Лоссль Йонас не дал случится голу! Искьердо Хосе должен был забивать, но Лоссль Йонас сделал отличный сейв
13'
Мюррей Гленн из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Шанс! Мюррей Гленн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
9'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
8'
8'
7'
Муй Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Судья сигнализирует, что Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Скелотто Эзекиль
5'
Мунье Стив имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
Судья сигнализирует, что Бонг Гаэтан из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Инс Томас
4'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
4'
Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Хогг Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
3'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
3'
Марч Соломон из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
2'
Конголо Теренс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
1'
Как он промахнулся? Прёппер Дэви имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
1'
Прёппер Дэви из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
1'
Скелотто Эзекиль разрезает оборону соперника отличным пасом
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хаддерсфилд Таун". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Хаддерсфилд Таун
Брайтон
79.3% (138)
Ничья:
16.1% (28)
Хаддерсфилд Таун
4.6% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Брайтон:
43.1% (75)
2:1 Брайтон:
25.9% (45)
1:1 Ничья:
13.2% (23)
2:0 Брайтон:
7.5% (13)
1:2 Хаддерсфилд Таун:
3.4% (6)
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