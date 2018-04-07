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Стадион: Зрители: 30501
Брайтон
1:1
Конец матча
Хаддерсфилд Таун
0'
1:0
29' Гол в свои ворота
Лоссль Йонас
1:1
32' Гол
Мунье Стив
59' Желтая карточка
Даффи Шейн
74' Красная карточка
Прёппер Дэви
90'+4
Второй тайм
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Уллоа Леонардо из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Конголо Теренс
91'
Муй Аарон пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Ван ла Парра Райив уходит с поля и его заменяет Куанер Колин
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 30501 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.

88'
Удар от ворот произведет Брайтон
88'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
88'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Брайтон
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
Угловой
85'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
85'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Уллоа Леонардо из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Муй Аарон
82'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
82'
Шанс! Даффи Шейн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
Угловой
81'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой слева.
81'
Даффи Шейн нанес удар головой, но Лоссль Йонас перевел мяч на угловой!
Угловой
81'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой слева.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Хогг Джонатан получил травму и заменен. Биллинг Филип выходит на поле.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Травма, повреждение
80'
Хогг Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Лоссль Йонас отбил мяч на угловой после удара Скелотто Эзекиль из штрафной площади.
80'
Уллоа Леонардо из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
78'
Хогг Джонатан возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Кайал Барам
Травма, повреждение
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Хогг Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
75'
Хогг Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Прёппер Дэви уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
74'
Безумный фол. Прёппер Дэви грубо играет против соперника. Пострадал Хогг Джонатан
72'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
71'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Данк Льюис из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
68'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
67'
Тактическая замена. Мюррей Гленн уходит с поля и его заменяет Уллоа Леонардо
66'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Ван ла Парра Райив пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
65'
Судья свистит. Йоргенсен Матиас атаковал сзади соперника. Это Мюррей Гленн заработал своей команде штрафной
64'
Удар от ворот произведет Брайтон
62'
Притчард Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
61'
Хороший удар издали нанес Стивенс Дейл, но отличный сейв сделал Лоссль Йонас. Угловой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Желтая карточка
59'
Даффи Шейн из команды Брайтон предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
59'
Судья свистит. Даффи Шейн атаковал сзади соперника. Это Притчард Алекс заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Йоргенсен Матиас
58'
Опасность предотвращена - Скелотто Эзекиль из команды Брайтон вступил в отбор удачно
58'
Отличные скиллы показывает Инс Томас, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Хадергьонай Флорент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
55'
Марч Соломон из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Искьердо Хосе из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Конголо Теренс
53'
Хогг Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Хогг Джонатан взял и забрал мяч на выходе
53'
Искьердо Хосе из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Марч Соломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Хадергьонай Флорент атаковал сзади соперника. Это Мюррей Гленн заработал своей команде штрафной
52'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Муй Аарон
48'
Удар от ворот произведет Брайтон
46'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Муй Аарон
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Брайтон
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
43'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Данк Льюис из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Инс Томас
42'
Удар от ворот произведет Брайтон
41'
Стивенс Дейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
41'
Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
39'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Стивенс Дейл пострадал.
39'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
37'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
37'
Мунье Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Отличные скиллы показывает Ван ла Парра Райив, обводя своих соперников
37'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
34'
Мюррей Гленн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Хадергьонай Флорент пострадал.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Мунье Стив забивает!
32'
Даффи Шейн ошибается в защите.
31'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Скелотто Эзекиль
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Гросс Паскаль сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Лоссль Йонас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
28'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
28'
Бонг Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
28'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
28'
Прёппер Дэви предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Мюррей Гленн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Конголо Теренс пострадал.
Офсайд
26'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
25'
Искьердо Хосе из команды Брайтон пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Искьердо Хосе
24'
Удар от ворот произведет Брайтон
23'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
23'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает неудачный навес.
21'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
16'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
15'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон делает неудачный навес.
14'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Лоссль Йонас из команды Хаддерсфилд Таун сделал отличный сейв!
13'
Лоссль Йонас не дал случится голу! Искьердо Хосе должен был забивать, но Лоссль Йонас сделал отличный сейв
13'
Мюррей Гленн из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Удар от ворот произведет Брайтон
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
9'
Шанс! Мюррей Гленн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
9'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Брайтон
7'
Муй Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Скелотто Эзекиль
5'
Мунье Стив имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
5'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Бонг Гаэтан из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Инс Томас
Офсайд
4'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
4'
Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Хогг Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
3'
Марч Соломон из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
2'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
2'
Конголо Теренс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
1'
Как он промахнулся? Прёппер Дэви имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
1'
Прёппер Дэви из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
1'
Скелотто Эзекиль разрезает оборону соперника отличным пасом
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хаддерсфилд Таун". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Хаддерсфилд Таун
Брайтон
79.3% (138)
Ничья:
16.1% (28)
Хаддерсфилд Таун
4.6% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Брайтон:
43.1% (75)
Брайтон:
25.9% (45)
Ничья:
13.2% (23)
Брайтон:
7.5% (13)
Хаддерсфилд Таун:
3.4% (6)
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