Стадион: Кинг Пауэр Зрители: 32066
0:1
18' ГолШелви Джонджо
21' Желтая карточкаМагир Гарри
21' Желтая карточкаЛасcеллс Джамал
52' Желтая карточкаГейл Дуайт
55' Желтая карточкаРитчи Мэтт
0:2
75' ГолПерес Айосе
1:2
84' ГолВарди Джейми
Второй тайм
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 32066 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
95'
Варди Джейми нарушил правила.
92'
92'
Чилвел Бенджамин нарушает правила. Хоселу Санмартин пострадал
91'
91'
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
89'
87'
87'
Ритчи Мэтт не смог попасть в створ ударом издали
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
86'
Марез Рияд из команды Лестер в офсайде
86'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
85'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Окадзаки Синджи сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Варди Джейми из команды Лестер забил гол! Легко это для такого игрока, как Варди Джейми
84'
Окадзаки Синджи из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
84'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
82'
82'
81'
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
81'
Тактическая замена. Диаме Мохамед уходит с поля и его заменяет Хейден Исаак
79'
79'
Шанс! Морган Уэс из команды Лестер пробил головой, но мимо
78'
Грэй Демарай из команды Лестер подал угловой слева.
78'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл в офсайде
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
76'
Тактическая замена. Диабате Фуссейни уходит с поля и его заменяет Грэй Демарай
75'
Лежён Флорьян сделал результативную передачу.
75'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Перес Айосе из команды команды Ньюкасл.
75'
Лежён Флорьян выбил мяч подальше от ворот.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Йедлин Деандре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Окадзаки Синджи из команды Лестер в офсайде
72'
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
71'
71'
71'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Диабате Фуссейни
70'
Тактическая замена. Гейл Дуайт уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
68'
Атсу Кристиан нарушает правила. Диабате Фуссейни пострадал
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
64'
64'
64'
Тактическая замена. Кенеди Роберт уходит с поля и его заменяет Атсу Кристиан
63'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Окадзаки Синджи пострадал.
63'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
63'
62'
62'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Гейл Дуайт нарушает правила. Морган Уэс пострадал
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Марез Рияд нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Окадзаки Синджи из команды Лестер делает пас партнеру.
60'
60'
Перес Айосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Адриен Силва мяч отрикошетил от ворот
59'
Варди Джейми из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Кенеди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Тактическая замена. Симпсон Дэнни уходит с поля и его заменяет Окадзаки Синджи
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Ритчи Мэтт получил желтую карточку от судьи
55'
Судья свистит. Ритчи Мэтт атаковал сзади соперника. Это Адриен Силва заработал своей команде штрафной
54'
54'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
54'
53'
Чодури Хамза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
52'
Гейл Дуайт получил желтую карточку от судьи
52'
Судья свистит. Гейл Дуайт атаковал сзади соперника. Это Чодури Хамза заработал своей команде штрафной
52'
52'
Варди Джейми из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
51'
51'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
50'
Симпсон Дэнни выбил мяч подальше от ворот.
48'
48'
Гейл Дуайт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
47'
Чодури Хамза нарушает правила. Кенеди Роберт пострадал
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
47'
47'
47'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
46'
Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
43'
43'
Варди Джейми из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Иборра Висенте получил травму и заменен. Чодури Хамза выходит на поле.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
41'
Иборра Висенте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
38'
Опасность предотвращена - Дамметт Пол из команды Ньюкасл вступил в отбор удачно
38'
Марез Рияд из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
38'
37'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл в офсайде
37'
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
36'
36'
Магир Гарри из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
35'
Диабате Фуссейни мяч отрикошетил от ворот
33'
Судья свистит. Йедлин Деандре атаковал сзади соперника. Это Чилвел Бенджамин заработал своей команде штрафной
33'
33'
Адриен Силва из команды Лестер играет слишком грубо. Кенеди Роберт оказался на газоне.
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Варди Джейми из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
31'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой слева.
30'
Йедлин Деандре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл в офсайде
29'
Перес Айосе из команды Ньюкасл забрасывает мяч в штрафную.
29'
28'
Судья сигнализирует, что Морган Уэс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Кенеди Роберт
27'
27'
Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
26'
Судья сигнализирует, что Шелви Джонджо из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Иборра Висенте
26'
Марез Рияд из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
26'
26'
24'
23'
Судья свистит. Симпсон Дэнни атаковал сзади соперника. Это Перес Айосе заработал своей команде штрафной
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
21'
Ласcеллс Джамал получает желтую карточку за неспортивное поведение
21'
Магир Гарри получает желтую карточку за неспортивное поведение
20'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Магир Гарри оказался на газоне.
18'
Перес Айосе сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Шелви Джонджо изменил счет на табло!
18'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
17'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
16'
16'
Шанс! Морган Уэс из команды Лестер пробил головой, но мимо
16'
16'
16'
15'
Марез Рияд из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Гейл Дуайт наказан за толчок Иборра Висенте
14'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
14'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
13'
Безумный фол. Симпсон Дэнни грубо играет против соперника. Пострадал Кенеди Роберт
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
8'
Ритчи Мэтт наказан за толчок Иборра Висенте
8'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Йедлин Деандре наказан за толчок Олбрайтон Марк
4'
Гейл Дуайт нанес удар головой, но Шмейхель Каспер спокойно отбил мяч.
4'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
4'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Перес Айосе нанес удар головой, но Шмейхель Каспер перевел мяч на угловой!
3'
3'
Магир Гарри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
3'
Симпсон Дэнни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
2'
Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
1'
Диаме Мохамед получает жёлтую карточку за толчок соперника.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лестер 1:2 Ньюкасл
Лестер
87% (154)
Ничья:
10.7% (19)
Ньюкасл
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лестер:
39% (69)
1:0 Лестер:
23.7% (42)
2:0 Лестер:
13.6% (24)
1:1 Ничья:
7.3% (13)
3:1 Лестер:
6.2% (11)
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