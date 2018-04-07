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Стадион: Зрители: 32066
Лестер
1:2
Конец матча
Ньюкасл
0'
0:1
18' Гол
Шелви Джонджо
21' Желтая карточка
Магир Гарри
21' Желтая карточка
Ласcеллс Джамал
52' Желтая карточка
Гейл Дуайт
55' Желтая карточка
Ритчи Мэтт
0:2
75' Гол
Перес Айосе
1:2
84' Гол
Варди Джейми
90'+5
Второй тайм
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 32066 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
95'
Варди Джейми нарушил правила.
92'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Чилвел Бенджамин нарушает правила. Хоселу Санмартин пострадал
91'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

91'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Лестер
87'
Ритчи Мэтт не смог попасть в створ ударом издали
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Офсайд
86'
Марез Рияд из команды Лестер в офсайде
86'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
85'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Окадзаки Синджи сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Варди Джейми из команды Лестер забил гол! Легко это для такого игрока, как Варди Джейми
84'
Окадзаки Синджи из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
84'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Лестер
82'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
81'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
81'
Тактическая замена. Диаме Мохамед уходит с поля и его заменяет Хейден Исаак
79'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
79'
Шанс! Морган Уэс из команды Лестер пробил головой, но мимо
Угловой
78'
Грэй Демарай из команды Лестер подал угловой слева.
78'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
78'
Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл в офсайде
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
76'
Тактическая замена. Диабате Фуссейни уходит с поля и его заменяет Грэй Демарай
75'
Лежён Флорьян сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Перес Айосе из команды команды Ньюкасл.
75'
Лежён Флорьян выбил мяч подальше от ворот.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
73'
Йедлин Деандре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
72'
Окадзаки Синджи из команды Лестер в офсайде
72'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
71'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
71'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Диабате Фуссейни
70'
Тактическая замена. Гейл Дуайт уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
Фол, нарушение
68'
Атсу Кристиан нарушает правила. Диабате Фуссейни пострадал
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
64'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Кенеди Роберт уходит с поля и его заменяет Атсу Кристиан
Фол, нарушение
63'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Окадзаки Синджи пострадал.
63'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
63'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
62'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Гейл Дуайт нарушает правила. Морган Уэс пострадал
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Марез Рияд нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Окадзаки Синджи из команды Лестер делает пас партнеру.
60'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
60'
Перес Айосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой справа.
59'
Адриен Силва мяч отрикошетил от ворот
59'
Варди Джейми из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Кенеди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Тактическая замена. Симпсон Дэнни уходит с поля и его заменяет Окадзаки Синджи
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
55'
Ритчи Мэтт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Судья свистит. Ритчи Мэтт атаковал сзади соперника. Это Адриен Силва заработал своей команде штрафной
54'
Удар от ворот произведет Лестер
54'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
53'
Чодури Хамза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
52'
Гейл Дуайт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Гейл Дуайт атаковал сзади соперника. Это Чодури Хамза заработал своей команде штрафной
52'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Варди Джейми из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
50'
Симпсон Дэнни выбил мяч подальше от ворот.
48'
Удар от ворот произведет Лестер
48'
Гейл Дуайт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
47'
Чодури Хамза нарушает правила. Кенеди Роберт пострадал
46'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
47'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
47'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
46'
Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
43'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Варди Джейми из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Иборра Висенте получил травму и заменен. Чодури Хамза выходит на поле.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Травма, повреждение
41'
Иборра Висенте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Опасность предотвращена - Дамметт Пол из команды Ньюкасл вступил в отбор удачно
38'
Марез Рияд из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
38'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
37'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл в офсайде
37'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
36'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
36'
Магир Гарри из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
35'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой справа.
35'
Диабате Фуссейни мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Йедлин Деандре атаковал сзади соперника. Это Чилвел Бенджамин заработал своей команде штрафной
33'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Адриен Силва из команды Лестер играет слишком грубо. Кенеди Роберт оказался на газоне.
32'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Варди Джейми из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Угловой
31'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой слева.
30'
Йедлин Деандре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
29'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл в офсайде
29'
Перес Айосе из команды Ньюкасл забрасывает мяч в штрафную.
29'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Морган Уэс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Кенеди Роберт
27'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
27'
Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Шелви Джонджо из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Иборра Висенте
26'
Марез Рияд из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
26'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Судья свистит. Симпсон Дэнни атаковал сзади соперника. Это Перес Айосе заработал своей команде штрафной
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
21'
Ласcеллс Джамал получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
21'
Магир Гарри получает желтую карточку за неспортивное поведение
20'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Магир Гарри оказался на газоне.
18'
Перес Айосе сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Шелви Джонджо изменил счет на табло!
18'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
Офсайд
17'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
16'
Шанс! Морган Уэс из команды Лестер пробил головой, но мимо
16'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
16'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой справа.
15'
Марез Рияд из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
14'
Гейл Дуайт наказан за толчок Иборра Висенте
14'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
14'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Симпсон Дэнни грубо играет против соперника. Пострадал Кенеди Роберт
11'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
8'
Ритчи Мэтт наказан за толчок Иборра Висенте
8'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
5'
Йедлин Деандре наказан за толчок Олбрайтон Марк
4'
Гейл Дуайт нанес удар головой, но Шмейхель Каспер спокойно отбил мяч.
4'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
4'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
4'
Перес Айосе нанес удар головой, но Шмейхель Каспер перевел мяч на угловой!
Угловой
3'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
3'
Магир Гарри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
3'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
3'
Симпсон Дэнни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
2'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Диаме Мохамед получает жёлтую карточку за толчок соперника.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лестер 1:2 Ньюкасл
Лестер
87% (154)
Ничья:
10.7% (19)
Ньюкасл
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
39% (69)
Лестер:
23.7% (42)
Лестер:
13.6% (24)
Ничья:
7.3% (13)
Лестер:
6.2% (11)
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