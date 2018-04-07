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Стадион: Зрители: 20044
Уотфорд
1:2
Конец матча
Бёрнли
0'
33' Желтая карточка
Н'Куду Жорж-Кевин
56' Желтая карточка
Дюкур Абдулайе
1:0
61' Гол
Перейра Роберто
1:1
70' Гол
Воукс Сэм
1:2
73' Гол
Корк Джек
90' Желтая карточка
Лоутон Мэттью
90' Желтая карточка
Окака Стефано
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Фол, нарушение
97'
Судья сигнализирует, что Корк Джек из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Кико Фемения
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бёрнли вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют [homepos]% времени, а гости – [awaypos]%.
Угловой
96'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 20044 болельщиков

96'
Дини Трой из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
96'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
91'
Судье надоело, что Лоутон Мэттью тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
91'
Лоутон Мэттью наказан за толчок Холебас Хосе
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
89'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
88'
Окака Стефано из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
88'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли разыграл угловой с левого угла.
87'
Должен был быть гол! Вуд Крис имел отличный шанс, но Карнезис Орестис не дал голу состоятся!
87'
Отличные скиллы показывает Вуд Крис, обводя своих соперников
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Прёдль Себастьян из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Вествуд Эшли
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Тактическая замена. Хьюз Уилл уходит с поля и его заменяет Ришарлисон
85'
Тактическая замена. Дюкур Абдулайе уходит с поля и его заменяет Каррильо Андре
83'
Шанс! Окака Стефано из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
83'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Леннон Аарон уходит с поля и его заменяет Хендрик Джефф
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Травма, повреждение
80'
Лонг Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
79'
Окака Стефано нарушает правила. Лонг Кевин пострадал
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Окака Стефано
78'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Карнезис Орестис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Барнс Эшли из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Корк Джек
76'
Тактическая замена. Янмат Дарил уходит с поля и его заменяет Окака Стефано
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Угловой
75'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
75'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Лонг Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Корк Джек из клуба "Бёрнли" отправил мяч головой в ворота.
72'
Лонг Кевин из команды Бёрнли сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
72'
Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Воукс Сэм забивает!
71'
Плохо сыграл Мариаппа Эдриан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Леннон Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Тактическая замена. Н'Куду Жорж-Кевин уходит с поля и его заменяет Воукс Сэм
Фол, нарушение
70'
Капу Этьен нарушает правила. Корк Джек пострадал
68'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
Угловой
68'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
67'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
66'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд в офсайде
66'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Дини Трой из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Дини Трой из команды Уотфорд играет слишком грубо. Лонг Кевин оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
64'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
Офсайд
63'
Дини Трой из команды Уотфорд в офсайде
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Перейра Роберто забивает!
61'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Перейра Роберто пробил со штрафного прямо в стенку
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Травма, повреждение
60'
Вествуд Эшли возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Лонг Кевин из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
59'
Удар от ворот произведет Уотфорд
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Вествуд Эшли получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
57'
Вествуд Эшли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
56'
Дюкур Абдулайе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд играет слишком грубо. Н'Куду Жорж-Кевин оказался на газоне.
Фол, нарушение
56'
Барнс Эшли из команды Бёрнли играет слишком грубо. Прёдль Себастьян оказался на газоне.
56'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Удар от ворот произведет Бёрнли
54'
Янмат Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
54'
Дини Трой из команды Уотфорд играет слишком грубо. Лонг Кевин оказался на газоне.
53'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
53'
Барнс Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
52'
Хорошую попытку сделал Янмат Дарил. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
50'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Кико Фемения
48'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Уотфорд
47'
Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Голкипер мог бы сыграть и получше
47'
Лонг Кевин из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
46'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Удар от ворот произведет Бёрнли
Угловой
45'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
44'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
44'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
44'
Поуп Ник отбил мяч на угловой после удара Кико Фемения из штрафной площади.
Офсайд
42'
Холебас Хосе из команды Уотфорд в офсайде
42'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
42'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
42'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
37'
Кико Фемения наказан за толчок Тарковски Джеймс
37'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
35'
Дюкур Абдулайе наказан за толчок Тарковски Джеймс
35'
Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
35'
Какой шанс! Дини Трой почти забил, но мяч вынесли с линии!
Угловой
35'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
34'
Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
34'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
34'
Поуп Ник отбил мяч на угловой после удара Перейра Роберто из штрафной площади.
Желтая карточка
33'
Н'Куду Жорж-Кевин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Безумный фол. Н'Куду Жорж-Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Кико Фемения
32'
Удар от ворот произведет Бёрнли
32'
Капу Этьен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
31'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
31'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
31'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Угловой
31'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
29'
Барнс Эшли коснулся мяча рукой.
Офсайд
28'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
27'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Холебас Хосе делает скидку назад вдоль ворот
27'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Холебас Хосе
26'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
25'
Вествуд Эшли наказан за толчок Кико Фемения
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Вуд Крис
Фол, нарушение
24'
Кико Фемения нарушает правила. Н'Куду Жорж-Кевин пострадал
23'
Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Плохо сыграл Мариаппа Эдриан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Тарковски Джеймс
20'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
19'
Н'Куду Жорж-Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Вествуд Эшли
18'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Поуп Ник навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Перейра Роберто из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Корк Джек
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Перейра Роберто пробует нанести удар издали, но Поуп Ник держит все под контролем
Угловой
14'
Кико Фемения из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
14'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Дини Трой из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Лонг Кевин
12'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Бёрнли
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Шанс! Дини Трой из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
10'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Уотфорд
8'
Шанс! Барнс Эшли из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
7'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
7'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
7'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Перейра Роберто из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Корк Джек
6'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
5'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Офсайд
2'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
2'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 1:2 Бёрнли
Уотфорд
51.7% (91)
Ничья:
38.1% (67)
Бёрнли
10.2% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.7% (61)
Уотфорд:
23.3% (41)
Уотфорд:
21.6% (38)
Бёрнли:
5.7% (10)
Бёрнли:
4% (7)
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