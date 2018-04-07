Стадион: Викарадж Роад Зрители: 20044
33' Желтая карточкаН'Куду Жорж-Кевин
56' Желтая карточкаДюкур Абдулайе
1:0
61' ГолПерейра Роберто
1:1
70' ГолВоукс Сэм
1:2
73' ГолКорк Джек
90' Желтая карточкаЛоутон Мэттью
90' Желтая карточкаОкака Стефано
Новости после матча
Второй тайм
97'
Судья сигнализирует, что Корк Джек из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Кико Фемения
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бёрнли вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют [homepos]% времени, а гости – [awaypos]%.
96'
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 20044 болельщиков
96'
95'
91'
Судье надоело, что Лоутон Мэттью тянет время и он наказал его горчичником
91'
Лоутон Мэттью наказан за толчок Холебас Хосе
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
89'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
88'
Окака Стефано из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли разыграл угловой с левого угла.
87'
Должен был быть гол! Вуд Крис имел отличный шанс, но Карнезис Орестис не дал голу состоятся!
87'
Отличные скиллы показывает Вуд Крис, обводя своих соперников
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
86'
Судья сигнализирует, что Прёдль Себастьян из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Вествуд Эшли
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Тактическая замена. Хьюз Уилл уходит с поля и его заменяет Ришарлисон
85'
Тактическая замена. Дюкур Абдулайе уходит с поля и его заменяет Каррильо Андре
83'
Шанс! Окака Стефано из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
83'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Леннон Аарон уходит с поля и его заменяет Хендрик Джефф
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Лонг Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Окака Стефано нарушает правила. Лонг Кевин пострадал
79'
Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Окака Стефано
78'
78'
Карнезис Орестис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Барнс Эшли из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Корк Джек
76'
Тактическая замена. Янмат Дарил уходит с поля и его заменяет Окака Стефано
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
75'
73'
Лонг Кевин сделал результативную передачу.
72'
Лонг Кевин из команды Бёрнли сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
72'
Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Г О О О О Л - Воукс Сэм забивает!
71'
Плохо сыграл Мариаппа Эдриан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Леннон Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Тактическая замена. Н'Куду Жорж-Кевин уходит с поля и его заменяет Воукс Сэм
70'
Капу Этьен нарушает правила. Корк Джек пострадал
68'
68'
67'
66'
65'
Дини Трой из команды Уотфорд играет слишком грубо. Лонг Кевин оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
61'
Г О О О О Л - Перейра Роберто забивает!
61'
Перейра Роберто пробил со штрафного прямо в стенку
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Вествуд Эшли возвращается на поле, всё в порядке.
60'
Судья сигнализирует, что Лонг Кевин из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
59'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Вествуд Эшли получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Вествуд Эшли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Дюкур Абдулайе получил желтую карточку от судьи
56'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд играет слишком грубо. Н'Куду Жорж-Кевин оказался на газоне.
56'
Барнс Эшли из команды Бёрнли играет слишком грубо. Прёдль Себастьян оказался на газоне.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
54'
Янмат Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Дини Трой из команды Уотфорд играет слишком грубо. Лонг Кевин оказался на газоне.
53'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
53'
Барнс Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
52'
Хорошую попытку сделал Янмат Дарил. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
50'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Кико Фемения
48'
47'
47'
Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Голкипер мог бы сыграть и получше
47'
Лонг Кевин из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
46'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
45'
44'
44'
44'
Поуп Ник отбил мяч на угловой после удара Кико Фемения из штрафной площади.
42'
Холебас Хосе из команды Уотфорд в офсайде
42'
42'
42'
41'
41'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
39'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
37'
Кико Фемения наказан за толчок Тарковски Джеймс
37'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
35'
Дюкур Абдулайе наказан за толчок Тарковски Джеймс
35'
Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Какой шанс! Дини Трой почти забил, но мяч вынесли с линии!
35'
34'
Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
34'
Поуп Ник отбил мяч на угловой после удара Перейра Роберто из штрафной площади.
33'
Н'Куду Жорж-Кевин получил желтую карточку от судьи
33'
Безумный фол. Н'Куду Жорж-Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Кико Фемения
32'
32'
Капу Этьен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
31'
31'
31'
31'
31'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
29'
Барнс Эшли коснулся мяча рукой.
28'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
27'
27'
Холебас Хосе делает скидку назад вдоль ворот
27'
27'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Холебас Хосе
26'
26'
25'
Вествуд Эшли наказан за толчок Кико Фемения
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Вуд Крис
24'
Кико Фемения нарушает правила. Н'Куду Жорж-Кевин пострадал
23'
Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Плохо сыграл Мариаппа Эдриан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
22'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Тарковски Джеймс
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
19'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
19'
Н'Куду Жорж-Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Вествуд Эшли
18'
17'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Поуп Ник навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Перейра Роберто из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Корк Джек
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Перейра Роберто пробует нанести удар издали, но Поуп Ник держит все под контролем
14'
Кико Фемения из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
14'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Судья сигнализирует, что Дини Трой из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Лонг Кевин
12'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
8'
8'
Шанс! Барнс Эшли из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
7'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
7'
7'
6'
Судья сигнализирует, что Перейра Роберто из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Корк Джек
6'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
4'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 1:2 Бёрнли
Уотфорд
51.7% (91)
Ничья:
38.1% (67)
Бёрнли
10.2% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.7% (61)
1:0 Уотфорд:
23.3% (41)
2:1 Уотфорд:
21.6% (38)
1:2 Бёрнли:
5.7% (10)
0:1 Бёрнли:
4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация