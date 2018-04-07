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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 18567
НАК Бреда
1:0
Конец матча
Витесс
0'
1:0
35' Гол
Тасенде Хосе
62' Желтая карточка
Кашия Гурам
77' Желтая карточка
Линссен Брайн
84' Желтая карточка
Кастаньос Люк
90'+4
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
93'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
93'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Угловой
93'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.

92'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
92'
Те Вреде Митчелл мяч отрикошетил от ворот
92'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
Угловой
92'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.
91'
Отличные скиллы показывает Paolo Fernandes, обводя своих соперников
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
90'
Линссен Брайн из команды Витесс толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Мануэль II заработал фол
90'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
90'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
90'
Бюттнер Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Тактическая замена. Эмброуз Тьерри уходит с поля и его заменяет Нийхолт Джанлука
89'
Эмброуз Тьерри мяч отрикошетил от ворот
89'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
89'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
89'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
88'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Караваев Вячеслав из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Удар от ворот произведет Витесс
84'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
84'
Кастаньос Люк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Кастаньос Люк из команды Витесс играет слишком грубо. Fabian Sporkslede оказался на газоне.
84'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бюттнер Александер из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
82'
Arno Verschueren выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Сереро Тулани уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
Фол, нарушение
81'
Матавж Тим коснулся мяча рукой.
81'
Удар от ворот произведет Витесс
80'
Выглядело как неплохой момент. Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
80'
Бюттнер Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Бюттнер Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
79'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Paolo Fernandes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Тактическая замена. Умар Садик уходит с поля и его заменяет Те Вреде Митчелл
78'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Витесс
78'
Гарсия Мануэль II не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
77'
Линссен Брайн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Безумный фол. Линссен Брайн грубо играет против соперника. Пострадал Тасенде Хосе
Офсайд
76'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
76'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Удар от ворот произведет Витесс
74'
Умар Садик из команды НАК Бреда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
74'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Thomas Buitink из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 18567 болельщиков
73'
Гарсия Мануэль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
72'
Кашия Гурам мяч отрикошетил от ворот
72'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Thomas Buitink нанес удар в каркас ворот!
72'
Плохо сыграл Arno Verschueren - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
71'
Thomas Buitink из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
71'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
69'
Так близко к голу! Линссен Брайн имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Бертрамс Найджел!
67'
Маунт Мэйсон пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Умар Садик из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
66'
Бюттнер Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
65'
Метс Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
64'
Беренс Рой из команды Витесс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
64'
Отличные скиллы показывает Беренс Рой, обводя своих соперников
Офсайд
63'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
63'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
63'
О, нет. Из многообещающей позиции Маунт Мэйсон из команды Витесс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
63'
Плохо сыграл Fabian Sporkslede - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
62'
Гарсия Мануэль II пробует нанести удар издали, но Хаувен Йерун держит все под контролем
62'
Тасенде Хосе пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
62'
Рефери не любит споров - именно за это Кашия Гурам сейчас получил желтую
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Кашия Гурам из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
61'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
59'
Эмброуз Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Сереро Тулани из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
Офсайд
57'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда в офсайде
Описание гола
57'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Эль-Алуши Мунир рано отмечает, но гол будет отменен!
57'
Paolo Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Караваев Вячеслав из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Умар Садик
Травма, повреждение
56'
Бюттнер Александер возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
56'
Эмброуз Тьерри возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Бюттнер Александер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Эмброуз Тьерри получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
55'
Бюттнер Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
55'
Эмброуз Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
54'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
53'
Беренс Рой нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Плохо сыграл Эмброуз Тьерри - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
53'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
53'
Arno Verschueren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Линссен Брайн из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
52'
Мари Пабло из команды НАК Бреда в офсайде
52'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Фор Наварон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
51'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Хорошую попытку сделал Линссен Брайн. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Матавж Тим из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
48'
Удар от ворот произведет Витесс
47'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
46'
Фор Наварон из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Тактическая замена. Влут Рай уходит с поля и его заменяет Paolo Fernandes
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
46'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Матавж Тим из команды Витесс сыграл в стеночку. Бертрамс Найджел не смог опередить голкипера.
43'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
43'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
43'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
42'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Сереро Тулани из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
41'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
40'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
38'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Описание гола
35'
Г О О О О Л! - Тасенде Хосе из команды НАК Бреда забивает благодаря рикошету.
Фол, нарушение
34'
Судья свистит. Кашия Гурам атаковал сзади соперника. Это Умар Садик заработал своей команде штрафной
34'
Отличные скиллы показывает Умар Садик, обводя своих соперников
33'
Караваев Вячеслав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Удар от ворот произведет Витесс
32'
Умар Садик не смог попасть в створ ударом издали
32'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
32'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Кашия Гурам из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
29'
Беренс Рой наказан за толчок Метс Кароль
29'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
29'
Линссен Брайн из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
Угловой
29'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
29'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Линссен Брайн
Фол, нарушение
28'
Линссен Брайн из команды Витесс вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Эмброуз Тьерри не пострадал и надо продолжать игру!
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Мари Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Линссен Брайн наказан за толчок Мари Пабло
25'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
24'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает неудачный навес.
23'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Линссен Брайн не смог попасть в створ ударом издали
22'
Удар от ворот произведет Витесс
22'
Шанс! Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
22'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Беренс Рой из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Маунт Мэйсон коснулся мяча рукой.
17'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Витесс
17'
Умар Садик из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
14'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
14'
Линссен Брайн из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Удар от ворот произведет Витесс
13'
Как он промахнулся? Умар Садик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
13'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Миазга Мэтт наказан за толчок Умар Садик
12'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
12'
Линссен Брайн из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Линссен Брайн оказался на газоне.
Фол, нарушение
10'
Линссен Брайн наказан за толчок Fabian Sporkslede
10'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
10'
Фор Наварон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
9'
Умар Садик нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Витесс
8'
ШАНС! Эмброуз Тьерри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
6'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает неудачный навес.
6'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
Удар от ворот произведет Витесс
4'
Умар Садик из команды НАК Бреда сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
3'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
1'
Фор Наварон из команды Витесс играет слишком грубо. Влут Рай оказался на газоне.
Фол, нарушение
1'
Умар Садик наказан за толчок Линссен Брайн
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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