Стадион: Рат Верлег Зрители: 18567
1:0
35' ГолТасенде Хосе
62' Желтая карточкаКашия Гурам
77' Желтая карточкаЛинссен Брайн
84' Желтая карточкаКастаньос Люк
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
93'
93'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.
92'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
92'
Те Вреде Митчелл мяч отрикошетил от ворот
92'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
92'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.
91'
Отличные скиллы показывает Paolo Fernandes, обводя своих соперников
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Линссен Брайн из команды Витесс толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Мануэль II заработал фол
90'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
90'
90'
Бюттнер Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Тактическая замена. Эмброуз Тьерри уходит с поля и его заменяет Нийхолт Джанлука
89'
Эмброуз Тьерри мяч отрикошетил от ворот
89'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
89'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
89'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Судья сигнализирует, что Караваев Вячеслав из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
84'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда пробил со штрафного, но очень мимо цели.
84'
Кастаньос Люк получил желтую карточку от судьи
84'
Кастаньос Люк из команды Витесс играет слишком грубо. Fabian Sporkslede оказался на газоне.
84'
83'
83'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бюттнер Александер из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
82'
Arno Verschueren выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Тактическая замена. Сереро Тулани уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
81'
Матавж Тим коснулся мяча рукой.
81'
80'
Выглядело как неплохой момент. Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
80'
Бюттнер Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Бюттнер Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
79'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Paolo Fernandes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Тактическая замена. Умар Садик уходит с поля и его заменяет Те Вреде Митчелл
78'
78'
78'
Гарсия Мануэль II не смог попасть в створ ударом издали
77'
Линссен Брайн получил желтую карточку от судьи
77'
Безумный фол. Линссен Брайн грубо играет против соперника. Пострадал Тасенде Хосе
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
74'
Умар Садик из команды НАК Бреда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
74'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
74'
Судья сигнализирует, что Thomas Buitink из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 18567 болельщиков
73'
Гарсия Мануэль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
72'
Кашия Гурам мяч отрикошетил от ворот
72'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Thomas Buitink нанес удар в каркас ворот!
72'
Плохо сыграл Arno Verschueren - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
71'
71'
Thomas Buitink из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
71'
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
69'
Так близко к голу! Линссен Брайн имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Бертрамс Найджел!
67'
Маунт Мэйсон пробил со штрафного прямо в стенку
66'
Судья сигнализирует, что Умар Садик из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
66'
Бюттнер Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
66'
65'
Метс Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
64'
Беренс Рой из команды Витесс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
64'
Отличные скиллы показывает Беренс Рой, обводя своих соперников
63'
63'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
63'
О, нет. Из многообещающей позиции Маунт Мэйсон из команды Витесс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
63'
Плохо сыграл Fabian Sporkslede - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
62'
Гарсия Мануэль II пробует нанести удар издали, но Хаувен Йерун держит все под контролем
62'
Тасенде Хосе пробил со штрафного прямо в стенку
62'
Рефери не любит споров - именно за это Кашия Гурам сейчас получил желтую
61'
Судья сигнализирует, что Кашия Гурам из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
59'
Эмброуз Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Судья сигнализирует, что Сереро Тулани из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
57'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда в офсайде
57'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Эль-Алуши Мунир рано отмечает, но гол будет отменен!
57'
Paolo Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Судья сигнализирует, что Караваев Вячеслав из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Умар Садик
56'
Бюттнер Александер возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Эмброуз Тьерри возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Бюттнер Александер получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Эмброуз Тьерри получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Бюттнер Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Эмброуз Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
54'
53'
Беренс Рой нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Плохо сыграл Эмброуз Тьерри - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
53'
Arno Verschueren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Линссен Брайн из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
52'
Мари Пабло из команды НАК Бреда в офсайде
52'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Фор Наварон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Хорошую попытку сделал Линссен Брайн. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Матавж Тим из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
48'
47'
46'
46'
Фор Наварон из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Тактическая замена. Влут Рай уходит с поля и его заменяет Paolo Fernandes
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Матавж Тим из команды Витесс сыграл в стеночку. Бертрамс Найджел не смог опередить голкипера.
43'
43'
43'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
42'
42'
42'
41'
Сереро Тулани из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
38'
37'
37'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Г О О О О Л! - Тасенде Хосе из команды НАК Бреда забивает благодаря рикошету.
34'
Судья свистит. Кашия Гурам атаковал сзади соперника. Это Умар Садик заработал своей команде штрафной
34'
Отличные скиллы показывает Умар Садик, обводя своих соперников
33'
Караваев Вячеслав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
32'
Умар Садик не смог попасть в створ ударом издали
32'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
32'
31'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
31'
Кашия Гурам из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Беренс Рой наказан за толчок Метс Кароль
29'
29'
Линссен Брайн из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
29'
29'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
28'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Линссен Брайн
28'
Линссен Брайн из команды Витесс вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Эмброуз Тьерри не пострадал и надо продолжать игру!
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Мари Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Линссен Брайн наказан за толчок Мари Пабло
25'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
24'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает неудачный навес.
23'
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Линссен Брайн не смог попасть в створ ударом издали
22'
22'
Шанс! Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
22'
20'
Судья сигнализирует, что Беренс Рой из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
17'
Маунт Мэйсон коснулся мяча рукой.
17'
17'
17'
Умар Садик из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
14'
Линссен Брайн из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
13'
Как он промахнулся? Умар Садик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
13'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Миазга Мэтт наказан за толчок Умар Садик
12'
12'
Линссен Брайн из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
11'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Линссен Брайн оказался на газоне.
10'
Линссен Брайн наказан за толчок Fabian Sporkslede
10'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
10'
Фор Наварон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Судья сигнализирует, что Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
9'
Умар Садик нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
8'
ШАНС! Эмброуз Тьерри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
7'
7'
6'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает неудачный навес.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
4'
Умар Садик из команды НАК Бреда сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
3'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
1'
Фор Наварон из команды Витесс играет слишком грубо. Влут Рай оказался на газоне.
1'
Умар Садик наказан за толчок Линссен Брайн
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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