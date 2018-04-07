Стадион: Паркстад Лимбург
3:2
Конец матча
1:0
3' ГолАфдияй Донис
2:0
8' ГолГустафссон Симон
2:1
25' ГолНамли Юнес
32' Желтая карточкаOgnjen Gnjatic
36' Желтая карточкаОассар Адиль
40' Желтая карточкаМарселлис Дирк
47' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
2:2
85' ГолМениг Квинси
86' Желтая карточкаАфдияй Донис
3:2
87' ГолРосхёвел Микхал
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Рода вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле толкнул локтем оппонента. Это Бангор Патрик заработал фол
93'
93'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Густафссон Симон из команды Рода разыграл угловой с правого угла.
92'
Sepp van den Berg предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Кум Кристиан из команды Рода отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Отличные скиллы показывает Росхёвел Микхал, обводя своих соперников
91'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Росхёвел Микхал пострадал.
90'
90'
90'
Sepp van den Berg из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
Тактическая замена. Афдияй Донис уходит с поля и его заменяет Веркер Дарил
88'
Фантастический гол, где все сам сделал Росхёвел Микхал!
87'
Кум Кристиан сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Росхёвел Микхал изменил счет на табло!
87'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
86'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
86'
Афдияй Донис получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
Sepp van den Berg сделал результативную передачу.
85'
Г О О О О Л - Мениг Квинси изменил счет на табло!
85'
Sepp van den Berg из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
85'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
84'
84'
84'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
82'
82'
82'
81'
Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Nicolas Freire
81'
Ванстеенкисте Яннес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Пажишек Пётр не смог попасть в створ ударом издали
81'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
80'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
79'
Афдияй Донис из команды Рода опасно и грубо сыграл. Эхизибуэ Кингсли пострадал.
79'
Выглядело как неплохой момент. Шахин Дани из команды Рода закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
79'
Саймак Мустафа решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
78'
Судья сигнализирует, что Ванстеенкисте Яннес из команды Рода поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
78'
Густафссон Симон из команды Рода в офсайде
78'
Шахин Дани из команды Рода сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Тактическая замена. Ognjen Gnjatic уходит с поля и его заменяет Эль-Макрини Мохамед
76'
76'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
75'
Шахин Дани из команды Рода в офсайде
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Матч остановлен
74'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода опасно и грубо сыграл. Sepp van den Berg пострадал.
74'
73'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пажишек Пётр мяча так и не получил
73'
Ван Полен Брам наказан за толчок Шахин Дани
72'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
71'
71'
Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Кум Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Шахин Дани пострадал.
69'
69'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
68'
Мениг Квинси нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
68'
67'
Кум Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Ognjen Gnjatic из команды Рода опасно и грубо сыграл. Намли Юнес пострадал.
66'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Ognjen Gnjatic оказался на газоне.
66'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода опасно и грубо сыграл. Пажишек Пётр пострадал.
65'
65'
Тактическая замена. Томас Райян уходит с поля и его заменяет Мениг Квинси
65'
65'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле в офсайде
64'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
63'
Судья сигнализирует, что Ognjen Gnjatic из команды Рода поставил подножку. Пострадал Томас Райян
62'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Росхёвел Микхал пострадал.
61'
61'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
Афдияй Донис имел все шансы забить, но Бур Дьедерик сделал отличный сейв!
60'
Шахин Дани разрезает оборону соперника отличным пасом
59'
59'
Ognjen Gnjatic навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Нденге Тсии-Виллиам
59'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Росхёвел Микхал из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мохтар Юнес выбил мяч подальше от ворот.
57'
Афдияй Донис наказан за толчок Томас Райян
56'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Ognjen Gnjatic пострадал.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
56'
56'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле.
55'
Отличные скиллы показывает Росхёвел Микхал, обводя своих соперников
55'
55'
54'
Нденге Тсии-Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
54'
Шахин Дани из команды Рода опасно и грубо сыграл. Томас Райян пострадал.
53'
52'
Philippe Sandler бьет со штрафного в створ, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
52'
Судья сигнализирует, что Дейкхейзен Хенк из команды Рода поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
51'
51'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Судья сигнализирует, что Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
50'
49'
Какой промах! Sepp van den Berg имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
49'
49'
Дейкхейзен Хенк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Опасность! Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ognjen Gnjatic навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Эхизибуэ Кингсли получил желтую карточку от судьи
47'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Афдияй Донис пострадал.
47'
47'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Тактическая замена. Марселлис Дирк уходит с поля и его заменяет Sepp van den Berg
46'
Тактическая замена. Оассар Адиль уходит с поля и его заменяет Дейкхейзен Хенк
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
45'
45'
44'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
43'
Саймак Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
41'
Афдияй Донис из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Марселлис Дирк получил желтую карточку от судьи
40'
Судья сигнализирует, что Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Шахин Дани
40'
40'
Марселлис Дирк выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
39'
39'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
39'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный кросс...
39'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
38'
Шанс! Томас Райян из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
37'
36'
Оассар Адиль получил желтую карточку от судьи
36'
Оассар Адиль из команды Рода опасно и грубо сыграл. Намли Юнес пострадал.
36'
Афдияй Донис из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Шахин Дани оказался на газоне.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
35'
Ognjen Gnjatic нанес удар чуть мимо. Близко!
35'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
35'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Росхёвел Микхал пострадал.
34'
Нденге Тсии-Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
33'
33'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Ognjen Gnjatic получил желтую карточку от судьи
32'
Судья свистит. Ognjen Gnjatic атаковал сзади соперника. Это Намли Юнес заработал своей команде штрафной
32'
Так близко к голу! Пажишек Пётр имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Юрьюс Хидде!
31'
31'
Хороший удар издали нанес Саймак Мустафа, но отличный сейв сделал Юрьюс Хидде. Угловой.
31'
31'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
29'
Густафссон Симон из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Бангор Патрик выбил мяч подальше от ворот.
28'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Густафссон Симон пострадал.
28'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле.
28'
Афдияй Донис из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Афдияй Донис из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
27'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
27'
26'
26'
Мохтар Юнес не смог попасть в створ ударом издали
26'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
26'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Шахин Дани из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Афдияй Донис из команды Рода отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
25'
Г О О О О Л Намли Юнес закручивает штрафной в сетку! Великолепно
24'
Судья сигнализирует, что Афдияй Донис из команды Рода поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
23'
Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
23'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
Густафссон Симон из команды Рода в офсайде
23'
Густафссон Симон из команды Рода играет в стеночку с партнером по команде. Шахин Дани это был.
22'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода опасно и грубо сыграл. Бур Дьедерик пострадал.
22'
Афдияй Донис из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
22'
Густафссон Симон из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Густафссон Симон из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
21'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
20'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
20'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
20'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Отличные скиллы показывает Эхизибуэ Кингсли, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
19'
Мохтар Юнес коснулся мяча рукой.
19'
19'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
19'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
19'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
19'
19'
Густафссон Симон из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
17'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
17'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
15'
15'
Марселлис Дирк выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
11'
10'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
10'
Кум Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
8'
Г О О О О Л - Густафссон Симон изменил счет на табло!
8'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный кросс...
8'
Росхёвел Микхал сделал результативную передачу.
7'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Рода поставил подножку. Пострадал Томас Райян
6'
6'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Саймак Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
6'
5'
Шахин Дани из команды Рода в офсайде
5'
Оассар Адиль выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
3'
Густафссон Симон сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Афдияй Донис из команды Рода переиграл вратаря дальним ударом!
3'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Нденге Тсии-Виллиам пострадал.
3'
Бангор Патрик выбил мяч подальше от ворот.
1'
Судья сигнализирует, что Ognjen Gnjatic из команды Рода поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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