Стадион: Гролс Весте Зрители: 25600
1' Желтая карточкаTom Boere
0:1
18' ГолБутьюс Жан-Поль
1:1
22' ГолМахер Адам II
25' Желтая карточкаБергёйс Стивен
43' Желтая карточкаВан дер Хейден Ян-Ари
1:2
68' ГолБергёйс Стивен
1:3
76' ГолЙоргенсен Николай
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
94'
Судья сигнализирует, что Слагвеер Лусиано из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Дикс Кевин
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
93'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
92'
92'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает неудачный навес.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
Опасность предотвращена - Йенсен Ричард из команды Твенте вступил в отбор удачно
92'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
91'
Дикс Кевин пробует нанести удар издали, но Дроммел Йоэл держит все под контролем
91'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
91'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
90'
Дроммел Йоэл отбил мяч на угловой после удара Ван Перси Робин из штрафной площади.
89'
89'
Ассаиди Уссама из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
89'
Тигадауини Аднане из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
89'
89'
89'
Хапс Ридгесиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Ассаиди Уссама нанес удар издали, а Джонс Брэд отбил его обратно в игру!
88'
88'
87'
Ван Бик Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Махер Адам II из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
87'
87'
87'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Йенсен Фредрик из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
85'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Ван дер Лели Йерун оказался на газоне.
84'
Йенсен Фредрик наказан за толчок Ван дер Хейден Ян-Ари
83'
Тактическая замена. Куэва Кристиан уходит с поля и его заменяет Йенсен Ричард
82'
Куэва Кристиан из команды Твенте играет слишком грубо. Бергёйс Стивен оказался на газоне.
82'
Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
82'
Отличные скиллы показывает Ван Перси Робин, обводя своих соперников
81'
Тактическая замена. Йоргенсен Николай уходит с поля и его заменяет Амрабат Софьян
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
80'
80'
79'
Тигадауини Аднане из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
79'
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Тескер Штефан уходит с поля и его заменяет Хойвельд Йос
78'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
77'
76'
Эль-Ахмади Карим сделал результативную передачу.
76'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Фейеноорд.
76'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
76'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
76'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
76'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бергёйс Стивен и Ван Перси Робин из команды Фейеноорд.
75'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
75'
75'
74'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд подал угловой слева.
74'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
73'
Ассаиди Уссама пробует нанести удар издали, но Джонс Брэд держит все под контролем
73'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд направляет мяч в штрафную площадку, но Дроммел Йоэл выбегает и ловит мяч
72'
72'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
71'
Лам Томас из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
70'
Эль-Ахмади Карим выбил мяч подальше от ворот.
69'
69'
Тигадауини Аднане нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Г О О О О Л - Бергёйс Стивен забивает!
68'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эль-Ахмади Карим мяча так и не получил
67'
Тигадауини Аднане пробует нанести удар издали, но Джонс Брэд держит все под контролем
66'
Удар от ворот произведет Твенте
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
65'
Тактическая замена. Tom Boere уходит с поля и его заменяет Слагвеер Лусиано
65'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
65'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бергёйс Стивен и Ван Перси Робин из команды Фейеноорд.
64'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Ван Перси Робин
63'
Тактическая замена. Бутьюс Жан-Поль уходит с поля и его заменяет Ларссон Сэм
63'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте играет слишком грубо. Бутьюс Жан-Поль оказался на газоне.
62'
Махер Адам II нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
Куэва Кристиан из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
61'
60'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
59'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 25600 болельщиков
58'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
58'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Удар от ворот произведет Твенте
57'
Как он промахнулся? Йоргенсен Николай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
55'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван дер Лели Йерун
54'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает передачу одноклубнику.
54'
54'
Ассаиди Уссама возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Ассаиди Уссама получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Ассаиди Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
52'
Де Вильена Тонни наказан за толчок Ассаиди Уссама
52'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Tom Boere из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
51'
Безумный фол. Куэва Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Бергёйс Стивен
51'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
50'
Тескер Штефан ошибается в защите.
49'
48'
48'
Йенсен Фредрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд в офсайде
47'
Махер Адам II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
46'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
46'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд забрасывает мяч в штрафную.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
46'
Удар от ворот произведет Твенте
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Отличный пас сделал Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
45'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Ассаиди Уссама из команды Твенте играет слишком грубо. Дикс Кевин оказался на газоне.
43'
Ван дер Хейден Ян-Ари получил желтую карточку от судьи
43'
Безумный фол. Ван дер Хейден Ян-Ари грубо играет против соперника. Пострадал Tom Boere
43'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Опасность предотвращена - Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
41'
Отличные скиллы показывает Tom Boere, обводя своих соперников
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
40'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает пас партнеру.
40'
Ассаиди Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Отличные скиллы показывает Ассаиди Уссама, обводя своих соперников
38'
Выглядело как неплохой момент. Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Хапс Ридгесиано и Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд.
38'
38'
38'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Tom Boere наказан за толчок Дикс Кевин
36'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
36'
Плохо сыграл Ван дер Лели Йерун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
35'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
35'
Куэва Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Отличные скиллы показывает Бергёйс Стивен, обводя своих соперников
35'
Судья сигнализирует, что Бийен Пит из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
34'
Удар от ворот произведет Твенте
34'
Отличный пас сделал Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
33'
Куэва Кристиан наказан за толчок Бергёйс Стивен
31'
31'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
31'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
30'
Тескер Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
30'
29'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Ван дер Хейден Ян-Ари выбил мяч подальше от ворот.
27'
Удар от ворот произведет Твенте
27'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
26'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
26'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
25'
Бергёйс Стивен получил желтую карточку от судьи
25'
Судья сигнализирует, что Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Куэва Кристиан
25'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Головой пробил Бергёйс Стивен, но голкипер отбил его в поле!
24'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Судья сигнализирует, что Тигадауини Аднане из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
22'
ГОЛ! Легко закончил атаку Махер Адам II из команды Твенте, забив в пустые ворота!
22'
Джонс Брэд ошибается в защите.
21'
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
18'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Бутьюс Жан-Поль изменил счет на табло!
18'
Тоорнстра Йенс разрезает оборону соперника отличным пасом
18'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тоорнстра Йенс и Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд.
18'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Тигадауини Аднане из команды Твенте сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Отличные скиллы показывает Тигадауини Аднане, обводя своих соперников
16'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
15'
Удар от ворот произведет Твенте
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
15'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
14'
Отличные скиллы показывает Махер Адам II, обводя своих соперников
12'
Удар от ворот произведет Твенте
12'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
11'
11'
11'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
10'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Махер Адам II наказан за толчок Де Вильена Тонни
9'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Удар от ворот произведет Твенте
8'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
7'
7'
6'
Tom Boere из команды Твенте в офсайде
6'
Судья сигнализирует, что Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ассаиди Уссама
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
So close! Удар головой нанес Ассаиди Уссама но мяч выбили с ленточки!
5'
Махер Адам II из команды Твенте подал угловой слева.
4'
Ван Бик Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Куэва Кристиан из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
4'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Лам Томас
3'
3'
Отличные скиллы показывает Ассаиди Уссама, обводя своих соперников
2'
Судья сигнализирует, что Тигадауини Аднане из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
2'
Ассаиди Уссама из команды Твенте играет слишком грубо. Дикс Кевин оказался на газоне.
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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