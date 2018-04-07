Стадион: Спарта
1:1
Перерыв
1:0
19' ГолАханнах Софьян
1:0
41' Не забитый пенальтиЛеманс Клинт
1:1
43' ГолЛеманс Клинт
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
47'
46'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
45'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
43'
Данни Пост сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло переиграл вратаря дальним ударом!
42'
Судья сигнализирует, что Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Джеролд Промес
42'
42'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
41'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
40'
ПЕНАЛЬТИ - Вриндс Барт из команды Спарта Роттердам привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Тай Леннарт.
40'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
40'
39'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Леманс Клинт нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
38'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
38'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
38'
38'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
37'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
36'
Вриндс Барт из команды Спарта Роттердам толкнул локтем оппонента. Это Ральф Сеунтьенс заработал фол
36'
36'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Игрок команды Спарта Роттердам выносит мяч
35'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
34'
Рул Янссен получил травму и заменен. Лябиль Леруа выходит на поле.
34'
Тай Леннарт нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Рул Янссен нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает навес прямо в штрафную.
34'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
33'
32'
32'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Джеролд Промес пострадал.
31'
31'
ШАНС! Леманс Клинт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
29'
Опасность предотвращена - Нелом Микел из команды Спарта Роттердам вступил в отбор удачно
29'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
29'
28'
28'
Аханнах Софьян не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Мюрен Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Сануси Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
25'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
24'
Судья сигнализирует, что Нелом Микел из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Thomas Verhaar на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Тай Леннарт нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Данни Пост!
22'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Судья сигнализирует, что Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Рул Янссен
21'
Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
Отличный командный гол!
19'
Хольст Фредерик сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Аханнах Софьян изменил счет на табло!
19'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
19'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
19'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
18'
Джеролд Промес наказан за толчок Крамер Михил
18'
17'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
17'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Тай Леннарт
15'
Кастелен Ромео наказан за толчок Нелом Микел
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
15'
Thomas Verhaar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Torino Hunte из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Хольст Фредерик
14'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Фишер Сандер оказался на газоне.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Torino Hunte на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Torino Hunte оказался на газоне.
11'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Хольст Фредерик
11'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Torino Hunte
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Нелом Микел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
10'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Нильс Реселер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Игрок команды Спарта Роттердам выносит мяч
8'
8'
Вриндс Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
8'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Данни Пост
8'
7'
Шанс! Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо
7'
Головой пробил Фишер Сандер, но голкипер отбил его в поле!
7'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
7'
Мюрен Роберт нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
6'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
5'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
5'
Мюрен Роберт нанес удар издали, а Уннерсталл Ларс отбил его обратно в игру!
4'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло толкнул локтем оппонента. Это Ван Морсел Пако заработал фол
4'
4'
ПЕРЕКЛАДИНА! Мюрен Роберт упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
4'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
4'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
3'
Близко! Ван Морсел Пако нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
2'
2'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
1'
Джеролд Промес выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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