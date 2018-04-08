Стадион: Галгенваард Зрители: 20145
2:2
Второй тайм: 89'
38' Желтая карточкаКерк Гирано
1:0
43' ГолВан де Стрек Сандер
1:1
54' ГолЙонсен Бьорн
1:2
69' ГолБёгелсдейк Том
2:2
73' ГолКерк Гирано
Второй тайм
88'
Тактическая замена. Йонсен Бьорн уходит с поля и его заменяет Фалкенбург Эрик
87'
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 20145 болельщиков
86'
86'
85'
Хой Элсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Трупе Джованни из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
85'
Гёртлер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Indy Groothuizen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Серж Канон ошибается в защите.
83'
83'
Иммерс Лекс не смог попасть в створ ударом издали
83'
Судья сигнализирует, что Дессерс Сириль из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
82'
82'
Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали
81'
Леувин Рамон из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Йонсен Бьорн пострадал.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Trevor David на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Дессерс Сириль нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Леувин Рамон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
79'
Тактическая замена. Эмануэльсон Урби уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
78'
78'
Янссен Виллем из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Лабьяд Закария из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Баккер Данни пострадал.
73'
Трупе Джованни сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Керк Гирано из клуба "Утрехт" отправил мяч головой в ворота.
73'
Трупе Джованни из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
73'
72'
72'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
72'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
71'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
71'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Тактическая замена. Клейбер Шон уходит с поля и его заменяет Трупе Джованни
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Абденассер Кайати сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бёгелсдейк Том из клуба "АДО Ден Хааг" отправил мяч головой в ворота.
69'
69'
Лабьяд Закария предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
Судья сигнализирует, что Леувин Рамон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хой Элсон
67'
67'
66'
Эмануэльсон Урби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Лоренцен Мелвин коснулся мяча рукой.
65'
Тактическая замена. Клих Матеуш уходит с поля и его заменяет Дессерс Сириль
65'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт подал угловой справа.
65'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Лабьяд Закария и попал в перекладину!
64'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
64'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
64'
63'
Абденассер Кайати не смог попасть в створ ударом издали
63'
62'
62'
Лабьяд Закария решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
61'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Керк Гирано оказался на газоне.
60'
Тактическая замена. Thijmen Goppel уходит с поля и его заменяет Лоренцен Мелвин
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Иммерс Лекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
59'
59'
59'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Отличные скиллы показывает Лабьяд Закария, обводя своих соперников
59'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Абденассер Кайати нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
58'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
57'
Thijmen Goppel пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Мейерс Арон сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн изменил счет на табло!
54'
Отличные скиллы показывает Йонсен Бьорн, обводя своих соперников
54'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
52'
Штридер Рико из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Иммерс Лекс пострадал.
52'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
49'
49'
49'
49'
49'
49'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг в офсайде
48'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
46'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Клих Матеуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Йонсен Бьорн пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
44'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает неудачный навес.
43'
Штридер Рико сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт переиграл вратаря дальним ударом!
43'
Отличные скиллы показывает Ван де Стрек Сандер, обводя своих соперников
42'
42'
Керк Гирано не смог попасть в створ ударом издали
42'
42'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
41'
Янссен Виллем из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Йонсен Бьорн пострадал.
41'
41'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
So close! Удар головой нанес Янссен Виллем но мяч выбили с ленточки!
40'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт подал угловой слева.
40'
Должен был быть гол! Клих Матеуш имел отличный шанс, но Indy Groothuizen не дал голу состоятся!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
38'
Керк Гирано получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
36'
36'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
35'
Назначен штрафной. Пострадал Баккер Данни, его свалил Клих Матеуш.
35'
35'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
33'
32'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Лабьяд Закария пострадал.
32'
Хой Элсон нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
32'
Хорошую попытку сделал Ван де Стрек Сандер. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Керк Гирано из команды Утрехт делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
29'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт подал угловой слева.
28'
28'
28'
27'
27'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
27'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
27'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
26'
26'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
25'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Клейбер Шон пострадал.
25'
Бекер Шеральдо получил травму и заменен. Хой Элсон выходит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
So close! Удар головой нанес Иммерс Лекс но мяч выбили с ленточки!
24'
24'
Леувин Рамон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
22'
Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали
22'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
22'
22'
21'
21'
21'
21'
Клейбер Шон нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
20'
Йонсен Бьорн пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
19'
Клейбер Шон из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
18'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
16'
Шанс! Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
16'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
15'
Абденассер Кайати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
14'
Клих Матеуш из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг в офсайде
13'
Trevor David выбил мяч подальше от ворот.
13'
13'
12'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
12'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
10'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
10'
Indy Groothuizen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Лабьяд Закария из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
9'
Лабьяд Закария из команды Утрехт пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
8'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
8'
8'
Бекер Шеральдо не смог попасть в створ ударом издали
7'
Леувин Рамон нанес удар головой, но Indy Groothuizen спокойно отбил мяч.
7'
7'
Иммерс Лекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Лабьяд Закария из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
5'
Леувин Рамон нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
Ван де Стрек Сандер завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
4'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает пас партнеру.
4'
Эмануэльсон Урби выбил мяч подальше от ворот.
4'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
4'
3'
3'
3'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Штридер Рико
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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