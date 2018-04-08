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Стадион: Зрители: 20145
Утрехт
2:2
Второй тайм: 89'
АДО Ден Хааг
0'
38' Желтая карточка
Керк Гирано
1:0
43' Гол
Ван де Стрек Сандер
1:1
54' Гол
Йонсен Бьорн
1:2
69' Гол
Бёгелсдейк Том
2:2
73' Гол
Керк Гирано
89'
Второй тайм
88'
Тактическая замена. Йонсен Бьорн уходит с поля и его заменяет Фалкенбург Эрик
87'
Удар от ворот произведет Утрехт
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 20145 болельщиков
86'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
86'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
85'
Хой Элсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Трупе Джованни из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
85'
Гёртлер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Indy Groothuizen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
84'
Серж Канон ошибается в защите.
83'
Удар от ворот произведет Утрехт
83'
Иммерс Лекс не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Дессерс Сириль из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
82'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
82'
Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
81'
Леувин Рамон из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Йонсен Бьорн пострадал.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
80'
Trevor David на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Дессерс Сириль нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Леувин Рамон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
79'
Тактическая замена. Эмануэльсон Урби уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
78'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Янссен Виллем из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Утрехт
76'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
75'
Лабьяд Закария из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Баккер Данни пострадал.
73'
Трупе Джованни сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Керк Гирано из клуба "Утрехт" отправил мяч головой в ворота.
73'
Трупе Джованни из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
73'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Утрехт
72'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
72'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
71'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
71'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Тактическая замена. Клейбер Шон уходит с поля и его заменяет Трупе Джованни
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Абденассер Кайати сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бёгелсдейк Том из клуба "АДО Ден Хааг" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
69'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
69'
Лабьяд Закария предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Леувин Рамон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хой Элсон
67'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
67'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
66'
Эмануэльсон Урби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Лоренцен Мелвин коснулся мяча рукой.
65'
Тактическая замена. Клих Матеуш уходит с поля и его заменяет Дессерс Сириль
65'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт подал угловой справа.
65'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Лабьяд Закария и попал в перекладину!
64'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
64'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
64'
Удар от ворот произведет Утрехт
63'
Абденассер Кайати не смог попасть в створ ударом издали
63'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
62'
Лабьяд Закария решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
61'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Керк Гирано оказался на газоне.
60'
Тактическая замена. Thijmen Goppel уходит с поля и его заменяет Лоренцен Мелвин
Угловой
60'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Иммерс Лекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Штридер Рико из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
59'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
59'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Отличные скиллы показывает Лабьяд Закария, обводя своих соперников
59'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Абденассер Кайати нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
58'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
57'
Thijmen Goppel пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Мейерс Арон сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн изменил счет на табло!
54'
Отличные скиллы показывает Йонсен Бьорн, обводя своих соперников
54'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Штридер Рико из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Иммерс Лекс пострадал.
52'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
49'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
49'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
49'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
49'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
49'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг в офсайде
Офсайд
48'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
46'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Клих Матеуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Йонсен Бьорн пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
44'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает неудачный навес.
43'
Штридер Рико сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт переиграл вратаря дальним ударом!
43'
Отличные скиллы показывает Ван де Стрек Сандер, обводя своих соперников
42'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
42'
Керк Гирано не смог попасть в створ ударом издали
42'
Удар от ворот произведет Утрехт
42'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Янссен Виллем из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Йонсен Бьорн пострадал.
41'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
41'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
So close! Удар головой нанес Янссен Виллем но мяч выбили с ленточки!
Угловой
40'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт подал угловой слева.
40'
Должен был быть гол! Клих Матеуш имел отличный шанс, но Indy Groothuizen не дал голу состоятся!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
38'
Керк Гирано получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
36'
Удар от ворот произведет Утрехт
36'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
Фол, нарушение
35'
Назначен штрафной. Пострадал Баккер Данни, его свалил Клих Матеуш.
35'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
33'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Лабьяд Закария пострадал.
32'
Хой Элсон нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
32'
Хорошую попытку сделал Ван де Стрек Сандер. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Керк Гирано из команды Утрехт делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
29'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт подал угловой слева.
28'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Утрехт
27'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
Угловой
27'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
27'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
26'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
26'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Клейбер Шон пострадал.
25'
Бекер Шеральдо получил травму и заменен. Хой Элсон выходит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
So close! Удар головой нанес Иммерс Лекс но мяч выбили с ленточки!
Угловой
24'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
24'
Леувин Рамон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
24'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
22'
Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали
22'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
22'
Штридер Рико из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
21'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Штридер Рико из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Угловой
21'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
21'
Клейбер Шон нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
20'
Йонсен Бьорн пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
19'
Клейбер Шон из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
18'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Удар от ворот произведет Утрехт
17'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Утрехт
16'
Шанс! Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
16'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
15'
Абденассер Кайати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
14'
Клих Матеуш из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
13'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг в офсайде
13'
Trevor David выбил мяч подальше от ворот.
13'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
12'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
12'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
12'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Утрехт
10'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
10'
Indy Groothuizen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Лабьяд Закария из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
9'
Лабьяд Закария из команды Утрехт пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
8'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
8'
Удар от ворот произведет Утрехт
8'
Бекер Шеральдо не смог попасть в створ ударом издали
7'
Леувин Рамон нанес удар головой, но Indy Groothuizen спокойно отбил мяч.
Угловой
7'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
7'
Иммерс Лекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Лабьяд Закария из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
5'
Леувин Рамон нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
5'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
5'
Ван де Стрек Сандер завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
4'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает пас партнеру.
4'
Эмануэльсон Урби выбил мяч подальше от ворот.
4'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
4'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
3'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
3'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
3'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Угловой
2'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Штридер Рико
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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