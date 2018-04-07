Стадион: АФАС
2:3
Конец матча
1:0
53' ГолВегхорст Ваут
2:0
61' ГолВегхорст Ваут
2:1
74' ГолПерейро Гастон
2:2
76' ГолЛосано Ирвин
77' Желтая карточкаВегхорст Ваут
78' Желтая карточкаВлаар Рон
2:3
79' ПенальтиВан Гинкел Марко
89' Желтая карточкаМидтше Фредрик
89' Красная карточкаВлаар Рон
90' Желтая карточкаМален Дониэлл
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает неудачный навес.
93'
92'
91'
91'
Мален Дониэлл получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Люккассен Деррик
89'
УДАЛЕНИЕ! - Влаар Рон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
89'
Рефери не любит споров - именно за это Мидтше Фредрик сейчас получил желтую
89'
Безумный фол. Влаар Рон грубо играет против соперника. Пострадал Лосано Ирвин
88'
Тактическая замена. Вюйтенс Стейн уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
88'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
86'
Бизот Марко отбил мяч на угловой после удара Мален Дониэлл из штрафной площади.
86'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Судья сигнализирует, что Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ариас Сантьяго
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
83'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар в офсайде
83'
Teun Koopmeiners навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
82'
Бренет Джошуа наказан за толчок Джаханбакш Алиреза
82'
Лосано Ирвин из команды ПСВ пробил со штрафного, но очень мимо цели.
82'
Судья сигнализирует, что Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мален Дониэлл
81'
81'
ШАНС! Де Йонг Люк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Мален Дониэлл из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
80'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Тактическая замена. Свенссон Юнас уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама
79'
Г О О О О Л - Ван Гинкел Марко из команды ПСВ забивает с точки!
78'
Влаар Рон получил желтую карточку от судьи
78'
ПЕНАЛЬТИ! - Влаар Рон дергает за футболку соперника (это был Де Йонг Люк) и рефери назначает пенальти!
78'
78'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Вегхорст Ваут получил желтую карточку от судьи
77'
Безумный фол. Вегхорст Ваут грубо играет против соперника. Пострадал Ван Гинкел Марко
76'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
76'
Бизот Марко ошибается в защите.
76'
76'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Перейро Гастон изменил счет на табло!
74'
74'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
74'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
74'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Перейро Гастон не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
73'
Шваб Даниэль из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
73'
73'
Влаар Рон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
72'
72'
72'
72'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Ван Гинкел Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
70'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
68'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
68'
Ван Гинкел Марко коснулся мяча рукой.
67'
Шваб Даниэль из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
67'
Не повезло! Рамселар Барт пробил точно в перекладину!
67'
Рамселар Барт из команды ПСВ подал угловой справа.
66'
Влаар Рон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
66'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ подал угловой справа.
65'
Ван Гинкел Марко имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
65'
Голкипер мог бы сыграть и получше
65'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
64'
64'
64'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Гинкел Марко
63'
63'
Лосано Ирвин не смог попасть в створ ударом издали
63'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Гинкел Марко
61'
Отличный командный гол!
61'
Джаханбакш Алиреза сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вегхорст Ваут из клуба "АЗ Алкмаар" отправил мяч головой в ворота.
61'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
60'
60'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
60'
60'
Хендрикс Йоррит выбил мяч подальше от ворот.
59'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Ариас Сантьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
57'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар в офсайде
57'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Джаханбакш Алиреза пострадал.
57'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
56'
Ван Рейн Рикардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Отличные скиллы показывает Перейро Гастон, обводя своих соперников
56'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
56'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Исима-Мирен Николя
53'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
53'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Джаханбакш Алиреза разрезает оборону соперника отличным пасом
53'
53'
52'
52'
Лосано Ирвин из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
51'
Де Йонг Люк из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Свенссон Юнас пострадал.
51'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
49'
ШАНС! Ван Гинкел Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
48'
48'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
48'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный кросс...
47'
47'
Оуведжан Томас не смог попасть в створ ударом издали
47'
Судья сигнализирует, что Де Йонг Люк из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
47'
Шанс! Ван Гинкел Марко из команды ПСВ пробил головой, но мимо
47'
46'
Вегхорст Ваут возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Лосано Ирвин мяч отрикошетил от ворот
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Вегхорст Ваут получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
45'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
45'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
44'
Плохо сыграл Исима-Мирен Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ван Рейн Рикардо
44'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
40'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
40'
39'
39'
Тил Гуус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Судья сигнализирует, что Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
38'
37'
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
37'
ШАНС! Это должен был быть гол. Де Йонг Люк упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
37'
36'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Шваб Даниэль
36'
Бренет Джошуа наказан за толчок Свенссон Юнас
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
34'
34'
Свенссон Юнас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Отличные скиллы показывает Свенссон Юнас, обводя своих соперников
34'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
33'
33'
Голкипер мог бы сыграть и получше
33'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
33'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Ван Гинкел Марко возвращается на поле, всё в порядке.
32'
32'
31'
Матч возобновится спорным мячом
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Гинкел Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Ван Гинкел Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
30'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Судья сигнализирует, что Исима-Мирен Николя из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
28'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
27'
Судья сигнализирует, что Ван Гинкел Марко из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
26'
Судья сигнализирует, что Ван Гинкел Марко из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
25'
25'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Teun Koopmeiners навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Вегхорст Ваут
24'
24'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает неудачный навес.
24'
24'
ШАНС! Teun Koopmeiners нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
24'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар находит одноклубника четким пасом пяткой.
23'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар забрасывает мяч в штрафную.
23'
Ариас Сантьяго наказан за толчок Teun Koopmeiners
22'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
21'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Шваб Даниэль оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
20'
ШАНС! Перейро Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
18'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
18'
18'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
16'
16'
ШАНС! Рамселар Барт нанес удар с лета, но не попал по воротам!
16'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
16'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный кросс...
15'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
14'
13'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
13'
13'
ШАНС! Лосано Ирвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
9'
Ван Рейн Рикардо не смог попасть в створ ударом издали
9'
Плохо сыграл Рамселар Барт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
9'
Де Йонг Люк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
9'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
9'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
7'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шваб Даниэль из команды ПСВ.
7'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Какой шанс! Teun Koopmeiners почти забил, но мяч вынесли с линии!
7'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Рамселар Барт из команды ПСВ играет слишком грубо. Мидтше Фредрик оказался на газоне.
5'
Свенссон Юнас наказан за толчок Перейро Гастон
4'
Судья сигнализирует, что Шваб Даниэль из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Вегхорст Ваут
3'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
3'
Оуведжан Томас наказан за толчок Лосано Ирвин
3'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
2'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
2'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
1'
Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
1'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
1'
Ван Гинкел Марко выбил мяч подальше от ворот.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация