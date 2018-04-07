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Стадион:
АЗ Алкмаар
2:3
Конец матча
ПСВ
0'
1:0
53' Гол
Вегхорст Ваут
2:0
61' Гол
Вегхорст Ваут
2:1
74' Гол
Перейро Гастон
2:2
76' Гол
Лосано Ирвин
77' Желтая карточка
Вегхорст Ваут
78' Желтая карточка
Влаар Рон
2:3
79' Пенальти
Ван Гинкел Марко
89' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
89' Красная карточка
Влаар Рон
90' Желтая карточка
Мален Дониэлл
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает неудачный навес.
93'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
92'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Удар от ворот произведет ПСВ

Желтая карточка
91'
Мален Дониэлл получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Люккассен Деррик
89'
УДАЛЕНИЕ! - Влаар Рон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
89'
Рефери не любит споров - именно за это Мидтше Фредрик сейчас получил желтую
Фол, нарушение
89'
Безумный фол. Влаар Рон грубо играет против соперника. Пострадал Лосано Ирвин
88'
Тактическая замена. Вюйтенс Стейн уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
88'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
86'
Бизот Марко отбил мяч на угловой после удара Мален Дониэлл из штрафной площади.
86'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ариас Сантьяго
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
83'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар в офсайде
83'
Teun Koopmeiners навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
82'
Бренет Джошуа наказан за толчок Джаханбакш Алиреза
82'
Лосано Ирвин из команды ПСВ пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мален Дониэлл
81'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
81'
ШАНС! Де Йонг Люк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Мален Дониэлл из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
80'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Тактическая замена. Свенссон Юнас уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Ван Гинкел Марко из команды ПСВ забивает с точки!
Желтая карточка
78'
Влаар Рон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
ПЕНАЛЬТИ! - Влаар Рон дергает за футболку соперника (это был Де Йонг Люк) и рефери назначает пенальти!
Угловой
78'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
78'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
77'
Вегхорст Ваут получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Безумный фол. Вегхорст Ваут грубо играет против соперника. Пострадал Ван Гинкел Марко
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
76'
Бизот Марко ошибается в защите.
76'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Перейро Гастон изменил счет на табло!
74'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
74'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
73'
Перейро Гастон не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
73'
Шваб Даниэль из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
Угловой
73'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
73'
Влаар Рон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
72'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
72'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
71'
Ван Гинкел Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
68'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
Фол, нарушение
68'
Ван Гинкел Марко коснулся мяча рукой.
67'
Шваб Даниэль из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
67'
Не повезло! Рамселар Барт пробил точно в перекладину!
Угловой
67'
Рамселар Барт из команды ПСВ подал угловой справа.
66'
Влаар Рон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
66'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Угловой
65'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ подал угловой справа.
65'
Ван Гинкел Марко имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
65'
Голкипер мог бы сыграть и получше
65'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
64'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
64'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Гинкел Марко
63'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
63'
Лосано Ирвин не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Гинкел Марко
61'
Отличный командный гол!
61'
Джаханбакш Алиреза сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вегхорст Ваут из клуба "АЗ Алкмаар" отправил мяч головой в ворота.
61'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
60'
Удар от ворот произведет ПСВ
60'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
60'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
60'
Хендрикс Йоррит выбил мяч подальше от ворот.
59'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Ариас Сантьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
Офсайд
59'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар в офсайде
Офсайд
57'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар в офсайде
Фол, нарушение
57'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Джаханбакш Алиреза пострадал.
Угловой
57'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
56'
Ван Рейн Рикардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Отличные скиллы показывает Перейро Гастон, обводя своих соперников
56'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
56'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Исима-Мирен Николя
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
53'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Джаханбакш Алиреза разрезает оборону соперника отличным пасом
53'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
53'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
52'
Лосано Ирвин из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Де Йонг Люк из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Свенссон Юнас пострадал.
51'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
49'
ШАНС! Ван Гинкел Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
48'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
48'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
48'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный кросс...
47'
Удар от ворот произведет ПСВ
47'
Оуведжан Томас не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Де Йонг Люк из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
46'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
47'
Шанс! Ван Гинкел Марко из команды ПСВ пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
Травма, повреждение
46'
Вегхорст Ваут возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Лосано Ирвин мяч отрикошетил от ворот
Травма, повреждение
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Вегхорст Ваут получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
Удар от ворот произведет ПСВ
45'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
45'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
44'
Плохо сыграл Исима-Мирен Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ван Рейн Рикардо
Офсайд
44'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
40'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Офсайд
40'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар в офсайде
39'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Тил Гуус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
38'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
37'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
ШАНС! Это должен был быть гол. Де Йонг Люк упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
37'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Шваб Даниэль
Фол, нарушение
36'
Бренет Джошуа наказан за толчок Свенссон Юнас
Офсайд
35'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
34'
Удар от ворот произведет ПСВ
34'
Свенссон Юнас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Отличные скиллы показывает Свенссон Юнас, обводя своих соперников
34'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Голкипер мог бы сыграть и получше
33'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
33'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
32'
Ван Гинкел Марко возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
31'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Гинкел Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
30'
Ван Гинкел Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
30'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Исима-Мирен Николя из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
28'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Ван Гинкел Марко из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Ван Гинкел Марко из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
25'
Удар от ворот произведет ПСВ
25'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Teun Koopmeiners навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
25'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Вегхорст Ваут
24'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
24'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает неудачный навес.
24'
Удар от ворот произведет ПСВ
24'
ШАНС! Teun Koopmeiners нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
24'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар находит одноклубника четким пасом пяткой.
23'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
23'
Ариас Сантьяго наказан за толчок Teun Koopmeiners
22'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
21'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Шваб Даниэль оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
20'
ШАНС! Перейро Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
Офсайд
18'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
18'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
16'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
16'
ШАНС! Рамселар Барт нанес удар с лета, но не попал по воротам!
16'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
16'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный кросс...
Офсайд
15'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
13'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
13'
ШАНС! Лосано Ирвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Удар от ворот произведет ПСВ
9'
Ван Рейн Рикардо не смог попасть в створ ударом издали
9'
Плохо сыграл Рамселар Барт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
9'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
9'
Де Йонг Люк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
9'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
Угловой
9'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
7'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шваб Даниэль из команды ПСВ.
7'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Какой шанс! Teun Koopmeiners почти забил, но мяч вынесли с линии!
7'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
7'
Рамселар Барт из команды ПСВ играет слишком грубо. Мидтше Фредрик оказался на газоне.
Фол, нарушение
5'
Свенссон Юнас наказан за толчок Перейро Гастон
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Шваб Даниэль из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Вегхорст Ваут
3'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Фол, нарушение
3'
Оуведжан Томас наказан за толчок Лосано Ирвин
3'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
2'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
1'
Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
1'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
1'
Ван Гинкел Марко выбил мяч подальше от ворот.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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