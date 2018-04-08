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Стадион: Зрители: 23150
Херенвен
1:1
Второй тайм: 90+'
Гронинген
0'
29' Желтая карточка
Бакуна Жуниньо
1:0
31' Гол
Влап Михел
39' Желтая карточка
Denzel Dumfries
1:1
55' Гол
Ван Веерт Том
76' Желтая карточка
Торсби Мортен
77' Желтая карточка
Верман Хенк
79' Желтая карточка
Ван Веерт Том
90'+3
Второй тайм
Угловой
93'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
92'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
90'
Ван Веерт Том из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 23150 болельщиков
Фол, нарушение
88'
Ван Веерт Том коснулся мяча рукой.
88'
Дрост Йеспер из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
87'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
Угловой
87'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
87'
Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
87'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Tommie van de Looi из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Влап Михел пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Удар от ворот произведет Гронинген
Угловой
84'
Влап Михел из команды Херенвен подал угловой слева.
84'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Бакуна Жуниньо не смог попасть в створ ударом издали
82'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
82'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Amir Absalem пострадал.
80'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Удар от ворот произведет Гронинген
80'
Кобаяси Юки не смог попасть в створ ударом издали
80'
Amir Absalem выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
79'
Ван Веерт Том получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Ван Веерт Том из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Хег Даниэль заработал фол
Желтая карточка
77'
Верман Хенк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Безумный фол. Верман Хенк грубо играет против соперника. Пострадал Те Вирик Мик
77'
Удар от ворот произведет Херенвен
76'
Ван Нифф Юлл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Торсби Мортен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Торсби Мортен из команды Херенвен играет слишком грубо. Ritsu Doan оказался на газоне.
76'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
75'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Махи Мимаун получил травму и заменен. Ван Нифф Юлл выходит на поле.
75'
Тактическая замена. Jordy Bruijn уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
74'
Махи Мимаун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
74'
Мемишевич Самир наказан за толчок Влап Михел
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Махи Мимаун из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Бюлтхейс Дэйв
73'
Удар от ворот произведет Гронинген
Офсайд
72'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
71'
Удар от ворот произведет Гронинген
71'
ШАНС! Ван Амерсфоорт Пелле нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Ван Амерсфоорт Пелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
70'
Бакуна Жуниньо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
70'
Торсби Мортен из команды Херенвен подал угловой слева.
69'
Гучаннеджад Реза мяч отрикошетил от ворот
69'
Denzel Dumfries нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Тактическая замена. Kik Pierie уходит с поля и его заменяет Бюлтхейс Дэйв
Фол, нарушение
69'
Безумный фол. Jordy Bruijn грубо играет против соперника. Пострадал Бакуна Жуниньо
68'
Бакуна Жуниньо бьет со штрафного в створ, но Хансен Мартин держит все под контролем
Фол, нарушение
67'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Ван Веерт Том
66'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
66'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген подал угловой слева.
66'
Ван Веерт Том нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
66'
Отличные скиллы показывает Ван Веерт Том, обводя своих соперников
66'
Amir Absalem из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
64'
Удар от ворот произведет Херенвен
64'
КАКОЙ ПРОМАХ! Ван Веерт Том упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
64'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Гронинген
64'
Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали
63'
Отличные скиллы показывает Влап Михел, обводя своих соперников
62'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Удар от ворот произведет Гронинген
60'
Отличный пас сделал Jordy Bruijn из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
59'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
Удар от ворот произведет Гронинген
58'
Какой промах! Ван Амерсфоорт Пелле имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
57'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Махи Мимаун сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван Веерт Том из клуба "Гронинген" отправил мяч головой в ворота.
55'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
55'
Amir Absalem из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
55'
Ritsu Doan из команды Гронинген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бакуна Жуниньо мяча так и не получил
Офсайд
53'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
Офсайд
52'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
52'
Удар от ворот произведет Гронинген
51'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Гронинген
50'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
50'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Угловой
50'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
49'
Влап Михел из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Удар от ворот произведет Гронинген
49'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает неудачный навес.
49'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Jordy Bruijn
48'
Удар от ворот произведет Херенвен
47'
Бакуна Жуниньо не смог попасть в створ ударом издали
47'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
47'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен играет слишком грубо. Ritsu Doan оказался на газоне.
47'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
46'
Хег Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
46'
Тактическая замена. Ajdin Hrustic уходит с поля и его заменяет Дрост Йеспер
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
46'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
44'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Ajdin Hrustic пробует нанести удар издали, но Хансен Мартин держит все под контролем
41'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Удар от ворот произведет Херенвен
39'
Бакуна Жуниньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Denzel Dumfries получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Denzel Dumfries грубо играет против соперника. Пострадал Ajdin Hrustic
38'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
38'
Denzel Dumfries наказан за толчок Amir Absalem
38'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Amir Absalem из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
Офсайд
36'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Хег Даниэль из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Влап Михел забивает!
31'
Плохо сыграл Зеефейк Дейовайзио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Головой пробил Влап Михел, но голкипер отбил его в поле!
30'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
30'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
29'
Бакуна Жуниньо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Бакуна Жуниньо наказан за толчок Denzel Dumfries
Офсайд
28'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
25'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
25'
Кобаяси Юки исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Влап Михел
23'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
20'
После дальнего удара, который нанес Бакуна Жуниньо мяч отбит вратарем
20'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Tommie van de Looi из команды Гронинген подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Denzel Dumfries предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Хансен Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Удар от ворот произведет Гронинген
17'
Jordy Bruijn не смог попасть в створ ударом издали
15'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Amir Absalem из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
Удар от ворот произведет Херенвен
14'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Удар от ворот произведет Гронинген
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
9'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
7'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
7'
Те Вирик Мик выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Торсби Мортен грубо играет против соперника. Пострадал Ritsu Doan
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
5'
Вауденберг Лукас наказан за толчок Ritsu Doan
4'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Зенели Арбер нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
3'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
3'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бакуна Жуниньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Безумный фол. Jordy Bruijn грубо играет против соперника. Пострадал Ван Веерт Том
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Ritsu Doan из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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