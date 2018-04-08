Стадион: Абе Ленстра Зрители: 23150
29' Желтая карточкаБакуна Жуниньо
1:0
31' ГолВлап Михел
39' Желтая карточкаDenzel Dumfries
1:1
55' ГолВан Веерт Том
76' Желтая карточкаТорсби Мортен
77' Желтая карточкаВерман Хенк
79' Желтая карточкаВан Веерт Том
Второй тайм
93'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
92'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
90'
Ван Веерт Том из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 23150 болельщиков
88'
Ван Веерт Том коснулся мяча рукой.
88'
Дрост Йеспер из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
87'
87'
87'
Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
87'
87'
87'
86'
Tommie van de Looi из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Влап Михел пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
84'
Влап Михел из команды Херенвен подал угловой слева.
84'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Бакуна Жуниньо не смог попасть в створ ударом издали
82'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Amir Absalem пострадал.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
80'
Кобаяси Юки не смог попасть в створ ударом издали
80'
Amir Absalem выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Ван Веерт Том получил желтую карточку от судьи
78'
Ван Веерт Том из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Хег Даниэль заработал фол
77'
Верман Хенк получил желтую карточку от судьи
77'
Безумный фол. Верман Хенк грубо играет против соперника. Пострадал Те Вирик Мик
77'
76'
Ван Нифф Юлл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Торсби Мортен получил желтую карточку от судьи
76'
Торсби Мортен из команды Херенвен играет слишком грубо. Ritsu Doan оказался на газоне.
76'
75'
75'
Махи Мимаун получил травму и заменен. Ван Нифф Юлл выходит на поле.
75'
Тактическая замена. Jordy Bruijn уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Махи Мимаун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Мемишевич Самир наказан за толчок Влап Михел
73'
Судья сигнализирует, что Махи Мимаун из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Бюлтхейс Дэйв
73'
72'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
71'
71'
ШАНС! Ван Амерсфоорт Пелле нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Ван Амерсфоорт Пелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Бакуна Жуниньо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Торсби Мортен из команды Херенвен подал угловой слева.
69'
Гучаннеджад Реза мяч отрикошетил от ворот
69'
Denzel Dumfries нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
Тактическая замена. Kik Pierie уходит с поля и его заменяет Бюлтхейс Дэйв
69'
Безумный фол. Jordy Bruijn грубо играет против соперника. Пострадал Бакуна Жуниньо
68'
Бакуна Жуниньо бьет со штрафного в створ, но Хансен Мартин держит все под контролем
67'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Ван Веерт Том
66'
66'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген подал угловой слева.
66'
Ван Веерт Том нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
66'
Отличные скиллы показывает Ван Веерт Том, обводя своих соперников
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
64'
64'
КАКОЙ ПРОМАХ! Ван Веерт Том упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
64'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
64'
64'
Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали
63'
Отличные скиллы показывает Влап Михел, обводя своих соперников
62'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
60'
Отличный пас сделал Jordy Bruijn из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
59'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
58'
Какой промах! Ван Амерсфоорт Пелле имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
57'
57'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Махи Мимаун сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван Веерт Том из клуба "Гронинген" отправил мяч головой в ворота.
55'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
55'
55'
Ritsu Doan из команды Гронинген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бакуна Жуниньо мяча так и не получил
53'
52'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
52'
51'
50'
50'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
49'
Влап Михел из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает неудачный навес.
49'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
49'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Jordy Bruijn
48'
47'
Бакуна Жуниньо не смог попасть в створ ударом издали
47'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
47'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен играет слишком грубо. Ritsu Doan оказался на газоне.
47'
46'
46'
Хег Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
46'
Тактическая замена. Ajdin Hrustic уходит с поля и его заменяет Дрост Йеспер
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
44'
42'
Ajdin Hrustic пробует нанести удар издали, но Хансен Мартин держит все под контролем
41'
41'
41'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
39'
Бакуна Жуниньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Denzel Dumfries получил желтую карточку от судьи
39'
Безумный фол. Denzel Dumfries грубо играет против соперника. Пострадал Ajdin Hrustic
38'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Denzel Dumfries наказан за толчок Amir Absalem
38'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Судья сигнализирует, что Amir Absalem из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Судья сигнализирует, что Хег Даниэль из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
32'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
31'
Г О О О О Л - Влап Михел забивает!
31'
Плохо сыграл Зеефейк Дейовайзио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
31'
Головой пробил Влап Михел, но голкипер отбил его в поле!
30'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Бакуна Жуниньо получил желтую карточку от судьи
29'
Бакуна Жуниньо наказан за толчок Denzel Dumfries
28'
25'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Кобаяси Юки исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Влап Михел
23'
23'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
20'
После дальнего удара, который нанес Бакуна Жуниньо мяч отбит вратарем
20'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Tommie van de Looi из команды Гронинген подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Denzel Dumfries предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Хансен Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
17'
Jordy Bruijn не смог попасть в створ ударом издали
15'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
14'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
9'
7'
7'
Те Вирик Мик выбил мяч подальше от ворот.
6'
Безумный фол. Торсби Мортен грубо играет против соперника. Пострадал Ritsu Doan
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
Вауденберг Лукас наказан за толчок Ritsu Doan
4'
3'
Зенели Арбер нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
3'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
3'
2'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бакуна Жуниньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Безумный фол. Jordy Bruijn грубо играет против соперника. Пострадал Ван Веерт Том
1'
Судья сигнализирует, что Ritsu Doan из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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