Стадион: Йохан Кройф Арена
33' Желтая карточкаВебер Максимилиан
1:0
63' ГолНерес Давид
Второй тайм
63'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Нерес Давид изменил счет на табло!
63'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный кросс...
61'
61'
Шоне Лассе из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Шоне Лассе из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
61'
Дросте Вут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
61'
Клюйверт Джастин из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
61'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
59'
Шоне Лассе из команды Аякс пасует в штрафную, но Кастро Брам выходит и ловит мяч.
58'
Клюйверт Джастин из команды Аякс играет слишком грубо. Брейкерс Тим оказался на газоне.
58'
Матч возобновится спорным мячом
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
57'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
55'
55'
ШАНС! Ван де Бек Донни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Хунтелаар Клаас-Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Отличный пас сделал Ван де Бек Донни из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
54'
53'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес забрасывает мяч в штрафную.
53'
Отличные скиллы показывает Монтейро Гамиро, обводя своих соперников
52'
52'
Шанс! Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс пробил головой, но мимо
52'
52'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Ван де Бек Донни имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
51'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает пас партнеру.
51'
51'
Клюйверт Джастин из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Зиеш Хаким это был.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
50'
Ван де Бек Донни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
50'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Клюйверт Джастин из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
48'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
48'
Дуарте Лерин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
47'
Брейкерс Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
47'
Нерес Давид из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Хунтелаар Клаас-Ян это был.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Монтейро Гамиро не смог попасть в створ ударом издали
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
44'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
42'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
42'
Отличный пас сделал Ван Ойен Петер из команды Хераклес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
41'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Дросте Вут
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
40'
40'
Какой промах! Де Лихт Маттайс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
39'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Дуарте Лерин наказан за толчок Нерес Давид
39'
39'
Вебер Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
38'
Должен был быть гол! Клюйверт Джастин имел отличный шанс, но Кастро Брам не дал голу состоятся!
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Клюйверт Джастин и Зиеш Хаким из команды Аякс.
38'
37'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
37'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
37'
Хорошую попытку сделал Зиеш Хаким. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Тальяфико Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
О, боже! Ниссен Расмус должен был легко забивать, но попал в штангу!
37'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
36'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
35'
35'
Дросте Вут не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
Дросте Вут из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
34'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
33'
Вебер Максимилиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
33'
Безумный фол. Вебер Максимилиан грубо играет против соперника. Пострадал Брейкерс Тим
32'
Вебер Максимилиан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
31'
Хунтелаар Клаас-Ян имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
31'
31'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
30'
Ниссен Расмус нанес удар головой, но Кастро Брам спокойно отбил мяч.
30'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья сигнализирует, что Дуарте Лерин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
29'
29'
Кювас Брандлей нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Навратил Ярослав из команды Хераклес делает пас партнеру.
29'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
28'
28'
28'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
28'
26'
Судья сигнализирует, что Гладон Пол из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
26'
26'
Хунтелаар Клаас-Ян не смог попасть в створ ударом издали
26'
Опасность! Шоне Лассе из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
25'
25'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
25'
Нерес Давид имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
24'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
23'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
23'
23'
Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали
22'
22'
22'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
22'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
21'
Кастро Брам не дал случится голу! Нерес Давид должен был забивать, но Кастро Брам сделал отличный сейв
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
20'
Баас Роланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
20'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает пас партнеру.
19'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
19'
Ниссен Расмус из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
18'
18'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
18'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
18'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
17'
Нерес Давид мяч отрикошетил от ворот
17'
17'
Зиеш Хаким выбил мяч подальше от ворот.
17'
Кювас Брандлей из команды Хераклес направляет мяч в штрафную площадку, но Онана Андре выбегает и ловит мяч
16'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
14'
14'
Какой промах! Хунтелаар Клаас-Ян имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
14'
14'
Хороший удар издали нанес Шоне Лассе, но отличный сейв сделал Кастро Брам. Угловой.
13'
Зиеш Хаким из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
13'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает пас партнеру.
12'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Дуарте Лерин из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
12'
11'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
7'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
6'
Тальяфико Николас мяч отрикошетил от ворот
6'
Тальяфико Николас из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
6'
6'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
4'
Ван де Бек Донни видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
4'
4'
3'
3'
Ниссен Расмус не смог попасть в створ ударом издали
3'
3'
3'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
2'
2'
Отличный пас сделал Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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