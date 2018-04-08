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Стадион:
Аякс
1:0
Второй тайм: 64'
Хераклес
0'
33' Желтая карточка
Вебер Максимилиан
1:0
63' Гол
Нерес Давид
64'
Второй тайм
63'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Нерес Давид изменил счет на табло!
63'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный кросс...
61'
Удар от ворот произведет Хераклес
61'
Шоне Лассе из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
61'
Шоне Лассе из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
61'
Дросте Вут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
61'
Клюйверт Джастин из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
61'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
59'
Шоне Лассе из команды Аякс пасует в штрафную, но Кастро Брам выходит и ловит мяч.
Фол, нарушение
58'
Клюйверт Джастин из команды Аякс играет слишком грубо. Брейкерс Тим оказался на газоне.
58'
Матч возобновится спорным мячом
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
57'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
55'
Удар от ворот произведет Хераклес
55'
ШАНС! Ван де Бек Донни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Хунтелаар Клаас-Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Хераклес
54'
Отличный пас сделал Ван де Бек Донни из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
54'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
53'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес забрасывает мяч в штрафную.
53'
Отличные скиллы показывает Монтейро Гамиро, обводя своих соперников
52'
Удар от ворот произведет Хераклес
52'
Шанс! Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс пробил головой, но мимо
52'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
52'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Ван де Бек Донни имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
51'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает пас партнеру.
51'
Отличные скиллы показывает Клюйверт Джастин, обводя своих соперников
51'
Клюйверт Джастин из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Зиеш Хаким это был.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
50'
Ван де Бек Донни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
50'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Клюйверт Джастин из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Удар от ворот произведет Хераклес
48'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
48'
Дуарте Лерин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
47'
Брейкерс Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
47'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
47'
Нерес Давид из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Хунтелаар Клаас-Ян это был.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Монтейро Гамиро не смог попасть в створ ударом издали
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
42'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Удар от ворот произведет Аякс
42'
Отличный пас сделал Ван Ойен Петер из команды Хераклес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Дросте Вут
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
40'
Удар от ворот произведет Хераклес
40'
Какой промах! Де Лихт Маттайс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
39'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Дуарте Лерин наказан за толчок Нерес Давид
39'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Вебер Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
39'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
38'
Должен был быть гол! Клюйверт Джастин имел отличный шанс, но Кастро Брам не дал голу состоятся!
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Клюйверт Джастин и Зиеш Хаким из команды Аякс.
38'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
37'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
37'
Хорошую попытку сделал Зиеш Хаким. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Тальяфико Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
О, боже! Ниссен Расмус должен был легко забивать, но попал в штангу!
37'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
36'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
35'
Удар от ворот произведет Аякс
35'
Дросте Вут не смог попасть в створ ударом издали
35'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Дросте Вут из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
Желтая карточка
33'
Вебер Максимилиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
33'
Безумный фол. Вебер Максимилиан грубо играет против соперника. Пострадал Брейкерс Тим
32'
Вебер Максимилиан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
31'
Хунтелаар Клаас-Ян имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
31'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
31'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Ниссен Расмус нанес удар головой, но Кастро Брам спокойно отбил мяч.
30'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Дуарте Лерин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
29'
Удар от ворот произведет Аякс
29'
Кювас Брандлей нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Навратил Ярослав из команды Хераклес делает пас партнеру.
29'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
28'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
28'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Гладон Пол из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
26'
Удар от ворот произведет Хераклес
26'
Хунтелаар Клаас-Ян не смог попасть в створ ударом издали
26'
Опасность! Шоне Лассе из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
25'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
25'
Нерес Давид имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
24'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
Отличные скиллы показывает Клюйверт Джастин, обводя своих соперников
23'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
23'
Удар от ворот произведет Хераклес
23'
Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали
22'
Отличные скиллы показывает Клюйверт Джастин, обводя своих соперников
22'
Удар от ворот произведет Хераклес
22'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
22'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
21'
Кастро Брам не дал случится голу! Нерес Давид должен был забивать, но Кастро Брам сделал отличный сейв
21'
Отличные скиллы показывает Нерес Давид, обводя своих соперников
21'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
20'
Баас Роланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
20'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает пас партнеру.
19'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
19'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ниссен Расмус из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
18'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
18'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
18'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
18'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
17'
Нерес Давид мяч отрикошетил от ворот
17'
Отличные скиллы показывает Нерес Давид, обводя своих соперников
17'
Зиеш Хаким выбил мяч подальше от ворот.
17'
Кювас Брандлей из команды Хераклес направляет мяч в штрафную площадку, но Онана Андре выбегает и ловит мяч
16'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
14'
Удар от ворот произведет Хераклес
14'
Какой промах! Хунтелаар Клаас-Ян имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
14'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
14'
Хороший удар издали нанес Шоне Лассе, но отличный сейв сделал Кастро Брам. Угловой.
13'
Зиеш Хаким из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
13'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает пас партнеру.
12'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Дуарте Лерин из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
12'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Угловой
7'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
6'
Тальяфико Николас мяч отрикошетил от ворот
6'
Тальяфико Николас из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
6'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
4'
Ван де Бек Донни видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
4'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
4'
Отличные скиллы показывает Нерес Давид, обводя своих соперников
3'
Удар от ворот произведет Хераклес
3'
Ниссен Расмус не смог попасть в створ ударом издали
3'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
3'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
2'
Удар от ворот произведет Хераклес
2'
Отличный пас сделал Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Удар от ворот произведет Хераклес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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