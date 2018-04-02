Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Ахмат

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Стадион: Казань Арена
Предыдущие игры
Рубин (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
- 17.03.2018 Рубин 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 10.03.2018 Тосно 0:1 Рубин ПЛ
- 02.03.2018 Анжи 1:1 Рубин ПЛ
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 21.02.2018 Рубин 1:1 Лиллестрём ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 06.02.2018 Рубин 2:0 Диошдьёр ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 28.01.2018 Рубин 1:0 Богемианс-1905 ТМК
- 19.01.2018 Рубин 0:0 Локомотив Ташкент ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.11.2017 Арсенал Тула 0:0 Рубин ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 30.10.2017 Уфа 2:1 Рубин ПЛ
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Рубин 0:0 Динамо Москва ПЛ
Ахмат (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 31.03.2018 Ахмат 0:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 04.03.2018 Арсенал Тула 1:0 Ахмат ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 19.02.2018 Анжи 1:1 Ахмат ТМК
- 18.02.2018 Ахмат 1:1 Иртыш Павлодар ТМК
- 16.02.2018 Ахмат 0:0 Вайле ТМК
- 10.02.2018 Ахмат 1:1 Гонвед ТМК
- 07.02.2018 Ахмат 0:0 Жальгирис ТМК
- 04.02.2018 Ахмат 2:1 Зета ТМК
- 25.01.2018 Ахмат 1:0 Кызыл-Жар ТМК
- 21.01.2018 Славия София 1:3 Ахмат ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 03.12.2017 Краснодар 3:2 Ахмат ПЛ
- 25.11.2017 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 18.11.2017 Динамо Москва 1:1 Ахмат ПЛ
- 04.11.2017 Ахмат 1:0 Ростов ПЛ
- 30.10.2017 Ахмат 1:1 Анжи ПЛ
- 22.10.2017 Урал 2:0 Ахмат ПЛ
Последние игры между собой
Рубин: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Ахмат: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
- 25.09.2017 Ахмат 1:0 Рубин Премьер-лига
- 26.04.2017 Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига
- 22.10.2016 Ахмат 3:1 Рубин Премьер-лига
- 23.04.2016 Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига
- 04.10.2015 Ахмат 2:1 Рубин Премьер-лига
- 15.03.2015 Рубин 2:1 Ахмат Премьер-лига
- 09.08.2014 Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига
- 15.05.2014 Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига
- 28.07.2013 Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига
- 17.03.2013 Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига
- 01.09.2012 Рубин 1:2 Ахмат Премьер-лига
- 22.07.2011 Ахмат 0:1 Рубин Премьер-лига
- 20.03.2011 Рубин 2:0 Ахмат Премьер-лига
- 15.08.2010 Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига
- 28.03.2010 Рубин 0:0 Ахмат Премьер-лига
- 16.08.2009 Рубин 4:0 Ахмат Премьер-лига
- 11.04.2009 Ахмат 1:2 Рубин Премьер-лига
- 09.11.2008 Рубин 1:3 Ахмат Премьер-лига
- 20.07.2008 Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|35 - 17
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|41 - 25
|47
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|34 - 18
|44
|4.
|Зенит
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|33 - 14
|42
|5.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|36 - 26
|41
|6.
|Уфа
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|26 - 27
|34
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|26 - 27
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|26 - 26
|29
|9.
|Рубин
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|24 - 21
|28
|10.
|Ахмат
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 30
|27
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|22 - 22
|27
|12.
|Ростов
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|21 - 24
|27
|13.
|Амкар
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|14 - 22
|25
|14.
|Анжи
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 43
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|20 - 40
|23
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|16 - 42
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - АхматДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 21 минуту, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Рубин - Ахмат
Рубин
85.9% (73)
Ничья:
10.6% (9)
Ахмат
3.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Рубин:
47.1% (40)
2:1 Рубин:
24.7% (21)
2:0 Рубин:
10.6% (9)
1:1 Ничья:
7.1% (6)
0:0 Ничья:
2.4% (2)
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