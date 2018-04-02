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Рубин
 
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Ахмат
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Ахмат

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 21 минуту, которая состоится 07.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Рубин - Ахмат
Рубин
85.9% (73)
Ничья:
10.6% (9)
Ахмат
3.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
47.1% (40)
Рубин:
24.7% (21)
Рубин:
10.6% (9)
Ничья:
7.1% (6)
Ничья:
2.4% (2)
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