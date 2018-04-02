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Стадион:
СКА-Хабаровск
 
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Амкар
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Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Амкар

До начала игры осталось 2 дня 6 часов 21 минуту, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Амкар
СКА-Хабаровск
24.7% (22)
Ничья:
41.6% (37)
Амкар
33.7% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.3% (27)
Амкар:
16.9% (15)
СКА-Хабаровск:
11.2% (10)
СКА-Хабаровск:
11.2% (10)
Ничья:
10.1% (9)
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