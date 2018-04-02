- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: ВЭБ Арена
Позже
Предыдущие игры
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 25.03.2018 ЦСКА Москва 4:0 Рязань ТМК
- 15.03.2018 Лион 2:3 ЦСКА Москва ЛЕ
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 21.02.2018 ЦСКА Москва 1:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 17.02.2018 Эсбьерг 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 13.02.2018 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА Москва ЛЕ
- 07.02.2018 Торревьеха 0:7 ЦСКА Москва ТМК
- 06.02.2018 ЦСКА Москва 3:0 Эльче ТМК
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 22.01.2018 ЦСКА Москва 2:2 Хорсенс ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
Динамо Москва (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 31.03.2018 Динамо Москва 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 10.03.2018 Динамо Москва 0:0 Краснодар ПЛ
- 04.03.2018 Уфа 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 22.02.2018 Динамо Москва 2:0 Балтика ТМК
- 18.02.2018 Динамо Москва 2:2 Динамо Минск ТМК
- 14.02.2018 Динамо Москва 1:0 Зета ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 03.02.2018 Височина 1:1 Динамо Москва ТМК
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 23.01.2018 Динамо Москва 0:0 Стумбрас ТМК
- 18.01.2018 Динамо Москва 1:0 Газ Метан Mедиаш ТМК
- 09.12.2017 Динамо Москва 2:0 Анжи ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.11.2017 Динамо Москва 1:1 Ахмат ПЛ
- 03.11.2017 Урал 2:2 Динамо Москва ПЛ
- 29.10.2017 Динамо Москва 0:1 Тосно ПЛ
- 21.10.2017 Рубин 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 14.10.2017 Динамо Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Динамо Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
- 23.09.2017 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 24.04.2016 ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 18.02.2016 ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва Товарищеские матчи. Клубы
- 15.11.2015 ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Товарищеские матчи. Клубы
- 04.10.2015 Динамо Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 08.04.2015 ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 09.11.2014 Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 09.03.2014 Динамо Москва 4:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 06.10.2013 ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 12.04.2013 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 30.09.2012 ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 21.04.2012 Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 09.03.2012 ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 10.09.2011 ЦСКА Москва 0:4 Динамо Москва Премьер-лига
- 08.05.2011 Динамо Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 27.10.2010 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 21.03.2010 ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 20.09.2009 ЦСКА Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 13.05.2009 Динамо Москва 2:2 ЦСКА Москва Кубок
- 10.05.2009 Динамо Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|35 - 17
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|41 - 25
|47
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|34 - 18
|44
|4.
|Зенит
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|33 - 14
|42
|5.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|36 - 26
|41
|6.
|Уфа
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|26 - 27
|34
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|26 - 27
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|26 - 26
|29
|9.
|Рубин
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|24 - 21
|28
|10.
|Ахмат
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 30
|27
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|22 - 22
|27
|12.
|Ростов
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|21 - 24
|27
|13.
|Амкар
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|14 - 22
|25
|14.
|Анжи
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 43
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|20 - 40
|23
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|16 - 42
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Динамо МоскваДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 38 минут, которая состоится 09.04.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Динамо Москва
ЦСКА Москва
80.9% (89)
Ничья:
12.7% (14)
Динамо Москва
6.4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ЦСКА Москва:
32.7% (36)
2:0 ЦСКА Москва:
23.6% (26)
1:0 ЦСКА Москва:
16.4% (18)
1:1 Ничья:
9.1% (10)
3:1 ЦСКА Москва:
5.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация