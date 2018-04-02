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Стадион:
Локомотив Москва
 
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов
Локомотив Москва
68.5% (61)
Ничья:
23.6% (21)
Ростов
7.9% (7)

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Локомотив Москва:
27% (24)
Локомотив Москва:
22.5% (20)
Локомотив Москва:
16.9% (15)
Ничья:
16.9% (15)
Ничья:
3.4% (3)
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