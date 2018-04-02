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Стадион: RZD Arena
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Предыдущие игры
Локомотив Москва (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 31.03.2018 Амкар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 12.03.2018 Урал 0:2 Локомотив Москва ПЛ
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 22.02.2018 Локомотив Москва 1:0 Ницца ЛЕ
- 15.02.2018 Ницца 2:3 Локомотив Москва ЛЕ
- 10.02.2018 Ференцварош 2:1 Локомотив Москва ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 02.02.2018 Локомотив Москва 1:0 Осиек ТМК
- 27.01.2018 Локомотив Москва 3:3 Эстерсунд ТМК
- 23.01.2018 Локомотив Москва 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 11.12.2017 Тосно 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 07.12.2017 Фастав Злин 0:2 Локомотив Москва ЛЕ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 27.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 23.11.2017 Локомотив Москва 2:1 Копенгаген ЛЕ
- 19.11.2017 Анжи 0:1 Локомотив Москва ПЛ
Ростов (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
- 17.03.2018 Арсенал Тула 2:2 Ростов ПЛ
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 03.03.2018 Краснодар 3:1 Ростов ПЛ
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 08.02.2018 Олимпия Любляна 3:3 Ростов ТМК
- 05.02.2018 Будучность 0:0 Ростов ТМК
- 01.02.2018 Дукла Прага 1:3 Ростов ТМК
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 26.11.2017 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
- 04.11.2017 Ахмат 1:0 Ростов ПЛ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Ростов 1:1 Амкар К
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
- 24.09.2017 Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 09.04.2017 Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига
- 24.09.2016 Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 06.05.2016 Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 26.10.2015 Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига
- 08.03.2015 Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 14.08.2014 Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига
- 11.05.2014 Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 26.08.2013 Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига
- 27.04.2013 Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига
- 21.10.2012 Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 31.07.2011 Ростов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
- 02.04.2011 Локомотив Москва 1:1 Ростов Премьер-лига
- 20.11.2010 Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига
- 01.08.2010 Локомотив Москва 0:1 Ростов Премьер-лига
- 02.08.2009 Локомотив Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
- 22.03.2009 Ростов 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|35 - 17
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|41 - 25
|47
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|34 - 18
|44
|4.
|Зенит
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|33 - 14
|42
|5.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|36 - 26
|41
|6.
|Уфа
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|26 - 27
|34
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|26 - 27
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|26 - 26
|29
|9.
|Рубин
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|24 - 21
|28
|10.
|Ахмат
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 30
|27
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|22 - 22
|27
|12.
|Ростов
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|21 - 24
|27
|13.
|Амкар
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|14 - 22
|25
|14.
|Анжи
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 43
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|20 - 40
|23
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|16 - 42
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - РостовДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 57 минут, которая состоится 08.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов
Локомотив Москва
68.5% (61)
Ничья:
23.6% (21)
Ростов
7.9% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Локомотив Москва:
27% (24)
1:0 Локомотив Москва:
22.5% (20)
2:0 Локомотив Москва:
16.9% (15)
1:1 Ничья:
16.9% (15)
2:2 Ничья:
3.4% (3)
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