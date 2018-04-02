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Тосно
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Тосно - Урал

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 27 минут, которая состоится 08.04.2018.
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Прогнозы на матч Тосно - Урал
Тосно
37.1% (33)
Ничья:
38.2% (34)
Урал
24.7% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.2% (34)
Тосно:
19.1% (17)
Урал:
16.9% (15)
Тосно:
7.9% (7)
Урал:
4.5% (4)
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