Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Краснодар

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Стадион: Санкт-Петербург
Предыдущие игры
Зенит (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 01.04.2018 Уфа 1:2 Зенит ПЛ
- 15.03.2018 Зенит 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 08.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Зенит ЛЕ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 22.02.2018 Зенит 3:0 Селтик ЛЕ
- 15.02.2018 Селтик 1:0 Зенит ЛЕ
- 10.02.2018 Зенит 3:1 Марибор ТМК
- 08.02.2018 Зенит 0:2 Вайле ТМК
- 07.02.2018 Зенит 1:0 Црвена Звезда ТМК
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Зенит 5:1 Славия Прага ТМК
- 22.01.2018 Зенит 5:0 Копенгаген ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 23.11.2017 Зенит 2:1 Вардар ЛЕ
- 19.11.2017 Зенит 5:0 Тосно ПЛ
Краснодар (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 01.04.2018 Краснодар 1:1 Анжи ПЛ
- 17.03.2018 Краснодар 0:1 Уфа ПЛ
- 10.03.2018 Динамо Москва 0:0 Краснодар ПЛ
- 03.03.2018 Краснодар 3:1 Ростов ПЛ
- 22.02.2018 Русенборг 3:2 Краснодар ТМК
- 20.02.2018 Кристиансунд 3:0 Краснодар ТМК
- 18.02.2018 Мольде 1:2 Краснодар ТМК
- 10.02.2018 Краснодар 7:1 Хэбей Форчун ТМК
- 08.02.2018 Видеотон 1:0 Краснодар ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Краснодар 1:3 Астана ТМК
- 22.01.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Ташкент ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Краснодар 3:2 Ахмат ПЛ
- 26.11.2017 Урал 0:1 Краснодар ПЛ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 04.11.2017 Тосно 1:3 Краснодар ПЛ
- 29.10.2017 Краснодар 4:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 23.10.2017 Локомотив Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 14.10.2017 Краснодар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
Последние игры между собой
Зенит: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Краснодар: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
- 24.09.2017 Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига
- 17.05.2017 Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига
- 27.11.2016 Краснодар 2:1 Зенит Премьер-лига
- 05.03.2016 Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига
- 15.08.2015 Зенит 0:2 Краснодар Премьер-лига
- 06.12.2014 Зенит 4:0 Краснодар Премьер-лига
- 18.10.2014 Краснодар 2:2 Зенит Премьер-лига
- 12.04.2014 Зенит 4:1 Краснодар Премьер-лига
- 17.07.2013 Краснодар 1:2 Зенит Премьер-лига
- 21.04.2013 Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига
- 07.10.2012 Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига
- 28.08.2011 Зенит 5:0 Краснодар Премьер-лига
- 01.05.2011 Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|35 - 17
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|41 - 25
|47
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|34 - 18
|44
|4.
|Зенит
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|33 - 14
|42
|5.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|36 - 26
|41
|6.
|Уфа
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|26 - 27
|34
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|26 - 27
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|26 - 26
|29
|9.
|Рубин
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|24 - 21
|28
|10.
|Ахмат
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 30
|27
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|22 - 22
|27
|12.
|Ростов
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|21 - 24
|27
|13.
|Амкар
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|14 - 22
|25
|14.
|Анжи
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 43
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|20 - 40
|23
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|16 - 42
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - КраснодарДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 51 минуту, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Зенит - Краснодар
Зенит
70.4% (57)
Ничья:
25.9% (21)
Краснодар
3.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Зенит:
33.3% (27)
1:1 Ничья:
17.3% (14)
2:0 Зенит:
14.8% (12)
1:0 Зенит:
11.1% (9)
3:1 Зенит:
4.9% (4)
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