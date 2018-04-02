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Зенит
 
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Краснодар
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Краснодар

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 51 минуту, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Зенит - Краснодар
Зенит
70.4% (57)
Ничья:
25.9% (21)
Краснодар
3.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
33.3% (27)
Ничья:
17.3% (14)
Зенит:
14.8% (12)
Зенит:
11.1% (9)
Зенит:
4.9% (4)
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