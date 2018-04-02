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Анжи
 
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Спартак Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - Спартак Москва

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 27 минут, которая состоится 08.04.2018.
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Прогнозы на матч Анжи - Спартак Москва
Анжи
6.8% (6)
Ничья:
11.4% (10)
Спартак Москва
81.8% (72)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
42% (37)
Спартак Москва:
22.7% (20)
Спартак Москва:
8% (7)
Ничья:
6.8% (6)
Спартак Москва:
4.5% (4)
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