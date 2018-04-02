Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - Спартак Москва

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Стадион: Анжи-Арена
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Анжи (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 01.04.2018 Краснодар 1:1 Анжи ПЛ
- 17.03.2018 Анжи 2:0 Тосно ПЛ
- 10.03.2018 Уфа 3:2 Анжи ПЛ
- 02.03.2018 Анжи 1:1 Рубин ПЛ
- 24.02.2018 Анжи 1:3 Слуцк ТМК
- 23.02.2018 Анжи 2:0 Енисей ТМК
- 19.02.2018 Анжи 1:1 Ахмат ТМК
- 19.02.2018 Анжи 4:1 Колхети Поти ТМК
- 16.02.2018 Анжи 3:0 Динамо СПб ТМК
- 08.02.2018 Анжи 2:0 Динамо Минск ТМК
- 04.02.2018 Анжи 1:0 Тобол ТМК
- 31.01.2018 Анжи 1:0 Сумгаит ТМК
- 09.12.2017 Динамо Москва 2:0 Анжи ПЛ
- 03.12.2017 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 26.11.2017 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 19.11.2017 Анжи 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 05.11.2017 Амкар 1:2 Анжи ПЛ
- 30.10.2017 Ахмат 1:1 Анжи ПЛ
- 22.10.2017 Анжи 3:2 Арсенал Тула ПЛ
- 14.10.2017 Урал 2:1 Анжи ПЛ
Спартак Москва (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 04.04.2018 Крылья Советов 1:3 Спартак Москва К
- 31.03.2018 Спартак Москва 2:1 Тосно ПЛ
- 17.03.2018 Рубин 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 11.03.2018 Спартак Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 04.03.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 22.02.2018 Атлетик Б 1:2 Спартак Москва ЛЕ
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 07.02.2018 Спартак Москва 2:1 Спарта Прага ТМК
- 03.02.2018 Спартак Москва 1:2 Хэбей Форчун ТМК
- 31.01.2018 Спартак Москва 0:0 ЦСКА София ТМК
- 22.01.2018 Спартак Москва 2:3 Астана ТМК
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 21.11.2017 Спартак Москва 1:1 Марибор ЛЧ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 05.11.2017 Спартак Москва 3:1 Уфа ПЛ
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
Последние игры между собой
Анжи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
- 23.09.2017 Спартак Москва 2:2 Анжи Премьер-лига
- 12.03.2017 Спартак Москва 1:0 Анжи Премьер-лига
- 28.08.2016 Анжи 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 18.03.2016 Анжи 0:4 Спартак Москва Премьер-лига
- 29.08.2015 Спартак Москва 1:2 Анжи Премьер-лига
- 28.02.2015 Спартак Москва 1:0 Анжи Товарищеские матчи. Сборные
- 17.03.2014 Спартак Москва 2:2 Анжи Премьер-лига
- 20.10.2013 Анжи 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 28.04.2013 Спартак Москва 2:0 Анжи Премьер-лига
- 20.10.2012 Анжи 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 22.04.2012 Спартак Москва 0:3 Анжи Премьер-лига
- 12.03.2012 Анжи 0:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 14.08.2011 Спартак Москва 3:0 Анжи Премьер-лига
- 17.04.2011 Анжи 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 03.10.2010 Анжи 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 06.05.2010 Спартак Москва 3:0 Анжи Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|35 - 17
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|41 - 25
|47
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|34 - 18
|44
|4.
|Зенит
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|33 - 14
|42
|5.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|36 - 26
|41
|6.
|Уфа
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|26 - 27
|34
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|26 - 27
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|26 - 26
|29
|9.
|Рубин
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|24 - 21
|28
|10.
|Ахмат
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 30
|27
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|22 - 22
|27
|12.
|Ростов
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|21 - 24
|27
|13.
|Амкар
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|14 - 22
|25
|14.
|Анжи
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 43
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|20 - 40
|23
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|16 - 42
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - Спартак МоскваДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 27 минут, которая состоится 08.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Анжи - Спартак Москва
Анжи
6.8% (6)
Ничья:
11.4% (10)
Спартак Москва
81.8% (72)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Спартак Москва:
42% (37)
0:2 Спартак Москва:
22.7% (20)
0:1 Спартак Москва:
8% (7)
1:1 Ничья:
6.8% (6)
1:3 Спартак Москва:
4.5% (4)
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