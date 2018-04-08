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Енисей
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Олимпиец

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 3 минуты, которая состоится 11.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Енисей - Олимпиец
Енисей
91.3% (84)
Ничья:
5.4% (5)
Олимпиец
3.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
35.9% (33)
Енисей:
23.9% (22)
Енисей:
19.6% (18)
Ничья:
5.4% (5)
Енисей:
4.3% (4)
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