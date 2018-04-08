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Оренбург
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Волгарь

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 4 минуты, которая состоится 11.04.2018.
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Прогнозы на матч Оренбург - Волгарь
Оренбург
89.1% (82)
Ничья:
6.5% (6)
Волгарь
4.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Оренбург:
33.7% (31)
Оренбург:
27.2% (25)
Оренбург:
22.8% (21)
Ничья:
3.3% (3)
Волгарь:
2.2% (2)
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