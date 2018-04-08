Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Крылья Советов

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Балтика (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 07.04.2018 Олимпиец 1:2 Балтика ФПД
- 31.03.2018 Луч-Энергия 0:0 Балтика ФПД
- 24.03.2018 Кубань 0:1 Балтика ФПД
- 17.03.2018 Балтика 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 10.03.2018 Факел 0:1 Балтика ФПД
- 04.03.2018 Балтика 0:1 Зенит-2 ФПД
- 22.02.2018 Динамо Москва 2:0 Балтика ТМК
- 07.02.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Балтика ТМК
- 25.11.2017 Енисей 1:1 Балтика ФПД
- 18.11.2017 Балтика 1:0 Авангард Курск ФПД
- 12.11.2017 Балтика 6:0 Спартак-2 ФПД
- 08.11.2017 Тамбов 2:1 Балтика ФПД
- 04.11.2017 Балтика 0:1 Оренбург ФПД
- 29.10.2017 Сибирь 3:0 Балтика ФПД
- 21.10.2017 Балтика 3:2 Динамо СПб ФПД
- 14.10.2017 Шинник 1:0 Балтика ФПД
- 07.10.2017 Балтика 2:1 Волгарь ФПД
- 30.09.2017 ФК Химки 1:0 Балтика ФПД
- 24.09.2017 Балтика 2:1 Томь ФПД
- 16.09.2017 Крылья Советов 3:0 Балтика ФПД
Крылья Советов (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 07.04.2018 Крылья Советов 5:1 Спартак-2 ФПД
- 04.04.2018 Крылья Советов 1:3 Спартак Москва К
- 31.03.2018 Тамбов 0:2 Крылья Советов ФПД
- 24.03.2018 Крылья Советов 0:0 Оренбург ФПД
- 17.03.2018 Сибирь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 10.03.2018 Крылья Советов 2:0 Тюмень ФПД
- 04.03.2018 Динамо СПб 1:3 Крылья Советов ФПД
- 19.02.2018 Крылья Советов 2:0 Тамбов КФ
- 16.02.2018 Крылья Советов 1:0 Чайка Песчанокопское КФ
- 13.02.2018 Факел 0:1 Крылья Советов КФ
- 10.02.2018 Крылья Советов 0:1 Рига КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
- 18.11.2017 Волгарь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 12.11.2017 Крылья Советов 2:0 ФК Химки ФПД
- 08.11.2017 Томь 1:0 Крылья Советов ФПД
- 04.11.2017 Авангард Курск 2:4 Крылья Советов ФПД
- 29.10.2017 Крылья Советов 1:0 Олимпиец ФПД
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Кубань 2:1 Крылья Советов ФПД
- 14.10.2017 Крылья Советов 1:1 Ротор-Волгоград ФПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|57 - 23
|68
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|31
|21
|4
|6
|52 - 19
|67
|3.
|Оренбург
|Заявка
|31
|21
|4
|6
|46 - 21
|67
|4.
|Балтика
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|38 - 30
|53
|5.
|Тамбов
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|44 - 31
|51
|6.
|Сибирь
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|33 - 24
|48
|7.
|Динамо СПб
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|40 - 35
|48
|8.
|Шинник
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|41 - 36
|47
|9.
|Кубань
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|38 - 37
|40
|10.
|Волгарь
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|31 - 32
|39
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|35 - 38
|38
|12.
|ФК Химки
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|28 - 39
|36
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|38 - 53
|35
|14.
|Олимпиец
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|31 - 42
|34
|15.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|29 - 35
|33
|16.
|Луч-Энергия
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|29 - 39
|32
|17.
|Тюмень
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|33 - 44
|31
|18.
|Томь
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|26 - 46
|31
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|35 - 51
|28
|20.
|Факел
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|14 - 43
|23
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Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Крылья СоветовДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 4 минуты, которая состоится 11.04.2018.
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Прогнозы на матч Балтика - Крылья Советов
Балтика
20% (18)
Ничья:
27.8% (25)
Крылья Советов
52.2% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Крылья Советов:
27.8% (25)
1:1 Ничья:
22.2% (20)
0:1 Крылья Советов:
13.3% (12)
2:1 Балтика:
7.8% (7)
1:0 Балтика:
6.7% (6)
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