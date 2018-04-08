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Балтика
 
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Крылья Советов
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Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Крылья Советов

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 4 минуты, которая состоится 11.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Балтика - Крылья Советов
Балтика
20% (18)
Ничья:
27.8% (25)
Крылья Советов
52.2% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
27.8% (25)
Ничья:
22.2% (20)
Крылья Советов:
13.3% (12)
Балтика:
7.8% (7)
Балтика:
6.7% (6)
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