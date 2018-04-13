Стадион: Полман Зрители: 10724
0:3
Второй тайм: 86'
0:0
11' Не забитый пенальтиКювас Брандлей
14' Желтая карточкаСвенссон Юнас
0:1
26' ГолТил Гуус
0:2
30' ГолИдрисси Уссама
32' Желтая карточкаГладон Пол
45' Желтая карточкаМонтейро Гамиро
0:3
60' ГолДжаханбакш Алиреза
Второй тайм
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
85'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
So close! Удар головой нанес Влаар Рон но мяч выбили с ленточки!
84'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
84'
Вегхорст Ваут мяч отрикошетил от ворот
84'
84'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
82'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
80'
80'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
79'
79'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
77'
Судья сигнализирует, что Дуарте Лерин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
77'
Судья свистит. Вуйтенс Дрис атаковал сзади соперника. Это Вегхорст Ваут заработал своей команде штрафной
76'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
74'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Свенссон Юнас разрезает оборону соперника отличным пасом
73'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
72'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
72'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар забрасывает мяч в штрафную.
71'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
71'
Дросте Вут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Свенссон Юнас, и мяч снова в игре
71'
70'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
70'
Вратарь парирует удар, который нанес Вегхорст Ваут, и мяч снова в игре
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
68'
Дарри Браим из команды Хераклес в офсайде
67'
67'
66'
Судья сигнализирует, что Sebastian Jakubiak из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Teun Koopmeiners
65'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес подал угловой слева.
65'
Бизот Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Монтейро Гамиро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Sebastian Jakubiak
64'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Дарри Браим
64'
Тактическая замена. Ван Ойен Петер уходит с поля и его заменяет Дуарте Лерин
63'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
61'
Петерсон Кристофер наказан за толчок Свенссон Юнас
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Свенссон Юнас сделал результативную передачу.
60'
Г О О О О Л - Джаханбакш Алиреза изменил счет на табло!
59'
59'
59'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
59'
Кювас Брандлей из команды Хераклес играет слишком грубо. Мидтше Фредрик оказался на газоне.
58'
Вюйтенс Стейн получил травму и заменен. Хацидиакос Пантелис выходит на поле.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Sebastian Jakubiak нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
55'
Мидтше Фредрик мяч отрикошетил от ворот
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
55'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
53'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
50'
50'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
50'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
49'
Ван Ойен Петер не смог попасть в створ ударом издали
49'
Баас Роланд из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
48'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
48'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
48'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
47'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Назначен штрафной. Пострадал Teun Koopmeiners, его свалил Брейкерс Тим.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Монтейро Гамиро получил желтую карточку от судьи
45'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес играет слишком грубо. Teun Koopmeiners оказался на газоне.
44'
44'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
44'
Teun Koopmeiners мяч отрикошетил от ворот
42'
42'
Как он промахнулся? Вегхорст Ваут имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
42'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
41'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
40'
Оуведжан Томас наказан за толчок Кювас Брандлей
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар находит одноклубника четким пасом пяткой.
40'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
38'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Вюйтенс Стейн нанес удар головой, но Кастро Брам спокойно отбил мяч.
36'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Монтейро Гамиро из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
35'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес подал угловой справа.
34'
Влаар Рон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Мидтше Фредрик нанес удар издали, а Кастро Брам отбил его обратно в игру!
32'
Гладон Пол получил желтую карточку от судьи
32'
Гладон Пол из команды Хераклес толкнул локтем оппонента. Это Teun Koopmeiners заработал фол
30'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Идрисси Уссама изменил счет на табло!
30'
30'
Вуйтенс Дрис ошибается в защите.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
ШАНС! Джаханбакш Алиреза нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
29'
Петерсон Кристофер наказан за толчок Свенссон Юнас
28'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
26'
Свенссон Юнас сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Тил Гуус изменил счет на табло!
25'
25'
Отличные скиллы показывает Свенссон Юнас, обводя своих соперников
25'
Джаханбакш Алиреза разрезает оборону соперника отличным пасом
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Тил Гуус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Судья сигнализирует, что Монтейро Гамиро из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
24'
24'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает неудачный навес.
23'
22'
22'
21'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
21'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
18'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
17'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Гладон Пол из команды Хераклес в офсайде
16'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Петерсон Кристофер оказался на газоне.
16'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
15'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
14'
Свенссон Юнас получил желтую карточку от судьи
14'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Монтейро Гамиро оказался на газоне.
14'
13'
Мидтше Фредрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Монтейро Гамиро из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
12'
Петерсон Кристофер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
11'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Кювас Брандлей взялся за удар, но Бизот Марко заблокировал его!
10'
ПЕНАЛЬТИ! - Тил Гуус дергает за футболку соперника (это был Петерсон Кристофер) и рефери назначает пенальти!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
9'
Брейкерс Тим из команды Хераклес в офсайде
9'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес забрасывает мяч в штрафную.
8'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
7'
Брейкерс Тим из команды Хераклес подал угловой слева.
6'
После дальнего удара, который нанес Джаханбакш Алиреза мяч отбит вратарем
6'
6'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
5'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
4'
Оуведжан Томас наказан за толчок Кювас Брандлей
2'
2'
ШАНС! Гладон Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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