Стадион: Терф Мур
1:0
6' ГолВуд Крис
2:0
9' ГолЛонг Кевин
Второй тайм
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
Магир Гарри коснулся мяча рукой.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Безумный фол. Леннон Аарон грубо играет против соперника. Пострадал Грэй Демарай
57'
Морган Уэс наказан за толчок Вуд Крис
57'
57'
57'
57'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Адриен Силва из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
56'
Магир Гарри нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Магир Гарри из команды Лестер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
56'
55'
Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
55'
Гудмундссон Йоханн не смог попасть в створ ударом издали
54'
54'
53'
Выглядело как неплохой момент. Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
53'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
52'
52'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
51'
Уорд Стивен мяч отрикошетил от ворот
51'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Магир Гарри наказан за толчок Барнс Эшли
50'
Игроки ФК "Бёрнли" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Корк Джек наказан за толчок Чодури Хамза
49'
49'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
48'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Вуд Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
Грэй Демарай из команды Лестер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Марез Рияд из команды Лестер забрасывает мяч в штрафную.
47'
46'
Тактическая замена. Окадзаки Синджи уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Марез Рияд отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
48'
Команда Бёрнли играла лучше в этом тайме.
47'
Судья сигнализирует, что Тарковски Джеймс из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Окадзаки Синджи
47'
47'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Так близко к голу! Варди Джейми имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Поуп Ник!
45'
Магир Гарри из команды Лестер делает отличный кросс...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Леннон Аарон из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Чилвел Бенджамин пострадал.
43'
43'
Марез Рияд из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
41'
Чодури Хамза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игроки ФК "Бёрнли" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Марез Рияд из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
39'
Лонг Кевин выбил мяч подальше от ворот.
39'
Морган Уэс наказан за толчок Барнс Эшли
39'
38'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лоутон Мэттью выбил мяч подальше от ворот.
38'
37'
Уорд Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Магир Гарри выбил мяч подальше от ворот.
35'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
34'
34'
Почти гол! Марез Рияд пробил головой по воротам, но Поуп Ник спас!
34'
Грэй Демарай из команды Лестер увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
33'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Магир Гарри выбил мяч подальше от ворот.
31'
Лоутон Мэттью наказан за толчок Чодури Хамза
31'
30'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
30'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
28'
28'
28'
28'
Игроки ФК "Лестер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
28'
28'
Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Удар от ворот произведет Бёрнли
26'
Варди Джейми из команды Лестер наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
26'
26'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
25'
25'
Симпсон Дэнни из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
25'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
24'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
23'
23'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Плохо сыграл Морган Уэс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
21'
21'
21'
21'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Марез Рияд из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
21'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Грэй Демарай из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Леннон Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с левого угла.
20'
Марез Рияд из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
19'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Леннон Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
17'
17'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
17'
Симпсон Дэнни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Леннон Аарон из команды Бёрнли забрасывает мяч в штрафную.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
14'
Марез Рияд нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
Марез Рияд из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
14'
Игроки ФК "Лестер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
14'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Магир Гарри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Вуд Крис наказан за толчок Магир Гарри
10'
Удар от ворот произведет Бёрнли
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Гудмундссон Йоханн сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лонг Кевин из клуба "Бёрнли" отправил мяч головой в ворота.
9'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
8'
Магир Гарри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
6'
Г О О О О Л - Вуд Крис первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
6'
Шмейхель Каспер не дал случится голу! Вуд Крис должен был забивать, но Шмейхель Каспер сделал отличный сейв
6'
Барнс Эшли из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Морган Уэс ошибается в защите.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
5'
Гудмундссон Йоханн выбил мяч подальше от ворот.
4'
Адриен Силва из команды Лестер играет слишком грубо. Барнс Эшли оказался на газоне.
3'
3'
Корк Джек выбил мяч подальше от ворот.
2'
1'
Судья сигнализирует, что Барнс Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Чодури Хамза
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бёрнли 2:0 Лестер
Бёрнли
31.1% (55)
Ничья:
40.7% (72)
Лестер
28.2% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.1% (71)
1:2 Лестер:
19.8% (35)
1:0 Бёрнли:
15.3% (27)
2:1 Бёрнли:
13% (23)
0:1 Лестер:
5.6% (10)
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