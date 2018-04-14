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Стадион:
Бёрнли
2:0
Второй тайм: 59'
Лестер
0'
1:0
6' Гол
Вуд Крис
2:0
9' Гол
Лонг Кевин
59'
Второй тайм
60'
Удар от ворот произведет Лестер
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
59'
Магир Гарри коснулся мяча рукой.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
58'
Безумный фол. Леннон Аарон грубо играет против соперника. Пострадал Грэй Демарай
Фол, нарушение
57'
Морган Уэс наказан за толчок Вуд Крис
57'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
57'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Грэй Демарай из команды Лестер подал угловой слева.
57'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Адриен Силва из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
56'
Магир Гарри нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Магир Гарри из команды Лестер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
56'
Грэй Демарай из команды Лестер подал угловой слева.
55'
Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Удар от ворот произведет Лестер
55'
Гудмундссон Йоханн не смог попасть в створ ударом издали
54'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Лестер
53'
Выглядело как неплохой момент. Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
53'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
52'
Удар от ворот произведет Лестер
Угловой
52'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
51'
Уорд Стивен мяч отрикошетил от ворот
51'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Магир Гарри наказан за толчок Барнс Эшли
50'
Игроки ФК "Бёрнли" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
50'
Корк Джек наказан за толчок Чодури Хамза
49'
Вуд Крис из команды Бёрнли направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
49'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
48'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Вуд Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Грэй Демарай из команды Лестер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Марез Рияд из команды Лестер забрасывает мяч в штрафную.
47'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Окадзаки Синджи уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Марез Рияд отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
48'
Команда Бёрнли играла лучше в этом тайме.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Тарковски Джеймс из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Окадзаки Синджи
47'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
47'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Так близко к голу! Варди Джейми имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Поуп Ник!
45'
Магир Гарри из команды Лестер делает отличный кросс...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
45'
Леннон Аарон из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Чилвел Бенджамин пострадал.
43'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Марез Рияд из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
41'
Чодури Хамза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игроки ФК "Бёрнли" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Марез Рияд из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Лонг Кевин выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
39'
Морган Уэс наказан за толчок Барнс Эшли
39'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лоутон Мэттью выбил мяч подальше от ворот.
38'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Уорд Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Магир Гарри выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
35'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Удар от ворот произведет Лестер
34'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
34'
Почти гол! Марез Рияд пробил головой по воротам, но Поуп Ник спас!
34'
Грэй Демарай из команды Лестер увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
33'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Магир Гарри выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
31'
Лоутон Мэттью наказан за толчок Чодури Хамза
31'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
30'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
28'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
28'
Игроки ФК "Лестер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Удар от ворот произведет Бёрнли
26'
Варди Джейми из команды Лестер наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
26'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
26'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
25'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
25'
Симпсон Дэнни из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Угловой
25'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
24'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
23'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Плохо сыграл Морган Уэс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
21'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
21'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Марез Рияд из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
21'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Грэй Демарай из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Леннон Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с левого угла.
20'
Марез Рияд из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Грэй Демарай из команды Лестер подал угловой слева.
19'
Леннон Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
17'
Симпсон Дэнни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Леннон Аарон из команды Бёрнли забрасывает мяч в штрафную.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
14'
Марез Рияд нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
Марез Рияд из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
14'
Игроки ФК "Лестер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Магир Гарри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
11'
Вуд Крис наказан за толчок Магир Гарри
10'
Удар от ворот произведет Бёрнли
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Гудмундссон Йоханн сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лонг Кевин из клуба "Бёрнли" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
9'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
8'
Магир Гарри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Вуд Крис первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
6'
Шмейхель Каспер не дал случится голу! Вуд Крис должен был забивать, но Шмейхель Каспер сделал отличный сейв
6'
Барнс Эшли из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Морган Уэс ошибается в защите.
6'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гудмундссон Йоханн выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
4'
Адриен Силва из команды Лестер играет слишком грубо. Барнс Эшли оказался на газоне.
3'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Корк Джек выбил мяч подальше от ворот.
2'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Барнс Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Чодури Хамза
1'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бёрнли 2:0 Лестер
Бёрнли
31.1% (55)
Ничья:
40.7% (72)
Лестер
28.2% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.1% (71)
Лестер:
19.8% (35)
Бёрнли:
15.3% (27)
Бёрнли:
13% (23)
Лестер:
5.6% (10)
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