Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Борнмут

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Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Эвертон 0:0 Ливерпуль ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 17.03.2018 Ливерпуль 5:0 Уотфорд ПЛ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
Борнмут (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 07.04.2018 Борнмут 2:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.03.2018 Уотфорд 2:2 Борнмут ПЛ
- 17.03.2018 Борнмут 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 03.03.2018 Лестер 1:1 Борнмут ПЛ
- 24.02.2018 Борнмут 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 11.02.2018 Хаддерсфилд Таун 4:1 Борнмут ПЛ
- 03.02.2018 Борнмут 2:1 Сток Сити ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 20.01.2018 Вест Хэм 1:1 Борнмут ПЛ
- 17.01.2018 Уиган 3:0 Борнмут К
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 06.01.2018 Борнмут 2:2 Уиган К
- 01.01.2018 Брайтон 2:2 Борнмут ПЛ
- 30.12.2017 Борнмут 2:1 Эвертон ПЛ
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль Премьер-лига
- 05.04.2017 Ливерпуль 2:2 Борнмут Премьер-лига
- 04.12.2016 Борнмут 4:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 17.04.2016 Борнмут 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 28.10.2015 Ливерпуль 1:0 Борнмут Кубок лиги
- 17.08.2015 Ливерпуль 1:0 Борнмут Премьер-лига
- 17.12.2014 Борнмут 1:3 Ливерпуль Кубок лиги
- 25.01.2014 Борнмут 0:2 Ливерпуль Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|90 - 24
|84
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|63 - 25
|71
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|64 - 27
|67
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|75 - 35
|67
|5.
|Челси
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|54 - 31
|57
|6.
|Арсенал
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|61 - 43
|54
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|31 - 28
|49
|8.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|48 - 45
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|38 - 53
|41
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|33 - 41
|38
|11.
|Борнмут
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|41 - 53
|38
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|42 - 59
|37
|13.
|Брайтон
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|29 - 43
|35
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|40 - 58
|34
|15.
|Суонси
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|26 - 54
|32
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 52
|31
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|31 - 50
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|30 - 63
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|26 - 52
|21
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - БорнмутДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 1 минуту, которая состоится 14.04.2018.
Новости матча
-
Сезон для Эмре Джана завершён — 23:13
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Борнмут
Ливерпуль
91.3% (73)
Ничья:
6.3% (5)
Борнмут
2.5% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
38.8% (31)
3:0 Ливерпуль:
12.5% (10)
2:1 Ливерпуль:
12.5% (10)
3:1 Ливерпуль:
8.8% (7)
1:0 Ливерпуль:
5% (4)
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