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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Борнмут

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 1 минуту, которая состоится 14.04.2018.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Борнмут
Ливерпуль
91.3% (73)
Ничья:
6.3% (5)
Борнмут
2.5% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
38.8% (31)
Ливерпуль:
12.5% (10)
Ливерпуль:
12.5% (10)
Ливерпуль:
8.8% (7)
Ливерпуль:
5% (4)
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