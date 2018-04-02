Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Челси

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Стадион: Сент-Мэрис
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Саутгемптон (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 08.04.2018 Арсенал 3:2 Саутгемптон ПЛ
- 31.03.2018 Вест Хэм 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.03.2018 Уиган 0:2 Саутгемптон К
- 10.03.2018 Ньюкасл 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 03.03.2018 Саутгемптон 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.02.2018 Бёрнли 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 17.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Саутгемптон К
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 03.02.2018 Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон ПЛ
- 31.01.2018 Саутгемптон 1:1 Брайтон ПЛ
- 27.01.2018 Саутгемптон 1:0 Уотфорд К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Уотфорд 2:2 Саутгемптон ПЛ
- 06.01.2018 Фулхэм 0:1 Саутгемптон К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер ПЛ
Челси (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.03.2018 Лестер 1:2 Челси К
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Челси 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 16.02.2018 Челси 4:0 Халл Сити К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 25.04.2017 Челси 4:2 Саутгемптон Премьер-лига
- 30.10.2016 Саутгемптон 0:2 Челси Премьер-лига
- 27.02.2016 Саутгемптон 1:2 Челси Премьер-лига
- 03.10.2015 Челси 1:3 Саутгемптон Премьер-лига
- 15.03.2015 Челси 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 28.12.2014 Саутгемптон 1:1 Челси Премьер-лига
- 01.01.2014 Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига
- 01.12.2013 Челси 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 30.03.2013 Саутгемптон 2:1 Челси Премьер-лига
- 16.01.2013 Челси 2:2 Саутгемптон Премьер-лига
- 05.01.2013 Саутгемптон 1:5 Челси Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|90 - 24
|84
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|63 - 25
|71
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|64 - 27
|67
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|75 - 35
|67
|5.
|Челси
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|54 - 31
|57
|6.
|Арсенал
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|61 - 43
|54
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|31 - 28
|49
|8.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|48 - 45
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|38 - 53
|41
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|33 - 41
|38
|11.
|Борнмут
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|41 - 53
|38
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|42 - 59
|37
|13.
|Брайтон
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|29 - 43
|35
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|40 - 58
|34
|15.
|Суонси
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|26 - 54
|32
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 52
|31
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|31 - 50
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|30 - 63
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|26 - 52
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - ЧелсиДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 1 минуту, которая состоится 14.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Челси
Саутгемптон
4.5% (4)
Ничья:
9% (8)
Челси
86.5% (77)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
48.3% (43)
0:2 Челси:
20.2% (18)
0:1 Челси:
11.2% (10)
1:1 Ничья:
7.9% (7)
2:1 Саутгемптон:
4.5% (4)
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