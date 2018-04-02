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Стадион:
Саутгемптон
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Челси

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 1 минуту, которая состоится 14.04.2018.
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Челси
Саутгемптон
4.5% (4)
Ничья:
9% (8)
Челси
86.5% (77)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
48.3% (43)
Челси:
20.2% (18)
Челси:
11.2% (10)
Ничья:
7.9% (7)
Саутгемптон:
4.5% (4)
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