Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Сток Сити

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Стадион: Лондон
Предыдущие игры
Вест Хэм (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 31.03.2018 Вест Хэм 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 10.03.2018 Вест Хэм 0:3 Бёрнли ПЛ
- 03.03.2018 Суонси 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 10.02.2018 Вест Хэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 03.02.2018 Брайтон 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 30.01.2018 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.01.2018 Уиган 2:0 Вест Хэм К
- 20.01.2018 Вест Хэм 1:1 Борнмут ПЛ
- 16.01.2018 Вест Хэм 1:0 Шрусбери Таун К
- 13.01.2018 Хаддерсфилд Таун 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 07.01.2018 Шрусбери Таун 0:0 Вест Хэм К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
Сток Сити (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 07.04.2018 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2018 Арсенал 3:0 Сток Сити ПЛ
- 17.03.2018 Сток Сити 1:2 Эвертон ПЛ
- 12.03.2018 Сток Сити 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 03.03.2018 Саутгемптон 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.02.2018 Лестер 1:1 Сток Сити ПЛ
- 10.02.2018 Сток Сити 1:1 Брайтон ПЛ
- 03.02.2018 Борнмут 2:1 Сток Сити ПЛ
- 31.01.2018 Сток Сити 0:0 Уотфорд ПЛ
- 20.01.2018 Сток Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 06.01.2018 Ковентри 2:1 Сток Сити К
- 01.01.2018 Сток Сити 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Сток Сити ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси ПЛ
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Сток Сити: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм Премьер-лига
- 29.04.2017 Сток Сити 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 05.11.2016 Вест Хэм 1:1 Сток Сити Премьер-лига
- 15.05.2016 Сток Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 12.12.2015 Вест Хэм 0:0 Сток Сити Премьер-лига
- 11.04.2015 Вест Хэм 1:1 Сток Сити Премьер-лига
- 01.11.2014 Сток Сити 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 15.03.2014 Сток Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 31.08.2013 Вест Хэм 0:1 Сток Сити Премьер-лига
- 02.03.2013 Сток Сити 0:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 20.11.2012 Вест Хэм 1:1 Сток Сити Премьер-лига
- 13.03.2011 Сток Сити 2:1 Вест Хэм Кубок
- 05.03.2011 Вест Хэм 3:0 Сток Сити Премьер-лига
- 27.10.2010 Вест Хэм 3:1 Сток Сити Кубок Carling
- 18.09.2010 Сток Сити 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 27.03.2010 Вест Хэм 0:1 Сток Сити Премьер-лига
- 17.10.2009 Сток Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 02.05.2009 Сток Сити 0:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 28.12.2008 Вест Хэм 2:1 Сток Сити Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|90 - 24
|84
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|63 - 25
|71
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|64 - 27
|67
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|75 - 35
|67
|5.
|Челси
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|54 - 31
|57
|6.
|Арсенал
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|61 - 43
|54
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|31 - 28
|49
|8.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|48 - 45
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|38 - 53
|41
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|33 - 41
|38
|11.
|Борнмут
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|41 - 53
|38
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|42 - 59
|37
|13.
|Брайтон
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|29 - 43
|35
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|40 - 58
|34
|15.
|Суонси
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|26 - 54
|32
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 52
|31
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|31 - 50
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|30 - 63
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|26 - 52
|21
-
Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Сток СитиДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 25 минут, которая состоится 16.04.2018.
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Сток Сити
Вест Хэм
78.4% (76)
Ничья:
11.3% (11)
Сток Сити
10.3% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вест Хэм:
44.3% (43)
1:0 Вест Хэм:
19.6% (19)
2:0 Вест Хэм:
11.3% (11)
1:1 Ничья:
8.2% (8)
1:2 Сток Сити:
5.2% (5)
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