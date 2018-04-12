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Вест Хэм
 
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Сток Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Сток Сити

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 25 минут, которая состоится 16.04.2018.
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Сток Сити
Вест Хэм
78.4% (76)
Ничья:
11.3% (11)
Сток Сити
10.3% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Вест Хэм:
44.3% (43)
Вест Хэм:
19.6% (19)
Вест Хэм:
11.3% (11)
Ничья:
8.2% (8)
Сток Сити:
5.2% (5)
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