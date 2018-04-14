Стадион: Джон Смит
0:0
Второй тайм: 58'
20' Желтая карточкаЯнмат Дарил
33' Желтая карточкаПерейра Роберто
45' Желтая карточкаЙоргенсен Матиас
Второй тайм
58'
Тактическая замена. Кико Фемения уходит с поля и его заменяет Ришарлисон
57'
57'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Дюкур Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Хадергьонай Флорент нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
53'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Перейра Роберто оказался на газоне.
52'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Мунье Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ван ла Парра Райив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Хьюз Уилл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Безумный фол. Хадергьонай Флорент грубо играет против соперника. Пострадал Хьюз Уилл
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Хаддерсфилд Таун играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Капу Этьен из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Йоргенсен Матиас получил желтую карточку от судьи
45'
Безумный фол. Йоргенсен Матиас грубо играет против соперника. Пострадал Перейра Роберто
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
43'
43'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
42'
41'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Перейра Роберто оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Муй Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
39'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с правого угла.
39'
Мариаппа Эдриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
38'
37'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Дюкур Абдулайе мяч отрикошетил от ворот
37'
Перейра Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Кико Фемения
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Дюкур Абдулайе пробует нанести удар издали, но Лоссль Йонас держит все под контролем
33'
Перейра Роберто получил жёлтую карточку за "нырок".
33'
Перейра Роберто упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
33'
Карнезис Орестис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Плохо сыграл Каткарт Крейг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
33'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Кико Фемения предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
31'
31'
Перейра Роберто из команды Уотфорд подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Дини Трой мяч отрикошетил от ворот
30'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает пас партнеру.
28'
28'
Перейра Роберто из команды Уотфорд подал угловой справа.
27'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
24'
24'
23'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
23'
22'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
21'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
21'
Хьюз Уилл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Судья подбегает и показывает Янмат Дарил из команды Уотфорд отложенную желтую карточку за фол.
20'
Ван ла Парра Райив мяч отрикошетил от ворот
20'
Янмат Дарил из команды Уотфорд вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Муй Аарон не пострадал и надо продолжать игру!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
20'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
19'
19'
Мариаппа Эдриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
18'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Судья сигнализирует, что Янмат Дарил из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
15'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает пас партнеру.
15'
14'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Янмат Дарил из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
12'
11'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Конголо Теренс
11'
Мунье Стив пробил головой, вратарь справился с ударом.
10'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
9'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Мунье Стив мяч отрикошетил от ворот
9'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
8'
8'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Куанер Колин
6'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
5'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
4'
Лоссль Йонас выбил мяч подальше от ворот.
3'
2'
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 0:0 Уотфорд
Хаддерсфилд Таун
43.8% (77)
Ничья:
40.3% (71)
Уотфорд
15.9% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.1% (60)
1:0 Хаддерсфилд Таун:
21% (37)
2:1 Хаддерсфилд Таун:
20.5% (36)
1:2 Уотфорд:
9.7% (17)
0:1 Уотфорд:
3.4% (6)
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