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Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Арсенал

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 31 минуту, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл
12.6% (11)
Ничья:
12.6% (11)
Арсенал
74.7% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
44.8% (39)
Арсенал:
12.6% (11)
Ничья:
10.3% (9)
Ньюкасл:
6.9% (6)
Арсенал:
6.9% (6)
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