Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Арсенал

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Стадион: Сент-Джеймс Парк
Предыдущие игры
Ньюкасл (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 07.04.2018 Лестер 1:2 Ньюкасл ПЛ
- 31.03.2018 Ньюкасл 1:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 10.03.2018 Ньюкасл 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Борнмут 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.02.2018 Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл ПЛ
- 31.01.2018 Ньюкасл 1:1 Бёрнли ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Ньюкасл 3:1 Лутон Таун К
- 01.01.2018 Сток Сити 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.12.2017 Ньюкасл 0:0 Брайтон ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 09.12.2017 Ньюкасл 2:3 Лестер ПЛ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
Арсенал (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 12.04.2018 ЦСКА Москва 2:2 Арсенал ЛЕ
- 08.04.2018 Арсенал 3:2 Саутгемптон ПЛ
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Арсенал 3:0 Сток Сити ПЛ
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Арсенал 3:0 Уотфорд ПЛ
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 07.01.2018 Ноттингем Форест 4:2 Арсенал К
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 15
Арсенал: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 1
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 02.01.2016 Арсенал 1:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 29.08.2015 Ньюкасл 0:1 Арсенал Премьер-лига
- 21.03.2015 Ньюкасл 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 13.12.2014 Арсенал 4:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 28.04.2014 Арсенал 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 29.12.2013 Ньюкасл 0:1 Арсенал Премьер-лига
- 19.05.2013 Ньюкасл 0:1 Арсенал Премьер-лига
- 29.12.2012 Арсенал 7:3 Ньюкасл Премьер-лига
- 13.03.2012 Арсенал 2:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 13.08.2011 Ньюкасл 0:0 Арсенал Премьер-лига
- 05.02.2011 Ньюкасл 4:4 Арсенал Премьер-лига
- 07.11.2010 Арсенал 0:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 27.10.2010 Ньюкасл 0:4 Арсенал Кубок Carling
- 21.03.2009 Ньюкасл 1:3 Арсенал Премьер-лига
- 30.08.2008 Арсенал 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 29.01.2008 Арсенал 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 26.01.2008 Арсенал 3:0 Ньюкасл Кубок
- 06.12.2007 Ньюкасл 1:1 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|90 - 24
|84
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|63 - 25
|71
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|64 - 27
|67
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|75 - 35
|67
|5.
|Челси
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|54 - 31
|57
|6.
|Арсенал
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|61 - 43
|54
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|31 - 28
|49
|8.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|48 - 45
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|38 - 53
|41
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|33 - 41
|38
|11.
|Борнмут
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|41 - 53
|38
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|42 - 59
|37
|13.
|Брайтон
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|29 - 43
|35
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|40 - 58
|34
|15.
|Суонси
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|26 - 54
|32
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 52
|31
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|31 - 50
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|30 - 63
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|26 - 52
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - АрсеналДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 31 минуту, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл
12.6% (11)
Ничья:
12.6% (11)
Арсенал
74.7% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Арсенал:
44.8% (39)
0:1 Арсенал:
12.6% (11)
1:1 Ничья:
10.3% (9)
2:1 Ньюкасл:
6.9% (6)
0:2 Арсенал:
6.9% (6)
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