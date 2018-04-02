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Тоттенхэм
 
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Манчестер Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Сити

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 16 минут, которая состоится 14.04.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм
30.8% (24)
Ничья:
35.9% (28)
Манчестер Сити
33.3% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
24.4% (19)
Манчестер Сити:
21.8% (17)
Тоттенхэм:
16.7% (13)
Ничья:
11.5% (9)
Манчестер Сити:
6.4% (5)
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