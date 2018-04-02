Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Сити

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Тоттенхэм (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 07.04.2018 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Тоттенхэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 28.02.2018 Тоттенхэм 6:1 Рочдейл К
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Эвертон 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 12.03.2018 Сток Сити 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 19.02.2018 Уиган 1:0 Манчестер Сити К
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.01.2018 Кардифф Сити 0:2 Манчестер Сити К
- 23.01.2018 Бристоль Сити 2:3 Манчестер Сити КЛ
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 09.01.2018 Манчестер Сити 2:1 Бристоль Сити КЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Манчестер Сити: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 30.07.2017 Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Международный кубок чемпионов
- 21.01.2017 Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 02.10.2016 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 14.02.2016 Манчестер Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 26.09.2015 Тоттенхэм 4:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 03.05.2015 Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 18.10.2014 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 29.01.2014 Тоттенхэм 1:5 Манчестер Сити Премьер-лига
- 24.11.2013 Манчестер Сити 6:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 21.04.2013 Тоттенхэм 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 11.11.2012 Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 22.01.2012 Манчестер Сити 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 28.08.2011 Тоттенхэм 1:5 Манчестер Сити Премьер-лига
- 10.05.2011 Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 14.08.2010 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 05.05.2010 Манчестер Сити 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 16.12.2009 Тоттенхэм 3:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 16.05.2009 Тоттенхэм 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 09.11.2008 Манчестер Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|90 - 24
|84
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|63 - 25
|71
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|64 - 27
|67
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|75 - 35
|67
|5.
|Челси
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|54 - 31
|57
|6.
|Арсенал
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|61 - 43
|54
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|31 - 28
|49
|8.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|48 - 45
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|38 - 53
|41
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|33 - 41
|38
|11.
|Борнмут
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|41 - 53
|38
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|42 - 59
|37
|13.
|Брайтон
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|29 - 43
|35
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|40 - 58
|34
|15.
|Суонси
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|26 - 54
|32
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 52
|31
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|31 - 50
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|30 - 63
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|26 - 52
|21
-
Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер СитиДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 16 минут, которая состоится 14.04.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм
30.8% (24)
Ничья:
35.9% (28)
Манчестер Сити
33.3% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
24.4% (19)
1:2 Манчестер Сити:
21.8% (17)
2:1 Тоттенхэм:
16.7% (13)
2:2 Ничья:
11.5% (9)
2:3 Манчестер Сити:
6.4% (5)
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