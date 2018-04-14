Стадион: Селхерст Парк
3:2
Второй тайм: 58'
1:0
5' ГолЗаха Уилфрид
11' Желтая карточкаСтивенс Дейл
2:0
14' ГолТомкинс Джеймс
16' Желтая карточкаМиливоевич Лука
2:1
18' ГолМюррей Гленн
3:1
24' ГолЗаха Уилфрид
3:2
34' ГолИскьердо Хосе
Второй тайм
59'
59'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
58'
Кноккарт Антони мяч отрикошетил от ворот
57'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
57'
56'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас пасует в штрафную, но Райан Мэтью выходит и ловит мяч.
56'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
56'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
55'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Заха Уилфрид и Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
54'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас толкнул локтем оппонента. Это Искьердо Хосе заработал фол
52'
Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Таунсенд Андрос мяч отрикошетил от ворот
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Локадия Юрген уходит с поля и его заменяет Кноккарт Антони
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Данк Льюис пострадал.
47'
Миливоевич Лука нанес удар издали, а Райан Мэтью отбил его обратно в игру!
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Уорд Джоэл
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Игроки ФК "Брайтон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Кайал Барам из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен
44'
43'
42'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Данк Льюис из команды Брайтон играет слишком грубо. Лофтус-Чик Рубен оказался на газоне.
39'
Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
39'
Стивенс Дейл из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
39'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Искьердо Хосе из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
39'
Отличные скиллы показывает Искьердо Хосе, обводя своих соперников
39'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Искьердо Хосе оказался на газоне.
38'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
37'
37'
Кайал Барам из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
36'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
36'
Даффи Шейн из команды Брайтон делает передачу одноклубнику.
36'
Стивенс Дейл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Мюррей Гленн оказался на газоне.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Локадия Юрген сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Искьердо Хосе изменил счет на табло!
34'
Отличные скиллы показывает Искьердо Хосе, обводя своих соперников
34'
Локадия Юрген из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Заха Уилфрид пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
33'
32'
Мюррей Гленн из команды Брайтон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
32'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
31'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
30'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
28'
28'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
28'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Заха Уилфрид и Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас.
27'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Судья сигнализирует, что Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Стивенс Дейл
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Миливоевич Лука сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Заха Уилфрид из клуба "Кристал Пэлас" отправил мяч головой в ворота.
24'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
23'
Искьердо Хосе нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
23'
Кайал Барам из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кайал Барам
21'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Скелотто Эзекиль наказан за толчок Таунсенд Андрос
20'
20'
Гросс Паскаль нанес удар чуть мимо. Близко!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
18'
Данк Льюис сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Мюррей Гленн классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
18'
Данк Льюис из команды Брайтон делает передачу одноклубнику.
18'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
18'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Миливоевич Лука получает желтую карточку за игру рукой
16'
Миливоевич Лука коснулся мяча рукой.
16'
16'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Уорд Джоэл пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Игрок команды Кристал Пэлас делает подачу своему товарищу по команде.
14'
Г О О О О Л - Томкинс Джеймс первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
14'
Макартур Джеймс нанес удар, мяч был парирован, но Райан Мэтью не удержал его в руках.
14'
Сахо Мамаду нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Головой пробил Томкинс Джеймс, но голкипер отбил его в поле!
14'
13'
Хороший удар издали нанес Таунсенд Андрос, но отличный сейв сделал Райан Мэтью. Угловой.
13'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Кабай Йоан мяч отрикошетил от ворот
12'
Скелотто Эзекиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
11'
Стивенс Дейл получил желтую карточку от судьи
11'
Безумный фол. Стивенс Дейл грубо играет против соперника. Пострадал Заха Уилфрид
10'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кайал Барам из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
9'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас в офсайде
9'
Скелотто Эзекиль наказан за толчок Лофтус-Чик Рубен
7'
7'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
7'
Ван Анхольт Патрик мяч отрикошетил от ворот
7'
Отличные скиллы показывает Ван Анхольт Патрик, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
ГОЛ! Легко закончил атаку Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас, забив в пустые ворота!
5'
Миливоевич Лука нанес удар, мяч был парирован, но Райан Мэтью не удержал его в руках.
5'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с правого угла.
5'
Бонг Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Мюррей Гленн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Сахо Мамаду пострадал.
2'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Гросс Паскаль оказался на газоне.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брайтон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 3:2 Брайтон
Кристал Пэлас
80.7% (142)
Ничья:
15.3% (27)
Брайтон
4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Кристал Пэлас:
35.2% (62)
1:0 Кристал Пэлас:
30.1% (53)
1:1 Ничья:
11.9% (21)
2:0 Кристал Пэлас:
9.1% (16)
1:2 Брайтон:
2.8% (5)
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