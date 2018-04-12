Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич

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Стадион: Олд Траффорд
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 07.04.2018 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси ПЛ
- 17.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон К
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 05.03.2018 Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Манчестер Юнайтед К
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 03.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.01.2018 Йовил Таун 0:4 Манчестер Юнайтед К
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
Вест Бромвич (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 07.04.2018 Вест Бромвич 1:1 Суонси ПЛ
- 31.03.2018 Вест Бромвич 1:2 Бёрнли ПЛ
- 17.03.2018 Борнмут 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 10.03.2018 Вест Бромвич 1:4 Лестер ПЛ
- 03.03.2018 Уотфорд 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 24.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 17.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Саутгемптон К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 03.02.2018 Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 20.01.2018 Эвертон 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.01.2018 Вест Бромвич 2:0 Брайтон ПЛ
- 06.01.2018 Эксетер Сити 0:2 Вест Бромвич К
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 01.04.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 17.12.2016 Вест Бромвич 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 06.03.2016 Вест Бромвич 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 07.11.2015 Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 02.05.2015 Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 20.10.2014 Вест Бромвич 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 08.03.2014 Вест Бромвич 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 28.09.2013 Манчестер Юнайтед 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 19.05.2013 Вест Бромвич 5:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 29.12.2012 Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 11.03.2012 Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 14.08.2011 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 01.01.2011 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 16.10.2010 Манчестер Юнайтед 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 27.01.2009 Вест Бромвич 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 18.10.2008 Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|90 - 24
|84
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|63 - 25
|71
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|64 - 27
|67
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|75 - 35
|67
|5.
|Челси
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|54 - 31
|57
|6.
|Арсенал
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|61 - 43
|54
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|31 - 28
|49
|8.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|48 - 45
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|38 - 53
|41
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|33 - 41
|38
|11.
|Борнмут
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|41 - 53
|38
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|42 - 59
|37
|13.
|Брайтон
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|29 - 43
|35
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|40 - 58
|34
|15.
|Суонси
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|26 - 54
|32
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 52
|31
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|31 - 50
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|30 - 63
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|26 - 52
|21
-
Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вест БромвичДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 1 минуту, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
97.8% (89)
Ничья:
2.2% (2)
Вест Бромвич
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Юнайтед:
44% (40)
3:0 Манчестер Юнайтед:
19.8% (18)
2:1 Манчестер Юнайтед:
12.1% (11)
3:1 Манчестер Юнайтед:
7.7% (7)
1:0 Манчестер Юнайтед:
6.6% (6)
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