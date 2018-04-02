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Стадион:
Суонси
 
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Эвертон
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Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Эвертон

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 31 минуту, которая состоится 14.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Суонси - Эвертон
Суонси
26.6% (21)
Ничья:
44.3% (35)
Эвертон
29.1% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38% (30)
Эвертон:
16.5% (13)
Суонси:
8.9% (7)
Суонси:
8.9% (7)
Эвертон:
6.3% (5)
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