Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Эвертон

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Стадион: Либерти
Предыдущие игры
Суонси (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 07.04.2018 Вест Бромвич 1:1 Суонси ПЛ
- 31.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси ПЛ
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 10.03.2018 Хаддерсфилд Таун 0:0 Суонси ПЛ
- 03.03.2018 Суонси 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 27.02.2018 Суонси 2:0 Шеффилд Уэнсдей К
- 24.02.2018 Брайтон 4:1 Суонси ПЛ
- 17.02.2018 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Суонси К
- 10.02.2018 Суонси 1:0 Бёрнли ПЛ
- 06.02.2018 Суонси 8:1 Ноттс Каунти К
- 03.02.2018 Лестер 1:1 Суонси ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 27.01.2018 Ноттс Каунти 1:1 Суонси К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 17.01.2018 Суонси 2:1 Вулверхэмптон К
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Вулверхэмптон 0:0 Суонси К
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.12.2017 Уотфорд 1:2 Суонси ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
Эвертон (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 07.04.2018 Эвертон 0:0 Ливерпуль ПЛ
- 31.03.2018 Эвертон 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 17.03.2018 Сток Сити 1:2 Эвертон ПЛ
- 10.03.2018 Эвертон 2:0 Брайтон ПЛ
- 03.03.2018 Бёрнли 2:1 Эвертон ПЛ
- 24.02.2018 Уотфорд 1:0 Эвертон ПЛ
- 10.02.2018 Эвертон 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 31.01.2018 Эвертон 2:1 Лестер ПЛ
- 20.01.2018 Эвертон 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Борнмут 2:1 Эвертон ПЛ
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 07.12.2017 Аполлон 0:3 Эвертон ЛЕ
Последние игры между собой
Суонси: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси Премьер-лига
- 06.05.2017 Суонси 1:0 Эвертон Премьер-лига
- 19.11.2016 Эвертон 1:1 Суонси Премьер-лига
- 24.01.2016 Эвертон 1:2 Суонси Премьер-лига
- 19.09.2015 Суонси 0:0 Эвертон Премьер-лига
- 11.04.2015 Суонси 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 01.11.2014 Эвертон 0:0 Суонси Премьер-лига
- 23.09.2014 Суонси 3:0 Эвертон Кубок лиги
- 22.03.2014 Эвертон 3:2 Суонси Премьер-лига
- 16.02.2014 Эвертон 3:1 Суонси Кубок
- 22.12.2013 Суонси 1:2 Эвертон Премьер-лига
- 12.01.2013 Эвертон 0:0 Суонси Премьер-лига
- 22.09.2012 Суонси 0:3 Эвертон Премьер-лига
- 24.03.2012 Суонси 0:2 Эвертон Премьер-лига
- 22.12.2011 Эвертон 1:0 Суонси Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|90 - 24
|84
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|63 - 25
|71
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|64 - 27
|67
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|75 - 35
|67
|5.
|Челси
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|54 - 31
|57
|6.
|Арсенал
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|61 - 43
|54
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|31 - 28
|49
|8.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|48 - 45
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|38 - 53
|41
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|33 - 41
|38
|11.
|Борнмут
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|41 - 53
|38
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|42 - 59
|37
|13.
|Брайтон
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|29 - 43
|35
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|40 - 58
|34
|15.
|Суонси
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|26 - 54
|32
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 52
|31
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|31 - 50
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|30 - 63
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|26 - 52
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - ЭвертонДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 31 минуту, которая состоится 14.04.2018.
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Прогнозы на матч Суонси - Эвертон
Суонси
26.6% (21)
Ничья:
44.3% (35)
Эвертон
29.1% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38% (30)
1:2 Эвертон:
16.5% (13)
2:1 Суонси:
8.9% (7)
1:0 Суонси:
8.9% (7)
0:1 Эвертон:
6.3% (5)
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