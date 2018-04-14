Стадион: Cars Jeans Stadium
1:1
Перерыв
0:1
13' ГолЙенсен Фредрик
40' Желтая карточкаМейерс Арон
1:1
45' ГолЙонсен Бьорн
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг переиграл вратаря дальним ударом!
47'
47'
47'
Иммерс Лекс сделал результативную передачу.
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
45'
Плохо сыграл Тескер Штефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
44'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Плохо сыграл Куэва Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
43'
Бийен Пит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Холла Данни пострадал.
42'
42'
Абденассер Кайати выбил мяч подальше от ворот.
42'
Опасность предотвращена - Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг вступил в отбор удачно
42'
Отличные скиллы показывает Ассаиди Уссама, обводя своих соперников
42'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте делает передачу одноклубнику.
41'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Мейерс Арон получил желтую карточку от судьи
40'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ассаиди Уссама
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Ван дер Лели Йерун из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Хой Элсон
38'
Холла Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Куэва Кристиан наказан за толчок Thijmen Goppel
37'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг в офсайде
36'
Лам Томас из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Иммерс Лекс пострадал.
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
34'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
34'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
33'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Йенсен Фредрик пострадал.
32'
32'
Махер Адам II не смог попасть в створ ударом издали
32'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Твенте
31'
ШАНС! Хой Элсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
31'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
30'
Thijmen Goppel наказан за толчок Куэва Кристиан
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
28'
Удар от ворот произведет Твенте
28'
Эбюэхи Тайронн не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Абденассер Кайати выбил мяч подальше от ворот.
27'
26'
Слагвеер Лусиано наказан за толчок Серж Канон
26'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хой Элсон мяча так и не получил
25'
Махер Адам II нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
25'
Шанс! Тескер Штефан из команды Твенте пробил головой, но мимо
25'
Плохо сыграл Мейерс Арон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Махер Адам II из команды Твенте подал угловой справа.
24'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Ассаиди Уссама из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
23'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
22'
Иммерс Лекс пробует нанести удар издали, но Дроммел Йоэл держит все под контролем
21'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
21'
Махер Адам II из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Опасность предотвращена - Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг вступил в отбор удачно
21'
Отличные скиллы показывает Йенсен Фредрик, обводя своих соперников
20'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Ассаиди Уссама оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
18'
18'
Ассаиди Уссама не смог попасть в створ ударом издали
18'
18'
Опасность предотвращена - Серж Канон из команды АДО Ден Хааг вступил в отбор удачно
18'
Махер Адам II из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Удар от ворот произведет Твенте
17'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
16'
Удар от ворот произведет Твенте
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Удар от ворот произведет Твенте
15'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
14'
Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
Махер Адам II сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Йенсен Фредрик изменил счет на табло!
13'
Махер Адам II из команды Твенте делает пас партнеру.
12'
12'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает неудачный навес.
11'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Махер Адам II из команды Твенте подал угловой справа.
11'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Йенсен Фредрик из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
11'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Холла Данни
10'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Абденассер Кайати коснулся мяча рукой.
8'
8'
8'
8'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
7'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Мейерс Арон пострадал.
7'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
6'
Махер Адам II из команды Твенте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Холла Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
5'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
4'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Абденассер Кайати
4'
3'
3'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Йенсен Фредрик
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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