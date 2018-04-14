Стадион: Seacon Stadion - De Koel Зрители: 7054
0:0
27' Не забитый пенальтиЛеманс Клинт
28' Желтая карточкаЛеманс Клинт
64' Желтая карточкаБюлтхейс Дэйв
0:1
69' ГолГучаннеджад Реза
0:2
79' ГолМихайлович Неманья
Второй тайм
79'
Г О О О О Л - Михайлович Неманья забивает!
79'
Михайлович Неманья из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
79'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
78'
77'
ШАНС! Михайлович Неманья нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Михайлович Неманья из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
76'
Тактическая замена. Леманс Клинт уходит с поля и его заменяет Torino Hunte
76'
Судья сигнализирует, что Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
76'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
76'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Отличные скиллы показывает Влап Михел, обводя своих соперников
75'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой справа.
74'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло.
74'
Михайлович Неманья из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
73'
Тай Леннарт возвращается на поле, всё в порядке.
72'
72'
Vito van Crooy пробует нанести удар издали, но Хансен Мартин держит все под контролем
71'
Тактическая замена. Jordy Bruijn уходит с поля и его заменяет Влап Михел
71'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Михайлович Неманья
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Хег Даниэль сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гучаннеджад Реза из клуба "Херенвен" отправил мяч головой в ворота.
69'
Jordy Bruijn из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
69'
Зенели Арбер завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
69'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
68'
Кобаяси Юки мяч отрикошетил от ворот
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 7054 болельщиков
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Тай Леннарт получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Данни Пост наказан за толчок Ван Амерсфоорт Пелле
66'
66'
Леманс Клинт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
65'
Судья сигнализирует, что Kik Pierie из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Данни Пост
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
64'
Бюлтхейс Дэйв - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
64'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Тай Леннарт
63'
Рохас Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
62'
Тай Леннарт пробует нанести удар издали, но Хансен Мартин держит все под контролем
62'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
61'
Jordy Bruijn не смог попасть в створ ударом издали
61'
Уннерсталл Ларс отбил мяч на угловой после удара Зенели Арбер из штрафной площади.
61'
Рохас Марко из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
61'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
60'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло направляет мяч в штрафную площадку, но Хансен Мартин выбегает и ловит мяч
60'
Отличные скиллы показывает Кастелен Ромео, обводя своих соперников
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Jordy Bruijn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Шанс! Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
57'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
57'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Гучаннеджад Реза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Ван Брюген Дамиан наказан за толчок Зенели Арбер
54'
Тай Леннарт коснулся мяча рукой.
54'
53'
53'
53'
ШАНС! Moreno Rutten нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Отличные скиллы показывает Moreno Rutten, обводя своих соперников
52'
Судья сигнализирует, что Jordy Bruijn из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Moreno Rutten
52'
52'
Vito van Crooy наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
51'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает отличный кросс...
51'
Хег Даниэль наказан за толчок Vito van Crooy
51'
51'
Ральф Сеунтьенс не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Гучаннеджад Реза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Рохас Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Судья сигнализирует, что Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ван Амерсфоорт Пелле
48'
47'
47'
46'
Назначен штрафной. Пострадал Vito van Crooy, его свалил Denzel Dumfries.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Рохас Марко из команды Херенвен подал угловой слева.
45'
Данни Пост предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
44'
44'
41'
Нильс Реселер наказан за толчок Гучаннеджад Реза
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Denzel Dumfries наказан за толчок Уннерсталл Ларс
40'
Kik Pierie из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
40'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
39'
39'
Kik Pierie не смог попасть в створ ударом издали
39'
Kik Pierie из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
38'
37'
34'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
33'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Хег Даниэль оказался на газоне.
33'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Нильс Реселер
32'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
31'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
30'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
28'
Леманс Клинт получает желтую карточку за толчок соперника.
28'
Леманс Клинт наказан за толчок Кобаяси Юки
28'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
28'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает навес прямо в штрафную.
27'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Леманс Клинт взялся за удар, но Хансен Мартин заблокировал его!
26'
ПЕНАЛЬТИ - Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Тай Леннарт.
26'
Плохо сыграл Kik Pierie - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
24'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
24'
Хороший удар издали нанес Рохас Марко, но отличный сейв сделал Уннерсталл Ларс. Угловой.
24'
Рохас Марко из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
23'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Ван Амерсфоорт Пелле
23'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
23'
Кобаяси Юки из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Jordy Bruijn
21'
Выглядело как неплохой момент. Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
19'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
19'
19'
ШАНС! Кастелен Ромео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
17'
17'
Jordy Bruijn из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Jordy Bruijn из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
17'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
16'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
Denzel Dumfries не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Ван Амерсфоорт Пелле не смог попасть в створ ударом издали
15'
15'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
14'
Зенели Арбер бьет со штрафного в створ, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
13'
Ван Брюген Дамиан наказан за толчок Зенели Арбер
9'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
9'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с правого угла.
9'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кастелен Ромео и Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло.
8'
8'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хег Даниэль из команды Херенвен.
8'
Тай Леннарт имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
8'
Отличные скиллы показывает Тай Леннарт, обводя своих соперников
8'
7'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает неудачный навес.
7'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Судья сигнализирует, что Jordy Bruijn из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Тай Леннарт
5'
4'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Рохас Марко из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
4'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Ван Брюген Дамиан пострадал.
3'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
3'
Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
1'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Данни Пост пострадал.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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