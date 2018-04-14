Стадион: Гелредом
6:0
Второй тайм: 81'
1:0
2' ГолСереро Тулани
2:0
18' ГолБеренс Рой
3:0
29' Гол в свои воротаФишер Сандер
33' Желтая карточкаLoris Brogno
45' Красная карточкаКрамер Михил
45' Желтая карточкаБюттнер Александер
4:0
59' ГолЛинссен Брайн
5:0
72' ГолМатавж Тим
6:0
77' ГолБрюнс Томас
Второй тайм
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
79'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
79'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
79'
79'
ШАНС! Бюттнер Александер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Отличные скиллы показывает Бюттнер Александер, обводя своих соперников
77'
Линссен Брайн сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Брюнс Томас изменил счет на табло!
77'
ШАНС! Брюнс Томас вышел один-на-один с голкипером...
77'
Линссен Брайн из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
77'
Гудвин Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Брюнс Томас
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
74'
74'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля
73'
Линссен Брайн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Отличный гол забил Матавж Тим
72'
Маунт Мэйсон сделал результативную передачу.
72'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Витесс.
72'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
72'
Беренс Рой из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
71'
71'
Тактическая замена. Миазга Мэтт уходит с поля и его заменяет Ван дер Верфф Майкел
71'
Тактическая замена. Аханнах Софьян уходит с поля и его заменяет Deroy Duarte
70'
Линссен Брайн из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
69'
Линссен Брайн из команды Витесс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
69'
69'
67'
67'
Отличные скиллы показывает Маунт Мэйсон, обводя своих соперников
67'
Игра в одни ворота сейчас. Витесс доминирует и владеет мячом
66'
Матавж Тим из команды Витесс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
Матавж Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
65'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
Линссен Брайн из команды Витесс делает неудачный навес.
64'
63'
Бюттнер Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
62'
Отличный пас сделал Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
62'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
62'
62'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
59'
Фор Наварон сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Линссен Брайн изменил счет на табло!
59'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
59'
Сануси Райан ошибается в защите.
59'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает неудачный навес.
58'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
58'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Матавж Тим из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
56'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
56'
55'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
55'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Вриндс Барт наказан за толчок Беренс Рой
54'
Судья сигнализирует, что Беренс Рой из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Гудвин Крейг
53'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
53'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
52'
52'
Беренс Рой из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
Беренс Рой не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
50'
Как он промахнулся? Матавж Тим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
50'
Караваев Вячеслав из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
48'
48'
Аханнах Софьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Игрок команды Спарта Роттердам сделал подножку сопернику.
47'
Аханнах Софьян пробует нанести удар издали, но Хаувен Йерун держит все под контролем
46'
Тактическая замена. Мюрен Роберт уходит с поля и его заменяет Фрайдей Фред
46'
Тактическая замена. Loris Brogno уходит с поля и его заменяет Бройер Мишель
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Витесс играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Бюттнер Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Бюттнер Александер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
46'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Крамер Михил оказался удален с поля
46'
Бюттнер Александер наказан за толчок Крамер Михил
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
43'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам в офсайде
39'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
39'
Опасность! Сануси Райан из команды Спарта Роттердам отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
38'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
36'
Судья сигнализирует, что Фор Наварон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Loris Brogno
35'
Витесс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
34'
Loris Brogno сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
33'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Бюттнер Александер оказался на газоне.
33'
Беренс Рой из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Караваев Вячеслав из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
32'
Отличный пас сделал Фор Наварон из команды Витесс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Г О О О О Л - Фишер Сандер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
29'
Голкипер мог бы сыграть и получше
29'
Линссен Брайн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
29'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает неудачный навес.
28'
Матавж Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Беренс Рой из команды Витесс делает пас партнеру.
27'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
27'
26'
26'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
26'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
23'
23'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам пробил со штрафного, но очень мимо цели.
23'
Миазга Мэтт наказан за толчок Крамер Михил
22'
Гудвин Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Линссен Брайн из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Маунт Мэйсон из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
20'
Беренс Рой из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
20'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
18'
Маунт Мэйсон сделал результативную передачу.
18'
Фантастический гол, где все сам сделал Беренс Рой!
18'
Г О О О О Л - Беренс Рой из команды Витесс переиграл вратаря дальним ударом!
18'
18'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
18'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
17'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Линссен Брайн из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
15'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
15'
Фишер Сандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Матавж Тим из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
14'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Loris Brogno
8'
Матавж Тим из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
6'
6'
Бюттнер Александер из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Бюттнер Александер из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
4'
4'
Беренс Рой из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Loris Brogno выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
3'
Отличный гол забил Сереро Тулани
2'
ГОООООЛ - Сереро Тулани из команды Витесс забивает из-за штрафной площади
2'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация