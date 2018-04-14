  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
Витесс
6:0
Второй тайм: 81'
Спарта Роттердам
0'
1:0
2' Гол
Сереро Тулани
2:0
18' Гол
Беренс Рой
3:0
29' Гол в свои ворота
Фишер Сандер
33' Желтая карточка
Loris Brogno
45' Красная карточка
Крамер Михил
45' Желтая карточка
Бюттнер Александер
4:0
59' Гол
Линссен Брайн
5:0
72' Гол
Матавж Тим
6:0
77' Гол
Брюнс Томас
81'
Второй тайм
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
79'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
79'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
79'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
79'
ШАНС! Бюттнер Александер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Отличные скиллы показывает Бюттнер Александер, обводя своих соперников
77'
Линссен Брайн сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Брюнс Томас изменил счет на табло!
77'
ШАНС! Брюнс Томас вышел один-на-один с голкипером...
77'
Линссен Брайн из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Гудвин Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
76'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Брюнс Томас
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
74'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
73'
Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля
73'
Линссен Брайн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Отличный гол забил Матавж Тим
72'
Маунт Мэйсон сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Витесс.
72'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
72'
Беренс Рой из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Отличные скиллы показывает Беренс Рой, обводя своих соперников
71'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
71'
Тактическая замена. Миазга Мэтт уходит с поля и его заменяет Ван дер Верфф Майкел
71'
Тактическая замена. Аханнах Софьян уходит с поля и его заменяет Deroy Duarte
70'
Линссен Брайн из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
69'
Линссен Брайн из команды Витесс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
69'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
69'
Отличные скиллы показывает Беренс Рой, обводя своих соперников
67'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
67'
Отличные скиллы показывает Маунт Мэйсон, обводя своих соперников
67'
Игра в одни ворота сейчас. Витесс доминирует и владеет мячом
66'
Матавж Тим из команды Витесс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
Матавж Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
65'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
Линссен Брайн из команды Витесс делает неудачный навес.
64'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Бюттнер Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
62'
Отличный пас сделал Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
62'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
62'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
59'
Фор Наварон сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Линссен Брайн изменил счет на табло!
59'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
59'
Сануси Райан ошибается в защите.
59'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает неудачный навес.
58'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
58'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Матавж Тим из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
56'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
56'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
55'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Вриндс Барт наказан за толчок Беренс Рой
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Беренс Рой из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Гудвин Крейг
53'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
53'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
52'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Беренс Рой из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
51'
Беренс Рой не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
50'
Как он промахнулся? Матавж Тим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
50'
Караваев Вячеслав из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
48'
Удар от ворот произведет Витесс
48'
Аханнах Софьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
48'
Игрок команды Спарта Роттердам сделал подножку сопернику.
47'
Аханнах Софьян пробует нанести удар издали, но Хаувен Йерун держит все под контролем
46'
Тактическая замена. Мюрен Роберт уходит с поля и его заменяет Фрайдей Фред
46'
Тактическая замена. Loris Brogno уходит с поля и его заменяет Бройер Мишель
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Витесс играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Бюттнер Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
46'
Бюттнер Александер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
46'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Крамер Михил оказался удален с поля
Фол, нарушение
46'
Бюттнер Александер наказан за толчок Крамер Михил
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
43'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам.
40'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
40'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам в офсайде
39'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
39'
Опасность! Сануси Райан из команды Спарта Роттердам отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
38'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Фор Наварон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Loris Brogno
35'
Витесс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
Желтая карточка
34'
Loris Brogno сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
33'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Бюттнер Александер оказался на газоне.
33'
Беренс Рой из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Караваев Вячеслав из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
32'
Отличный пас сделал Фор Наварон из команды Витесс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Фишер Сандер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
29'
Голкипер мог бы сыграть и получше
29'
Линссен Брайн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
29'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
28'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает неудачный навес.
28'
Матавж Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Беренс Рой из команды Витесс делает пас партнеру.
27'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
27'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Витесс
26'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
26'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Витесс
23'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
23'
Миазга Мэтт наказан за толчок Крамер Михил
22'
Гудвин Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Линссен Брайн из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Маунт Мэйсон из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Беренс Рой из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Удар от ворот произведет Витесс
20'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
18'
Маунт Мэйсон сделал результативную передачу.
18'
Фантастический гол, где все сам сделал Беренс Рой!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Беренс Рой из команды Витесс переиграл вратаря дальним ударом!
18'
Отличные скиллы показывает Беренс Рой, обводя своих соперников
18'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
18'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Линссен Брайн из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
15'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
15'
Фишер Сандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Матавж Тим из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Loris Brogno
8'
Матавж Тим из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
7'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
6'
Бюттнер Александер из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Бюттнер Александер из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Беренс Рой из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Loris Brogno выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Удар от ворот произведет Витесс
3'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
3'
Отличный гол забил Сереро Тулани
Описание гола
2'
ГОООООЛ - Сереро Тулани из команды Витесс забивает из-за штрафной площади
2'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация