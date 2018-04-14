Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 13028
1:1
Конец матча
1:0
17' ГолМохтар Юнес
37' Желтая карточкаМатей Юрген
38' Желтая карточкаPhilippe Sandler
55' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
1:1
57' ПенальтиВан Дёйнен Майк
84' Желтая карточкаВан Дёйнен Майк
90' Желтая карточкаАноур Хадоуир
Второй тайм
94'
Саймак Мустафа бьет со штрафного в створ, но Кристинссон Огмундур держит все под контролем
94'
Судья сигнализирует, что Карами Халид из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Томас Райян
93'
Аноур Хадоуир получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
93'
Судья сигнализирует, что Карами Халид из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Томас Райян
92'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Файк Хишам не смог попасть в створ ударом издали
92'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
92'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Мохтар Юнес не смог попасть в створ ударом издали
90'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле играет в стеночку с партнером по команде. Томас Райян это был.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
89'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
89'
89'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
88'
88'
88'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
88'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Sepp van den Berg пострадал.
88'
88'
Отличные скиллы показывает Ондан Терелл, обводя своих соперников
88'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
88'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
87'
Выглядело как неплохой момент. Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
87'
87'
Аноур Хадоуир решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
86'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Аноур Хадоуир
86'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
86'
85'
85'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
85'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
85'
85'
85'
Ван Полен Брам выбил мяч подальше от ворот.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
84'
Глупую желтую получил Ван Дёйнен Майк за то, что отбил ногой мяч после свистка
84'
Файк Хишам из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Саймак Мустафа пострадал.
83'
83'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
82'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Sepp van den Berg
82'
82'
Колвейк Райан не смог попасть в створ ударом издали
82'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
81'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
80'
80'
80'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
79'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Milan Massop пострадал.
79'
Ван Дёйнен Майк коснулся мяча рукой.
78'
Так близко к голу! Томас Райян имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Кристинссон Огмундур!
78'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
78'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
78'
ШАНС! Аноур Хадоуир вышел один-на-один с голкипером...
77'
Опасность! Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
77'
77'
Тактическая замена. Гарсия Леви уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
76'
Как он промахнулся? Ондан Терелл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
76'
76'
76'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Отличные скиллы показывает Томас Райян, обводя своих соперников
76'
75'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Де Вейс Йорди пострадал.
74'
Мессауд Али из команды Эксельсиор в офсайде
74'
Матей Юрген из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Томас Райян наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
73'
73'
ШАНС! Мохтар Юнес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
72'
О, нет. Из многообещающей позиции Элберс Стэнли из команды Эксельсиор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
72'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает отличный кросс...
72'
72'
Матей Юрген выбил мяч подальше от ворот.
70'
70'
ШАНС! Намли Юнес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
70'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Карами Халид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
69'
69'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
69'
Sepp van den Berg выбил мяч подальше от ворот.
68'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
67'
67'
Деккер Рик не смог попасть в створ ударом издали
66'
65'
Тактическая замена. Пажишек Пётр уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
65'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Намли Юнес оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
Кристинссон Огмундур взял и забрал мяч на выходе
64'
64'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Саймак Мустафа делает скидку назад вдоль ворот
64'
Sepp van den Berg из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
64'
Мохтар Юнес имел все шансы забить, но Кристинссон Огмундур сделал отличный сейв!
63'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
63'
63'
63'
Гарсия Леви не смог попасть в створ ударом издали
63'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
62'
62'
62'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
61'
61'
61'
61'
61'
Файк Хишам из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
60'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
60'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
59'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
59'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
57'
Г О О О О Л - Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор забивает с точки!
56'
Гарсия Леви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Эхизибуэ Кингсли получил желтую карточку от судьи
55'
ПЕНАЛЬТИ - Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Гарсия Леви.
54'
53'
Де Вейс Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
53'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Ван Дёйнен Майк пострадал.
52'
52'
52'
52'
Пажишек Пётр нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
51'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
50'
50'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
50'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
50'
50'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
49'
Philippe Sandler предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
49'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
49'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Эхизибуэ Кингсли выбил мяч подальше от ворот.
48'
Судья сигнализирует, что Карами Халид из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
48'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Колвейк Райан пострадал.
47'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
47'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
47'
Philippe Sandler предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Бур Дьедерик ошибается в защите.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
45'
45'
Намли Юнес выбил мяч подальше от ворот.
44'
44'
Как он промахнулся? Томас Райян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
44'
Плохо сыграл Кристинссон Огмундур - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
44'
Карами Халид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
43'
43'
Бур Дьедерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Файк Хишам из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
42'
Какой промах! Пажишек Пётр имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
42'
41'
Milan Massop предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
38'
Philippe Sandler получил желтую карточку от судьи
38'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Мессауд Али пострадал.
38'
Так близко к голу! Пажишек Пётр имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Кристинссон Огмундур!
38'
38'
Штрафной исполнил Саймак Мустафа, после его удара Кристинссон Огмундур сделал классный сейв. Угловой
37'
Матей Юрген - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
37'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
37'
37'
Матей Юрген ошибается в защите.
37'
Карами Халид из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
37'
Мессауд Али из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
36'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Milan Massop
36'
36'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой справа.
35'
Sepp van den Berg предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
35'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
35'
Philippe Sandler ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Sepp van den Berg пострадал.
34'
34'
33'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
33'
Карами Халид из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Деккер Рик пострадал.
32'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
30'
30'
30'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
30'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
29'
Карами Халид выбил мяч подальше от ворот.
28'
28'
Саймак Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
28'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
26'
Кристинссон Огмундур взял и забрал мяч на выходе
26'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Ван Дёйнен Майк пострадал.
25'
25'
Матей Юрген из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
24'
23'
23'
Саймак Мустафа решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
22'
Матей Юрген из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Пажишек Пётр оказался на газоне.
22'
Де Вейс Йорди наказан за толчок Пажишек Пётр
21'
Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Файк Хишам пострадал.
20'
20'
20'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Судья сигнализирует, что Карами Халид из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Томас Райян
18'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Мессауд Али пострадал.
17'
Саймак Мустафа сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле переиграл вратаря дальним ударом!
17'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пажишек Пётр мяча так и не получил
16'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
15'
15'
15'
Sepp van den Berg из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
14'
14'
14'
14'
Томас Райян нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
14'
13'
Мессауд Али нанес удар чуть мимо. Близко!
13'
Файк Хишам разрезает оборону соперника отличным пасом
13'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
13'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
13'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Файк Хишам пострадал.
12'
12'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
12'
12'
Должен был быть гол! Саймак Мустафа имел отличный шанс, но Кристинссон Огмундур не дал голу состоятся!
12'
Опасность! Томас Райян из команды ПЕК Зволле отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
Судья сигнализирует, что Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Матей Юрген
10'
10'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
9'
Philippe Sandler выбил мяч подальше от ворот.
9'
Мессауд Али из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Sepp van den Berg оказался на газоне.
8'
8'
8'
Кристинссон Огмундур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
8'
7'
7'
Карами Халид из команды Эксельсиор в офсайде
7'
Milan Massop выбил мяч подальше от ворот.
6'
6'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
5'
Файк Хишам бьет со штрафного в створ, но Бур Дьедерик держит все под контролем
5'
Судья сигнализирует, что Томас Райян из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Файк Хишам
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 88% времени, а гости – 12%.
4'
Хорошую попытку сделал Пажишек Пётр. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Файк Хишам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Мессауд Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Де Вейс Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Саймак Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
1'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
1'
Матей Юрген выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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