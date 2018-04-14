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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13028
ПЕК Зволле
1:1
Конец матча
Эксельсиор
0'
1:0
17' Гол
Мохтар Юнес
37' Желтая карточка
Матей Юрген
38' Желтая карточка
Philippe Sandler
55' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
1:1
57' Пенальти
Ван Дёйнен Майк
84' Желтая карточка
Ван Дёйнен Майк
90' Желтая карточка
Аноур Хадоуир
90'+5
Второй тайм
94'
Саймак Мустафа бьет со штрафного в створ, но Кристинссон Огмундур держит все под контролем
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Карами Халид из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Томас Райян
Желтая карточка
93'
Аноур Хадоуир получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Карами Халид из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Томас Райян
92'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

92'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
92'
Файк Хишам не смог попасть в створ ударом издали
92'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
92'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
90'
Мохтар Юнес не смог попасть в створ ударом издали
90'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле играет в стеночку с партнером по команде. Томас Райян это был.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
89'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
89'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
88'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Sepp van den Berg пострадал.
88'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Отличные скиллы показывает Ондан Терелл, обводя своих соперников
88'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
88'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
87'
Выглядело как неплохой момент. Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
87'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
87'
Аноур Хадоуир решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Аноур Хадоуир
86'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
86'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
85'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
85'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ван Полен Брам выбил мяч подальше от ворот.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
84'
Глупую желтую получил Ван Дёйнен Майк за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
84'
Файк Хишам из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Саймак Мустафа пострадал.
83'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Sepp van den Berg
82'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
82'
Колвейк Райан не смог попасть в створ ударом издали
82'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
81'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
80'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
79'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Milan Massop пострадал.
Фол, нарушение
79'
Ван Дёйнен Майк коснулся мяча рукой.
78'
Так близко к голу! Томас Райян имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Кристинссон Огмундур!
78'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
78'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
78'
ШАНС! Аноур Хадоуир вышел один-на-один с голкипером...
77'
Опасность! Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
77'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
77'
Тактическая замена. Гарсия Леви уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
76'
Как он промахнулся? Ондан Терелл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
76'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
76'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Отличные скиллы показывает Томас Райян, обводя своих соперников
76'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
75'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Де Вейс Йорди пострадал.
Офсайд
74'
Мессауд Али из команды Эксельсиор в офсайде
74'
Матей Юрген из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
73'
Томас Райян наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
73'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
73'
ШАНС! Мохтар Юнес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
72'
О, нет. Из многообещающей позиции Элберс Стэнли из команды Эксельсиор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
72'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает отличный кросс...
72'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Матей Юрген выбил мяч подальше от ворот.
70'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
70'
ШАНС! Намли Юнес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
70'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
69'
Карами Халид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
69'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
69'
Sepp van den Berg выбил мяч подальше от ворот.
68'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
67'
Деккер Рик не смог попасть в створ ударом издали
66'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Пажишек Пётр уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
Фол, нарушение
65'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Намли Юнес оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
Кристинссон Огмундур взял и забрал мяч на выходе
Угловой
64'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
64'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Саймак Мустафа делает скидку назад вдоль ворот
64'
Sepp van den Berg из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
64'
Мохтар Юнес имел все шансы забить, но Кристинссон Огмундур сделал отличный сейв!
63'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
63'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
63'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
63'
Гарсия Леви не смог попасть в створ ударом издали
63'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
62'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
62'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
61'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
61'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
61'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Файк Хишам из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
60'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор забивает с точки!
Травма, повреждение
56'
Гарсия Леви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
55'
Эхизибуэ Кингсли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
ПЕНАЛЬТИ - Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Гарсия Леви.
Угловой
54'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
53'
Де Вейс Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
53'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
52'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Ван Дёйнен Майк пострадал.
52'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Угловой
52'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
52'
Пажишек Пётр нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
51'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
50'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
50'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
50'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
49'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
49'
Philippe Sandler предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
49'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
49'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Эхизибуэ Кингсли выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Карами Халид из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
48'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
48'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Колвейк Райан пострадал.
Офсайд
47'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
47'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
47'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
47'
Philippe Sandler предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Бур Дьедерик ошибается в защите.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
45'
Намли Юнес выбил мяч подальше от ворот.
44'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
44'
Как он промахнулся? Томас Райян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
44'
Плохо сыграл Кристинссон Огмундур - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
44'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
44'
Карами Халид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
43'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Бур Дьедерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Файк Хишам из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
42'
Какой промах! Пажишек Пётр имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
42'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
41'
Milan Massop предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
38'
Philippe Sandler получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Мессауд Али пострадал.
38'
Так близко к голу! Пажишек Пётр имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Кристинссон Огмундур!
Угловой
38'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
38'
Штрафной исполнил Саймак Мустафа, после его удара Кристинссон Огмундур сделал классный сейв. Угловой
Желтая карточка
37'
Матей Юрген - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
37'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
37'
Матей Юрген ошибается в защите.
37'
Карами Халид из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
37'
Мессауд Али из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Milan Massop
36'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
35'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой справа.
35'
Sepp van den Berg предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
35'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
35'
Philippe Sandler ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
34'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Sepp van den Berg пострадал.
34'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
34'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
33'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
Фол, нарушение
33'
Карами Халид из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Деккер Рик пострадал.
32'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
30'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Карами Халид выбил мяч подальше от ворот.
28'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
28'
Саймак Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
28'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
26'
Кристинссон Огмундур взял и забрал мяч на выходе
26'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
25'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Ван Дёйнен Майк пострадал.
25'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Матей Юрген из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
23'
Саймак Мустафа решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
22'
Матей Юрген из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Пажишек Пётр оказался на газоне.
Фол, нарушение
22'
Де Вейс Йорди наказан за толчок Пажишек Пётр
21'
Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
20'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Файк Хишам пострадал.
20'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Карами Халид из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Томас Райян
Фол, нарушение
18'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Мессауд Али пострадал.
17'
Саймак Мустафа сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле переиграл вратаря дальним ударом!
17'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пажишек Пётр мяча так и не получил
16'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
16'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
15'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
15'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
15'
Sepp van den Berg из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
14'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
14'
Томас Райян нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
14'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
13'
Мессауд Али нанес удар чуть мимо. Близко!
13'
Файк Хишам разрезает оборону соперника отличным пасом
Офсайд
13'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
13'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
Фол, нарушение
13'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Файк Хишам пострадал.
12'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
Угловой
12'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
12'
Должен был быть гол! Саймак Мустафа имел отличный шанс, но Кристинссон Огмундур не дал голу состоятся!
12'
Опасность! Томас Райян из команды ПЕК Зволле отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Матей Юрген
10'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Philippe Sandler выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
9'
Мессауд Али из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Sepp van den Berg оказался на газоне.
8'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
8'
Кристинссон Огмундур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
8'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
7'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
7'
Карами Халид из команды Эксельсиор в офсайде
7'
Milan Massop выбил мяч подальше от ворот.
6'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Файк Хишам бьет со штрафного в створ, но Бур Дьедерик держит все под контролем
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Томас Райян из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Файк Хишам
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 88% времени, а гости – 12%.
4'
Хорошую попытку сделал Пажишек Пётр. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Файк Хишам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
3'
Мессауд Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
2'
Де Вейс Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Саймак Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Офсайд
1'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
1'
Матей Юрген выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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