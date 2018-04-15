Стадион: Рат Верлег Зрители: 18481
0:1
4' ГолРинстра Бен
18' Желтая карточкаДанкерлёй Дамил
19' Желтая карточкаМетс Кароль
1:1
29' ГолArno Verschueren
1:2
40' ГолРинстра Бен
52' Желтая карточкаЛифтинк Эльмо
69' Желтая карточкаУмар Садик
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
93'
Эно Эйонг имел все шансы забить, но Бертрамс Найджел сделал отличный сейв!
93'
Мари Пабло из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
92'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II в офсайде
91'
Гарсия Мануэль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Судья сигнализирует, что Тасенде Хосе из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Эно Эйонг
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Ринстра Бен из команды Виллем II сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
Тактическая замена. Ринстра Бен уходит с поля и его заменяет Эно Эйонг
88'
87'
87'
ШАНС! Умар Садик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Судья сигнализирует, что Чиривелла Педро из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Fabian Sporkslede
86'
85'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
Метс Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает пас партнеру.
85'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II делает пас партнеру.
85'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Гарсия Мануэль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Аззауи Исмаил мяч отрикошетил от ворот
83'
83'
83'
Назначен штрафной. Пострадал Гарсия Мануэль II, его свалил Лифтинк Эльмо.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Велленройтер Тимон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Diego Snepvangers из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Велленройтер Тимон пострадал.
81'
81'
81'
Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали
80'
Те Вреде Митчелл имел все шансы забить, но Велленройтер Тимон сделал отличный сейв!
80'
Плохо сыграл Лифтинк Эльмо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Судья свистит. Вейналдум Джилиано атаковал сзади соперника. Это Умар Садик заработал своей команде штрафной
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
79'
Те Вреде Митчелл наказан за толчок Хееркенс Фреек
78'
Хорошую попытку сделал Diego Snepvangers. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
78'
78'
77'
77'
77'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
77'
Ван дер Линден Йоп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Аззауи Исмаил оказался на газоне.
76'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Diego Snepvangers
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
75'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
74'
Фран Соль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
74'
73'
73'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Аззауи Исмаил
73'
Как он промахнулся? Фран Соль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
73'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает пас партнеру.
72'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
71'
71'
Какой промах! Arno Verschueren имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
71'
Умар Садик из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
71'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
71'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
70'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Умар Садик
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
69'
Умар Садик получил желтую карточку от судьи
69'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Умар Садик нырнул в штрафной. Спорно!
68'
67'
67'
Те Вреде Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда в офсайде
64'
Тасенде Хосе нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
62'
62'
Лифтинк Эльмо пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
62'
Тактическая замена. Paolo Fernandes уходит с поля и его заменяет Те Вреде Митчелл
61'
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60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Умар Садик наказан за толчок Ван дер Линден Йоп
59'
58'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
58'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
56'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
54'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
53'
53'
Тасенде Хосе не смог попасть в створ ударом издали
53'
Фран Соль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Тасенде Хосе пробил со штрафного прямо в стенку
52'
Лифтинк Эльмо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
52'
Судья свистит. Лифтинк Эльмо атаковал сзади соперника. Это Paolo Fernandes заработал своей команде штрафной
52'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Тасенде Хосе не пострадал и надо продолжать игру!
51'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Ринстра Бен оказался на газоне.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Умар Садик из команды НАК Бреда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
50'
50'
Мари Пабло мяч отрикошетил от ворот
50'
49'
48'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
48'
Хайе Том нарушает правила. Эль-Алуши Мунир пострадал
48'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
47'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
47'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
47'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Влут Рай
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
44'
Опасность предотвращена - Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II вступил в отбор удачно
44'
Отличные скиллы показывает Paolo Fernandes, обводя своих соперников
43'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
42'
42'
Эль-Алуши Мунир не смог попасть в створ ударом издали
42'
Мари Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
41'
Ван дер Линден Йоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Фран Соль сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ринстра Бен из клуба "Виллем II" отправил мяч головой в ворота.
40'
39'
Мари Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Кру Йорди делает скидку назад вдоль ворот
39'
Эмброуз Тьерри получил травму и заменен. Влут Рай выходит на поле.
38'
Умар Садик из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Велленройтер Тимон пострадал.
38'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Эмброуз Тьерри получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
37'
Хееркенс Фреек не смог попасть в створ ударом издали
36'
Эмброуз Тьерри возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Эмброуз Тьерри получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Эмброуз Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Тактическая замена. Данкерлёй Дамил уходит с поля и его заменяет Ван дер Линден Йоп
34'
34'
Умар Садик нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Судья свистит. Хайе Том атаковал сзади соперника. Это Тасенде Хосе заработал своей команде штрафной
31'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
30'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Arno Verschueren из клуба "НАК Бреда" отправил мяч головой в ворота.
29'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Назначен штрафной. Пострадал Эль-Алуши Мунир, его свалил Данкерлёй Дамил.
28'
28'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II играет слишком грубо. Эль-Алуши Мунир оказался на газоне.
27'
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
24'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
24'
Судья свистит. Ринстра Бен атаковал сзади соперника. Это Arno Verschueren заработал своей команде штрафной
23'
22'
22'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
22'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Ринстра Бен оказался на газоне.
22'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Фран Соль наказан за толчок Тасенде Хосе
20'
Вейналдум Джилиано из команды Виллем II играет слишком грубо. Paolo Fernandes оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Метс Кароль получил желтую карточку от судьи
19'
Метс Кароль из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Фран Соль пострадал.
19'
19'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Данкерлёй Дамил сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
18'
Судья свистит. Данкерлёй Дамил атаковал сзади соперника. Это Эль-Алуши Мунир заработал своей команде штрафной
17'
Эмброуз Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II подал угловой справа.
16'
Хайе Том мяч отрикошетил от ворот
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Хорошую попытку сделал Эль-Алуши Мунир. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Отличные скиллы показывает Умар Садик, обводя своих соперников
15'
Хайе Том из команды Виллем II играет слишком грубо. Тасенде Хосе оказался на газоне.
14'
Фран Соль пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
14'
13'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
11'
Отличный пас сделал Arno Verschueren из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
9'
Paolo Fernandes коснулся мяча рукой.
9'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда в офсайде
8'
8'
7'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
6'
6'
Шанс! Ринстра Бен из команды Виллем II пробил головой, но мимо
6'
6'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Судья свистит. Arno Verschueren атаковал сзади соперника. Это Фран Соль заработал своей команде штрафной
4'
Г О О О О Л - Ринстра Бен первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
4'
Голкипер мог бы сыграть и получше
2'
2'
2'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Вейналдум Джилиано из команды Виллем II играет слишком грубо. Умар Садик оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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