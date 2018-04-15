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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 18481
НАК Бреда
1:2
Конец матча
Виллем II
0'
0:1
4' Гол
Ринстра Бен
18' Желтая карточка
Данкерлёй Дамил
19' Желтая карточка
Метс Кароль
1:1
29' Гол
Arno Verschueren
1:2
40' Гол
Ринстра Бен
52' Желтая карточка
Лифтинк Эльмо
69' Желтая карточка
Умар Садик
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
93'
Эно Эйонг имел все шансы забить, но Бертрамс Найджел сделал отличный сейв!
93'
Мари Пабло из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
92'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II в офсайде

91'
Гарсия Мануэль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Тасенде Хосе из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Эно Эйонг
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Ринстра Бен из команды Виллем II сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
Тактическая замена. Ринстра Бен уходит с поля и его заменяет Эно Эйонг
88'
Влут Рай из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
87'
Удар от ворот произведет Виллем II
87'
ШАНС! Умар Садик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Чиривелла Педро из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Fabian Sporkslede
86'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
Метс Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает пас партнеру.
85'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II делает пас партнеру.
85'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Гарсия Мануэль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой справа.
84'
Аззауи Исмаил мяч отрикошетил от ворот
Офсайд
83'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
83'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
83'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Назначен штрафной. Пострадал Гарсия Мануэль II, его свалил Лифтинк Эльмо.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Велленройтер Тимон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
81'
Diego Snepvangers из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Велленройтер Тимон пострадал.
81'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
81'
Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали
80'
Те Вреде Митчелл имел все шансы забить, но Велленройтер Тимон сделал отличный сейв!
80'
Плохо сыграл Лифтинк Эльмо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
80'
Судья свистит. Вейналдум Джилиано атаковал сзади соперника. Это Умар Садик заработал своей команде штрафной
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
79'
Те Вреде Митчелл наказан за толчок Хееркенс Фреек
78'
Хорошую попытку сделал Diego Snepvangers. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
78'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
Угловой
77'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой справа.
77'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
77'
Ван дер Линден Йоп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Аззауи Исмаил оказался на газоне.
76'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Diego Snepvangers
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
75'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
74'
Фран Соль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
74'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
73'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Аззауи Исмаил
73'
Как он промахнулся? Фран Соль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
73'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает пас партнеру.
72'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Виллем II
71'
Какой промах! Arno Verschueren имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
71'
Умар Садик из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
71'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
71'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Умар Садик
70'
Фран Соль из команды Виллем II сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кру Йорди мяча так и не получил
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
69'
Умар Садик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Умар Садик нырнул в штрафной. Спорно!
68'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Виллем II
67'
Те Вреде Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Угловой
66'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой слева.
Офсайд
65'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда в офсайде
64'
Тасенде Хосе нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
62'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Лифтинк Эльмо пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
62'
Тактическая замена. Paolo Fernandes уходит с поля и его заменяет Те Вреде Митчелл
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 18481 болельщиков
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
60'
Умар Садик наказан за толчок Ван дер Линден Йоп
59'
Удар от ворот произведет Виллем II
58'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
58'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
56'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Кру Йорди из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
55'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
54'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Виллем II
53'
Тасенде Хосе не смог попасть в створ ударом издали
53'
Фран Соль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
53'
Тасенде Хосе пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
52'
Лифтинк Эльмо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Лифтинк Эльмо атаковал сзади соперника. Это Paolo Fernandes заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
52'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Тасенде Хосе не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
51'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Ринстра Бен оказался на газоне.
51'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Умар Садик из команды НАК Бреда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
50'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
50'
Мари Пабло мяч отрикошетил от ворот
Угловой
50'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
49'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
Фол, нарушение
48'
Хайе Том нарушает правила. Эль-Алуши Мунир пострадал
48'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Кру Йорди из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
Угловой
47'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
47'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
47'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
46'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Влут Рай
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Удар от ворот произведет Виллем II
44'
Опасность предотвращена - Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II вступил в отбор удачно
44'
Отличные скиллы показывает Paolo Fernandes, обводя своих соперников
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
42'
Удар от ворот произведет Виллем II
42'
Эль-Алуши Мунир не смог попасть в створ ударом издали
42'
Мари Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Ван дер Линден Йоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Фран Соль сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ринстра Бен из клуба "Виллем II" отправил мяч головой в ворота.
40'
Фран Соль из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
Угловой
40'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой справа.
39'
Мари Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Кру Йорди делает скидку назад вдоль ворот
39'
Эмброуз Тьерри получил травму и заменен. Влут Рай выходит на поле.
Фол, нарушение
38'
Умар Садик из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Велленройтер Тимон пострадал.
38'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Эмброуз Тьерри получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
37'
Хееркенс Фреек не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
36'
Эмброуз Тьерри возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Эмброуз Тьерри получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
34'
Эмброуз Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Тактическая замена. Данкерлёй Дамил уходит с поля и его заменяет Ван дер Линден Йоп
34'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Умар Садик нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
32'
Судья свистит. Хайе Том атаковал сзади соперника. Это Тасенде Хосе заработал своей команде штрафной
Офсайд
31'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
30'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Arno Verschueren из клуба "НАК Бреда" отправил мяч головой в ворота.
29'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Назначен штрафной. Пострадал Эль-Алуши Мунир, его свалил Данкерлёй Дамил.
28'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II играет слишком грубо. Эль-Алуши Мунир оказался на газоне.
27'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
24'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Судья свистит. Ринстра Бен атаковал сзади соперника. Это Arno Verschueren заработал своей команде штрафной
23'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
22'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Ринстра Бен оказался на газоне.
22'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
21'
Фран Соль наказан за толчок Тасенде Хосе
Фол, нарушение
20'
Вейналдум Джилиано из команды Виллем II играет слишком грубо. Paolo Fernandes оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
19'
Метс Кароль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Метс Кароль из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Фран Соль пострадал.
19'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
19'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
18'
Данкерлёй Дамил сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
18'
Судья свистит. Данкерлёй Дамил атаковал сзади соперника. Это Эль-Алуши Мунир заработал своей команде штрафной
17'
Эмброуз Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II подал угловой справа.
16'
Хайе Том мяч отрикошетил от ворот
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Хорошую попытку сделал Эль-Алуши Мунир. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Отличные скиллы показывает Умар Садик, обводя своих соперников
Фол, нарушение
15'
Хайе Том из команды Виллем II играет слишком грубо. Тасенде Хосе оказался на газоне.
14'
Фран Соль пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
14'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Виллем II
11'
Отличный пас сделал Arno Verschueren из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Кру Йорди из команды Виллем II навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
9'
Paolo Fernandes коснулся мяча рукой.
Офсайд
9'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда в офсайде
8'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
6'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Шанс! Ринстра Бен из команды Виллем II пробил головой, но мимо
6'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
Угловой
6'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
5'
Судья свистит. Arno Verschueren атаковал сзади соперника. Это Фран Соль заработал своей команде штрафной
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Ринстра Бен первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
4'
Голкипер мог бы сыграть и получше
4'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Виллем II
2'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Вейналдум Джилиано из команды Виллем II играет слишком грубо. Умар Садик оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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