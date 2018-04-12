Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Балтика

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Томь (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 11.04.2018 Спартак-2 2:1 Томь ФПД
- 07.04.2018 Томь 0:0 Тамбов ФПД
- 31.03.2018 Оренбург 3:0 Томь ФПД
- 24.03.2018 Томь 1:1 Сибирь ФПД
- 17.03.2018 Тюмень 1:1 Томь ФПД
- 10.03.2018 Томь 1:0 Динамо СПб ФПД
- 04.03.2018 Шинник 3:3 Томь ФПД
- 25.11.2017 Волгарь 2:0 Томь ФПД
- 18.11.2017 ФК Химки 3:1 Томь ФПД
- 12.11.2017 Авангард Курск 3:3 Томь ФПД
- 08.11.2017 Томь 1:0 Крылья Советов ФПД
- 04.11.2017 Олимпиец 0:0 Томь ФПД
- 29.10.2017 Томь 0:0 Луч-Энергия ФПД
- 25.10.2017 Тосно 0:0 Томь К
- 21.10.2017 Ротор-Волгоград 2:0 Томь ФПД
- 14.10.2017 Томь 1:0 Факел ФПД
- 07.10.2017 Зенит-2 2:0 Томь ФПД
- 30.09.2017 Томь 1:1 Енисей ФПД
- 24.09.2017 Балтика 2:1 Томь ФПД
- 20.09.2017 Томь 2:1 Краснодар К
Балтика (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 11.04.2018 Балтика 1:0 Крылья Советов ФПД
- 07.04.2018 Олимпиец 1:2 Балтика ФПД
- 31.03.2018 Луч-Энергия 0:0 Балтика ФПД
- 24.03.2018 Кубань 0:1 Балтика ФПД
- 17.03.2018 Балтика 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 10.03.2018 Факел 0:1 Балтика ФПД
- 04.03.2018 Балтика 0:1 Зенит-2 ФПД
- 22.02.2018 Динамо Москва 2:0 Балтика ТМК
- 07.02.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Балтика ТМК
- 25.11.2017 Енисей 1:1 Балтика ФПД
- 18.11.2017 Балтика 1:0 Авангард Курск ФПД
- 12.11.2017 Балтика 6:0 Спартак-2 ФПД
- 08.11.2017 Тамбов 2:1 Балтика ФПД
- 04.11.2017 Балтика 0:1 Оренбург ФПД
- 29.10.2017 Сибирь 3:0 Балтика ФПД
- 21.10.2017 Балтика 3:2 Динамо СПб ФПД
- 14.10.2017 Шинник 1:0 Балтика ФПД
- 07.10.2017 Балтика 2:1 Волгарь ФПД
- 30.09.2017 ФК Химки 1:0 Балтика ФПД
- 24.09.2017 Балтика 2:1 Томь ФПД
Последние игры между собой
Томь: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Балтика: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
- 24.09.2017 Балтика 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 10.05.2016 Балтика 0:3 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 25.10.2015 Томь 2:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
- 03.05.2015 Томь 0:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
- 11.10.2014 Балтика 1:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 12.11.2012 Балтика 1:3 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 06.08.2012 Томь 2:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|58 - 23
|71
|2.
|Оренбург
|Заявка
|32
|22
|4
|6
|49 - 21
|70
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|52 - 20
|67
|4.
|Балтика
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|39 - 30
|56
|5.
|Тамбов
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|46 - 31
|54
|6.
|Сибирь
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|36 - 24
|51
|7.
|Динамо СПб
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|41 - 36
|49
|8.
|Шинник
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|41 - 39
|47
|9.
|Кубань
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|40 - 37
|43
|10.
|Волгарь
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|31 - 35
|39
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|36 - 39
|39
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|40 - 54
|38
|13.
|ФК Химки
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|28 - 41
|36
|14.
|Луч-Энергия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|31 - 40
|35
|15.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|30 - 36
|34
|16.
|Олимпиец
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|31 - 43
|34
|17.
|Тюмень
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|34 - 45
|32
|18.
|Томь
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|27 - 48
|31
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|36 - 53
|28
|20.
|Факел
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|14 - 45
|23
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Текстовая онлайн трансляция матча Томь - БалтикаДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 1 минуту, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Томь - Балтика
Томь
35.6% (32)
Ничья:
32.2% (29)
Балтика
32.2% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
23.3% (21)
0:1 Балтика:
17.8% (16)
1:0 Томь:
13.3% (12)
2:1 Томь:
12.2% (11)
1:2 Балтика:
11.1% (10)
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