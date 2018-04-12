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Томь
 
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Балтика
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Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Балтика

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 1 минуту, которая состоится 15.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Томь - Балтика
Томь
35.6% (32)
Ничья:
32.2% (29)
Балтика
32.2% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
23.3% (21)
Балтика:
17.8% (16)
Томь:
13.3% (12)
Томь:
12.2% (11)
Балтика:
11.1% (10)
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