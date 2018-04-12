Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Енисей

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Позже
Предыдущие игры
Крылья Советов (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 11.04.2018 Балтика 1:0 Крылья Советов ФПД
- 07.04.2018 Крылья Советов 5:1 Спартак-2 ФПД
- 04.04.2018 Крылья Советов 1:3 Спартак Москва К
- 31.03.2018 Тамбов 0:2 Крылья Советов ФПД
- 24.03.2018 Крылья Советов 0:0 Оренбург ФПД
- 17.03.2018 Сибирь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 10.03.2018 Крылья Советов 2:0 Тюмень ФПД
- 04.03.2018 Динамо СПб 1:3 Крылья Советов ФПД
- 19.02.2018 Крылья Советов 2:0 Тамбов КФ
- 16.02.2018 Крылья Советов 1:0 Чайка Песчанокопское КФ
- 13.02.2018 Факел 0:1 Крылья Советов КФ
- 10.02.2018 Крылья Советов 0:1 Рига КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
- 18.11.2017 Волгарь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 12.11.2017 Крылья Советов 2:0 ФК Химки ФПД
- 08.11.2017 Томь 1:0 Крылья Советов ФПД
- 04.11.2017 Авангард Курск 2:4 Крылья Советов ФПД
- 29.10.2017 Крылья Советов 1:0 Олимпиец ФПД
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Кубань 2:1 Крылья Советов ФПД
Енисей (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 11.04.2018 Енисей 1:0 Олимпиец ФПД
- 07.04.2018 Луч-Энергия 0:1 Енисей ФПД
- 31.03.2018 Енисей 0:2 Кубань ФПД
- 24.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Енисей ФПД
- 17.03.2018 Енисей 1:0 Факел ФПД
- 10.03.2018 Зенит-2 0:3 Енисей ФПД
- 04.03.2018 Енисей 3:0 Авангард Курск ФПД
- 23.02.2018 Анжи 2:0 Енисей ТМК
- 25.11.2017 Енисей 1:1 Балтика ФПД
- 18.11.2017 Енисей 2:1 Спартак-2 ФПД
- 12.11.2017 Енисей 2:0 Тамбов ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Енисей 0:0 Сибирь ФПД
- 29.10.2017 Тюмень 1:1 Енисей ФПД
- 25.10.2017 Луч-Энергия 2:1 Енисей К
- 21.10.2017 Енисей 4:1 Шинник ФПД
- 14.10.2017 Волгарь 1:2 Енисей ФПД
- 07.10.2017 Енисей 4:1 ФК Химки ФПД
- 30.09.2017 Томь 1:1 Енисей ФПД
- 24.09.2017 Енисей 1:0 Крылья Советов ФПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|58 - 23
|71
|2.
|Оренбург
|Заявка
|32
|22
|4
|6
|49 - 21
|70
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|52 - 20
|67
|4.
|Балтика
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|39 - 30
|56
|5.
|Тамбов
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|46 - 31
|54
|6.
|Сибирь
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|36 - 24
|51
|7.
|Динамо СПб
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|41 - 36
|49
|8.
|Шинник
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|41 - 39
|47
|9.
|Кубань
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|40 - 37
|43
|10.
|Волгарь
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|31 - 35
|39
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|36 - 39
|39
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|40 - 54
|38
|13.
|ФК Химки
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|28 - 41
|36
|14.
|Луч-Энергия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|31 - 40
|35
|15.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|30 - 36
|34
|16.
|Олимпиец
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|31 - 43
|34
|17.
|Тюмень
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|34 - 45
|32
|18.
|Томь
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|27 - 48
|31
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|36 - 53
|28
|20.
|Факел
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|14 - 45
|23
-
Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - ЕнисейДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 2 минуты, которая состоится 15.04.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Крылья Советов - Енисей
Крылья Советов
62.9% (56)
Ничья:
22.5% (20)
Енисей
14.6% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Крылья Советов:
43.8% (39)
1:1 Ничья:
18% (16)
1:0 Крылья Советов:
12.4% (11)
1:2 Енисей:
7.9% (7)
2:0 Крылья Советов:
3.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация