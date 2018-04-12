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Крылья Советов
 
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Енисей
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Енисей

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 2 минуты, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Енисей
Крылья Советов
62.9% (56)
Ничья:
22.5% (20)
Енисей
14.6% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
43.8% (39)
Ничья:
18% (16)
Крылья Советов:
12.4% (11)
Енисей:
7.9% (7)
Крылья Советов:
3.4% (3)
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