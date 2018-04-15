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Стадион: Зрители: 18800
Гронинген
2:1
Конец матча
Рода
0'
1:0
15' Гол
Ritsu Doan
22' Желтая карточка
Ognjen Gnjatic
24' Желтая карточка
Вормердам Дьянго
46' Желтая карточка
Шахин Дани
2:0
49' Гол
Дрост Йеспер
61' Желтая карточка
Афдияй Донис
2:1
70' Гол
Кум Кристиан
76' Желтая карточка
Бангор Патрик
86' Желтая карточка
Мемишевич Самир
89' Желтая карточка
Нгобо Фред
90'+5
Второй тайм
93'
Jorn Vancamp из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Гронинген
92'
Livio Milts из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Нгобо Фред из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

92'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Густафссон Симон пострадал.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Тактическая замена. Ajdin Hrustic уходит с поля и его заменяет Ларсен Каспер
Желтая карточка
89'
Нгобо Фред получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
89'
Нгобо Фред из команды Рода опасно и грубо сыграл. Те Вирик Мик пострадал.
89'
Ritsu Doan не смог попасть в створ ударом издали
88'
Плохо сыграл Оассар Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Дрост Йеспер из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
88'
Дрост Йеспер из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
88'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Отличные скиллы показывает Густафссон Симон, обводя своих соперников
88'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает пас партнеру.
Офсайд
87'
Кум Кристиан из команды Рода в офсайде
87'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
86'
Мемишевич Самир получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Мемишевич Самир из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Нгобо Фред заработал фол
86'
Удар от ворот произведет Гронинген
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Кум Кристиан из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Росхёвел Микхал из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
85'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Нденге Тсии-Виллиам пострадал.
83'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет Гронинген
82'
Как он промахнулся? Jorn Vancamp имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
82'
Кум Кристиан из команды Рода делает отличный кросс...
81'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Те Вирик Мик из команды Гронинген играет слишком грубо. Нгобо Фред оказался на газоне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Хорошую попытку сделал Росхёвел Микхал. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
Отличные скиллы показывает Росхёвел Микхал, обводя своих соперников
79'
Росхёвел Микхал из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Ritsu Doan
78'
Ван Веерт Том из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Дрост Йеспер из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
77'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
77'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Ванстеенкисте Яннес уходит с поля и его заменяет Jorn Vancamp
Желтая карточка
76'
Бангор Патрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Бангор Патрик из команды Рода играет слишком грубо. Вормердам Дьянго оказался на газоне.
76'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
75'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Густафссон Симон выбил мяч подальше от ворот.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Тактическая замена. Amir Absalem уходит с поля и его заменяет Ван Нифф Юлл
74'
Дрост Йеспер не смог попасть в створ ударом издали
74'
Ван Веерт Том из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
73'
Росхёвел Микхал пробует нанести удар издали, но Падт Серджио держит все под контролем
73'
Росхёвел Микхал из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
73'
Густафссон Симон из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
Удар от ворот произведет Гронинген
72'
ШАНС! Нгобо Фред нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Густафссон Симон пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Бангор Патрик сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Кум Кристиан забил потрясным ударом ножницами!
70'
Плохо сыграл Дрост Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
70'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой справа.
69'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Нгобо Фред из команды Рода делает пас партнеру.
Травма, повреждение
68'
Amir Absalem на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Отличные скиллы показывает Нгобо Фред, обводя своих соперников
66'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
63'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Тактическая замена. Афдияй Донис уходит с поля и его заменяет Livio Milts
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
62'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Дрост Йеспер из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
61'
Тактическая замена. Шахин Дани уходит с поля и его заменяет Нгобо Фред
Желтая карточка
61'
Афдияй Донис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Судья свистит. Афдияй Донис атаковал сзади соперника. Это Те Вирик Мик заработал своей команде штрафной
61'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Кум Кристиан из команды Рода делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Нденге Тсии-Виллиам не смог попасть в створ ударом издали
57'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
56'
Густафссон Симон из команды Рода сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Росхёвел Микхал мяча так и не получил
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Нденге Тсии-Виллиам
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ван Веерт Том нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Шахин Дани
Офсайд
53'
Афдияй Донис из команды Рода в офсайде
53'
Густафссон Симон из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Дрост Йеспер бьет в цель!
Угловой
48'
Ritsu Doan из команды Гронинген подал угловой слева.
48'
Хороший удар издали нанес Дрост Йеспер, но отличный сейв сделал Юрьюс Хидде. Угловой.
48'
Удар от ворот произведет Рода
48'
Зеефейк Дейовайзио не смог попасть в створ ударом издали
48'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Ван Веерт Том имел все шансы забить, но Юрьюс Хидде сделал отличный сейв!
Желтая карточка
46'
Шахин Дани получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Шахин Дани из команды Рода опасно и грубо сыграл. Вормердам Дьянго пострадал.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ajdin Hrustic навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Ognjen Gnjatic из команды Рода играет слишком грубо. Ritsu Doan оказался на газоне.
47'
Удар от ворот произведет Гронинген
47'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Шахин Дани
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
45'
Дрост Йеспер из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
44'
ШАНС! Tommie van de Looi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Дрост Йеспер из команды Гронинген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
43'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Amir Absalem выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Росхёвел Микхал из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
43'
Нденге Тсии-Виллиам выбил мяч подальше от ворот.
43'
Удар от ворот произведет Гронинген
42'
Махи Мимаун получил травму и заменен. Дрост Йеспер выходит на поле.
Травма, повреждение
42'
Махи Мимаун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Какой промах! Шахин Дани имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
41'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный кросс...
40'
Удар от ворот произведет Рода
40'
Ritsu Doan не смог попасть в створ ударом издали
40'
Ritsu Doan из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Удар от ворот произведет Гронинген
39'
Выглядело как неплохой момент. Махи Мимаун из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
39'
Зеефейк Дейовайзио выбил мяч подальше от ворот.
38'
Удар от ворот произведет Рода
38'
Махи Мимаун нанес удар чуть мимо. Близко!
38'
Amir Absalem из команды Гронинген делает отличный кросс...
37'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Ritsu Doan из команды Гронинген подал угловой справа.
37'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Ajdin Hrustic нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Удар от ворот произведет Рода
36'
Как он промахнулся? Ван Веерт Том имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Плохо сыграл Бангор Патрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Amir Absalem из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
35'
Шахин Дани из команды Рода опасно и грубо сыграл. Amir Absalem пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
34'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Ritsu Doan из команды Гронинген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Махи Мимаун мяча так и не получил
33'
Удар от ворот произведет Гронинген
32'
Какой промах! Кум Кристиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
32'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой справа.
32'
Хороший удар издали нанес Нденге Тсии-Виллиам, но отличный сейв сделал Падт Серджио. Угловой.
32'
Афдияй Донис из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
32'
Отличные скиллы показывает Афдияй Донис, обводя своих соперников
32'
Афдияй Донис из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
31'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Те Вирик Мик из команды Гронинген играет слишком грубо. Шахин Дани оказался на газоне.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Ritsu Doan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
29'
Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Отличные скиллы показывает Афдияй Донис, обводя своих соперников
29'
Оассар Адиль из команды Рода делает пас партнеру.
Фол, нарушение
28'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Густафссон Симон пострадал.
27'
Удар от ворот произведет Гронинген
27'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Плохо сыграл Те Вирик Мик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Ritsu Doan не смог попасть в створ ударом издали
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
24'
Вормердам Дьянго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
24'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Шахин Дани пострадал.
24'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Отличные скиллы показывает Ritsu Doan, обводя своих соперников
Офсайд
24'
Афдияй Донис из команды Рода в офсайде
23'
Густафссон Симон из команды Рода делает пас партнеру.
Желтая карточка
22'
Ognjen Gnjatic получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Ognjen Gnjatic из команды Рода опасно и грубо сыграл. Ritsu Doan пострадал.
Фол, нарушение
21'
Шахин Дани наказан за толчок Tommie van de Looi
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
20'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген подал угловой слева.
19'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
19'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает пас партнеру.
17'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Зеефейк Дейовайзио сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Ritsu Doan из команды Гронинген переиграл вратаря дальним ударом!
15'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген подал угловой справа.
12'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
12'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Падт Серджио из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает пас партнеру.
11'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
11'
Ван Веерт Том из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Те Вирик Мик из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
9'
О, нет. Из многообещающей позиции Ван Веерт Том из команды Гронинген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
9'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Amir Absalem из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Те Вирик Мик выбил мяч подальше от ворот.
7'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Гронинген
7'
Шахин Дани из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Бангор Патрик выбил мяч подальше от ворот.
5'
Удар от ворот произведет Гронинген
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
4'
Удар от ворот произведет Рода
4'
Как он промахнулся? Tommie van de Looi имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
4'
Ajdin Hrustic бьет со штрафного в створ, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
Фол, нарушение
3'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода играет слишком грубо. Ajdin Hrustic оказался на газоне.
2'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
2'
Ritsu Doan делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
1'
Густафссон Симон из команды Рода опасно и грубо сыграл. Мемишевич Самир пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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