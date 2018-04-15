Стадион: Евроборг Зрители: 18800
1:0
15' ГолRitsu Doan
22' Желтая карточкаOgnjen Gnjatic
24' Желтая карточкаВормердам Дьянго
46' Желтая карточкаШахин Дани
2:0
49' ГолДрост Йеспер
61' Желтая карточкаАфдияй Донис
2:1
70' ГолКум Кристиан
76' Желтая карточкаБангор Патрик
86' Желтая карточкаМемишевич Самир
89' Желтая карточкаНгобо Фред
Второй тайм
93'
Jorn Vancamp из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Livio Milts из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Нгобо Фред из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
92'
91'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Густафссон Симон пострадал.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Тактическая замена. Ajdin Hrustic уходит с поля и его заменяет Ларсен Каспер
89'
Нгобо Фред получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
89'
Нгобо Фред из команды Рода опасно и грубо сыграл. Те Вирик Мик пострадал.
89'
88'
Плохо сыграл Оассар Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Дрост Йеспер из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
88'
Дрост Йеспер из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
88'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
88'
Отличные скиллы показывает Густафссон Симон, обводя своих соперников
88'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает пас партнеру.
87'
Кум Кристиан из команды Рода в офсайде
87'
86'
Мемишевич Самир получил желтую карточку от судьи
86'
Мемишевич Самир из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Нгобо Фред заработал фол
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Кум Кристиан из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
85'
85'
Росхёвел Микхал из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Нденге Тсии-Виллиам пострадал.
83'
82'
82'
Как он промахнулся? Jorn Vancamp имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
82'
Кум Кристиан из команды Рода делает отличный кросс...
81'
81'
81'
Те Вирик Мик из команды Гронинген играет слишком грубо. Нгобо Фред оказался на газоне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Хорошую попытку сделал Росхёвел Микхал. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
Отличные скиллы показывает Росхёвел Микхал, обводя своих соперников
79'
78'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Ritsu Doan
78'
Ван Веерт Том из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Дрост Йеспер из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
77'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
77'
76'
Тактическая замена. Ванстеенкисте Яннес уходит с поля и его заменяет Jorn Vancamp
76'
Бангор Патрик получил желтую карточку от судьи
76'
Бангор Патрик из команды Рода играет слишком грубо. Вормердам Дьянго оказался на газоне.
76'
76'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
75'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Густафссон Симон выбил мяч подальше от ворот.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Тактическая замена. Amir Absalem уходит с поля и его заменяет Ван Нифф Юлл
74'
Дрост Йеспер не смог попасть в створ ударом издали
74'
Ван Веерт Том из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
73'
Росхёвел Микхал пробует нанести удар издали, но Падт Серджио держит все под контролем
73'
73'
Густафссон Симон из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
72'
ШАНС! Нгобо Фред нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
72'
71'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Густафссон Симон пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Бангор Патрик сделал результативную передачу.
70'
Г О О О О Л - Кум Кристиан забил потрясным ударом ножницами!
70'
Плохо сыграл Дрост Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой справа.
69'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Нгобо Фред из команды Рода делает пас партнеру.
68'
Amir Absalem на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Отличные скиллы показывает Нгобо Фред, обводя своих соперников
66'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
64'
64'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
63'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Тактическая замена. Афдияй Донис уходит с поля и его заменяет Livio Milts
62'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
62'
62'
Дрост Йеспер из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
61'
Тактическая замена. Шахин Дани уходит с поля и его заменяет Нгобо Фред
61'
Афдияй Донис получил желтую карточку от судьи
61'
Судья свистит. Афдияй Донис атаковал сзади соперника. Это Те Вирик Мик заработал своей команде штрафной
61'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Кум Кристиан из команды Рода делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Нденге Тсии-Виллиам не смог попасть в створ ударом издали
57'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
56'
Густафссон Симон из команды Рода сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Росхёвел Микхал мяча так и не получил
55'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Нденге Тсии-Виллиам
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
55'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ван Веерт Том нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
54'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Шахин Дани
53'
Афдияй Донис из команды Рода в офсайде
53'
Густафссон Симон из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Г О О О О Л - Дрост Йеспер бьет в цель!
48'
Ritsu Doan из команды Гронинген подал угловой слева.
48'
Хороший удар издали нанес Дрост Йеспер, но отличный сейв сделал Юрьюс Хидде. Угловой.
48'
48'
Зеефейк Дейовайзио не смог попасть в створ ударом издали
48'
47'
Ван Веерт Том имел все шансы забить, но Юрьюс Хидде сделал отличный сейв!
46'
Шахин Дани получил желтую карточку от судьи
46'
Шахин Дани из команды Рода опасно и грубо сыграл. Вормердам Дьянго пострадал.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
Ajdin Hrustic навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Ognjen Gnjatic из команды Рода играет слишком грубо. Ritsu Doan оказался на газоне.
47'
47'
46'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Шахин Дани
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
45'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
45'
Дрост Йеспер из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
44'
ШАНС! Tommie van de Looi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Дрост Йеспер из команды Гронинген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
43'
43'
Amir Absalem выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Нденге Тсии-Виллиам выбил мяч подальше от ворот.
43'
42'
Махи Мимаун получил травму и заменен. Дрост Йеспер выходит на поле.
42'
Махи Мимаун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Какой промах! Шахин Дани имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
41'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный кросс...
40'
40'
40'
Ritsu Doan из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
39'
Выглядело как неплохой момент. Махи Мимаун из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
39'
Зеефейк Дейовайзио выбил мяч подальше от ворот.
38'
38'
Махи Мимаун нанес удар чуть мимо. Близко!
38'
Amir Absalem из команды Гронинген делает отличный кросс...
37'
37'
Ritsu Doan из команды Гронинген подал угловой справа.
37'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Ajdin Hrustic нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
36'
36'
Как он промахнулся? Ван Веерт Том имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Плохо сыграл Бангор Патрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Amir Absalem из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
36'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Шахин Дани из команды Рода опасно и грубо сыграл. Amir Absalem пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
34'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Ritsu Doan из команды Гронинген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Махи Мимаун мяча так и не получил
33'
32'
Какой промах! Кум Кристиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
32'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой справа.
32'
Хороший удар издали нанес Нденге Тсии-Виллиам, но отличный сейв сделал Падт Серджио. Угловой.
32'
Афдияй Донис из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
32'
Отличные скиллы показывает Афдияй Донис, обводя своих соперников
32'
Афдияй Донис из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
31'
30'
Те Вирик Мик из команды Гронинген играет слишком грубо. Шахин Дани оказался на газоне.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Ritsu Doan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
29'
Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Отличные скиллы показывает Афдияй Донис, обводя своих соперников
29'
Оассар Адиль из команды Рода делает пас партнеру.
28'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Густафссон Симон пострадал.
27'
27'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Плохо сыграл Те Вирик Мик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
24'
Вормердам Дьянго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
24'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Шахин Дани пострадал.
24'
24'
Отличные скиллы показывает Ritsu Doan, обводя своих соперников
24'
Афдияй Донис из команды Рода в офсайде
23'
Густафссон Симон из команды Рода делает пас партнеру.
22'
Ognjen Gnjatic получил желтую карточку от судьи
22'
Ognjen Gnjatic из команды Рода опасно и грубо сыграл. Ritsu Doan пострадал.
21'
Шахин Дани наказан за толчок Tommie van de Looi
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
20'
20'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
20'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген подал угловой слева.
19'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
19'
19'
19'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает пас партнеру.
17'
17'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Зеефейк Дейовайзио сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Ritsu Doan из команды Гронинген переиграл вратаря дальним ударом!
15'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
14'
Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
14'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген подал угловой справа.
12'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
12'
12'
Падт Серджио из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает пас партнеру.
11'
11'
Ван Веерт Том из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Те Вирик Мик из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
9'
О, нет. Из многообещающей позиции Ван Веерт Том из команды Гронинген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
9'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Amir Absalem из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Те Вирик Мик выбил мяч подальше от ворот.
7'
7'
7'
Шахин Дани из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Бангор Патрик выбил мяч подальше от ворот.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
5'
5'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
4'
4'
Как он промахнулся? Tommie van de Looi имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
4'
Ajdin Hrustic бьет со штрафного в створ, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
3'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода играет слишком грубо. Ajdin Hrustic оказался на газоне.
2'
2'
2'
Ritsu Doan делает скидку назад вдоль ворот
1'
Густафссон Симон из команды Рода опасно и грубо сыграл. Мемишевич Самир пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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