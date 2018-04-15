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Стадион: Зрители: 47500
Фейеноорд
3:1
Конец матча
Утрехт
0'
1:0
7' Гол
Йоргенсен Николай
1:1
31' Гол
Дессерс Сириль
34' Желтая карточка
Лабьяд Закария
2:1
43' Гол
Ван Перси Робин
3:1
69' Гол
Ларссон Сэм
90'+3
Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
92'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Tyrell Malacia из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
91'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.

Угловой
91'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
90'
Ван де Стрек Сандер мяч отрикошетил от ворот
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
88'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Утрехт
86'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
84'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
84'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Лабьяд Закария нанес удар издали, а Джонс Брэд отбил его обратно в игру!
82'
Тактическая замена. Аюб Яссин уходит с поля и его заменяет Кали Анур
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гёртлер Лукас
81'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
81'
Янссен Виллем из команды Утрехт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
81'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
81'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
78'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
78'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
76'
Эмануэльсон Урби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
76'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
75'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Дессерс Сириль уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
73'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Tyrell Malacia
73'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
73'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
73'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
71'
Лабьяд Закария нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
71'
Тактическая замена. Клих Матеуш уходит с поля и его заменяет Эмануэльсон Урби
70'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Басачикоглу Билал
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ларссон Сэм из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
69'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд забрасывает мяч в штрафную.
69'
Опасность! Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
69'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
67'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд в офсайде
67'
Лабьяд Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
66'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Угловой
65'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд подал угловой слева.
65'
Ларссон Сэм мяч отрикошетил от ворот
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
62'
Клих Матеуш из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Дессерс Сириль из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хапс Ридгесиано
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой справа.
60'
Штрафной исполнил Тоорнстра Йенс, после его удара Йенсен Давид сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
59'
Назначен штрафной. Пострадал Йоргенсен Николай, его свалил Леувин Рамон.
59'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Клейбер Шон грубо играет против соперника. Пострадал Хапс Ридгесиано
56'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
53'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
53'
Лабьяд Закария решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
52'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Янссен Виллем из команды Утрехт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
51'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Джонс Брэд не дал случится голу! Клих Матеуш должен был забивать, но Джонс Брэд сделал отличный сейв
51'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
50'
Отличные скиллы показывает Лабьяд Закария, обводя своих соперников
50'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Удар от ворот произведет Утрехт
49'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Аюб Яссин из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
47'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
46'
Аюб Яссин из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Лабьяд Закария из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
44'
Ван Бик Свен сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Ван Перси Робин изменил счет на табло!
44'
Ван Бик Свен разрезает оборону соперника отличным пасом
43'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд подал угловой слева.
43'
Клейбер Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
43'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Игрок команды Утрехт сделал подножку сопернику.
42'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Отличные скиллы показывает Йоргенсен Николай, обводя своих соперников
40'
Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
39'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Офсайд
38'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
38'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Клейбер Шон нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Клих Матеуш атаковал сзади соперника. Это Хапс Ридгесиано заработал своей команде штрафной
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
34'
Лабьяд Закария получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
34'
Лабьяд Закария наказан за толчок Дикс Кевин
34'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Лабьяд Закария сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Дессерс Сириль из команды Утрехт забил гол! Легко это для такого игрока, как Дессерс Сириль
31'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
31'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Клейбер Шон из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
29'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
29'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Отличные скиллы показывает Дессерс Сириль, обводя своих соперников
28'
Ван дер Марел Марк разрезает оборону соперника отличным пасом
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
ШАНС! Ларссон Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
25'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Удар от ворот произведет Утрехт
Офсайд
22'
Дессерс Сириль из команды Утрехт в офсайде
21'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
21'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд в офсайде
21'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
19'
Клейбер Шон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
19'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
18'
Ван Бик Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
14'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает неудачный навес.
13'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
7'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Йоргенсен Николай забил потрясным ударом ножницами!
7'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
7'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд подал угловой слева.
7'
Хапс Ридгесиано мяч отрикошетил от ворот
6'
Отличные скиллы показывает Хапс Ридгесиано, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
5'
Клих Матеуш не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
4'
Дессерс Сириль из команды Утрехт в офсайде
4'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Штридер Рико из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хапс Ридгесиано
2'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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