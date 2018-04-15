Стадион: Де Кёйп Зрители: 47500
1:0
7' ГолЙоргенсен Николай
1:1
31' ГолДессерс Сириль
34' Желтая карточкаЛабьяд Закария
2:1
43' ГолВан Перси Робин
3:1
69' ГолЛарссон Сэм
Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
92'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Tyrell Malacia из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
91'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
90'
Ван де Стрек Сандер мяч отрикошетил от ворот
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
89'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
88'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
86'
86'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
84'
84'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Лабьяд Закария нанес удар издали, а Джонс Брэд отбил его обратно в игру!
82'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гёртлер Лукас
81'
81'
Янссен Виллем из команды Утрехт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
81'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
81'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
79'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
78'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
78'
77'
76'
Эмануэльсон Урби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
76'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
75'
75'
Тактическая замена. Дессерс Сириль уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
74'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
73'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Tyrell Malacia
73'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
73'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
73'
72'
71'
Лабьяд Закария нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
71'
Тактическая замена. Клих Матеуш уходит с поля и его заменяет Эмануэльсон Урби
70'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Басачикоглу Билал
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ларссон Сэм из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
69'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд забрасывает мяч в штрафную.
69'
Опасность! Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
69'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
67'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд в офсайде
67'
Лабьяд Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
67'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
66'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Ларссон Сэм мяч отрикошетил от ворот
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
62'
62'
Клих Матеуш из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Судья сигнализирует, что Дессерс Сириль из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хапс Ридгесиано
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
60'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой справа.
60'
Штрафной исполнил Тоорнстра Йенс, после его удара Йенсен Давид сделал классный сейв. Угловой
59'
Назначен штрафной. Пострадал Йоргенсен Николай, его свалил Леувин Рамон.
59'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Безумный фол. Клейбер Шон грубо играет против соперника. Пострадал Хапс Ридгесиано
56'
56'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
53'
53'
Лабьяд Закария решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
52'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
52'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Янссен Виллем из команды Утрехт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
51'
51'
Джонс Брэд не дал случится голу! Клих Матеуш должен был забивать, но Джонс Брэд сделал отличный сейв
51'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
50'
Отличные скиллы показывает Лабьяд Закария, обводя своих соперников
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
49'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
47'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Лабьяд Закария из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
44'
Ван Бик Свен сделал результативную передачу.
44'
Г О О О О Л - Ван Перси Робин изменил счет на табло!
44'
Ван Бик Свен разрезает оборону соперника отличным пасом
43'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Клейбер Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
43'
43'
Игрок команды Утрехт сделал подножку сопернику.
42'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Отличные скиллы показывает Йоргенсен Николай, обводя своих соперников
40'
Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
38'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
38'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
38'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Клейбер Шон нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
36'
Судья свистит. Клих Матеуш атаковал сзади соперника. Это Хапс Ридгесиано заработал своей команде штрафной
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Лабьяд Закария получает желтую карточку за толчок соперника.
34'
Лабьяд Закария наказан за толчок Дикс Кевин
34'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Лабьяд Закария сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Дессерс Сириль из команды Утрехт забил гол! Легко это для такого игрока, как Дессерс Сириль
31'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
31'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Клейбер Шон из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
29'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Отличные скиллы показывает Дессерс Сириль, обводя своих соперников
28'
Ван дер Марел Марк разрезает оборону соперника отличным пасом
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
ШАНС! Ларссон Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
25'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
22'
Дессерс Сириль из команды Утрехт в офсайде
21'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд в офсайде
21'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
19'
Клейбер Шон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
18'
Ван Бик Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
17'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
16'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
14'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает неудачный навес.
13'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
10'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
9'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
7'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Йоргенсен Николай забил потрясным ударом ножницами!
7'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
7'
7'
7'
7'
Хапс Ридгесиано мяч отрикошетил от ворот
6'
Отличные скиллы показывает Хапс Ридгесиано, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
5'
Клих Матеуш не смог попасть в створ ударом издали
4'
Дессерс Сириль из команды Утрехт в офсайде
4'
3'
Судья сигнализирует, что Штридер Рико из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хапс Ридгесиано
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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