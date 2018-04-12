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Аякс
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Аякс

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 46 минут, которая состоится 15.04.2018.
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:
Прогнозы на матч ПСВ - Аякс
ПСВ
62.2% (46)
Ничья:
18.9% (14)
Аякс
18.9% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСВ:
36.5% (27)
Ничья:
14.9% (11)
ПСВ:
12.2% (9)
Аякс:
10.8% (8)
ПСВ:
6.8% (5)
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