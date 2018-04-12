Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Аякс

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Стадион: Филипс
Предыдущие игры
ПСВ (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 07.04.2018 АЗ Алкмаар 2:3 ПСВ Э
- 31.03.2018 ПСВ 5:1 НАК Бреда Э
- 17.03.2018 ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Э
- 10.03.2018 Виллем II 5:0 ПСВ Э
- 03.03.2018 ПСВ 3:0 Утрехт Э
- 25.02.2018 Фейеноорд 1:3 ПСВ Э
- 17.02.2018 ПСВ 2:2 Херенвен Э
- 10.02.2018 Спарта Роттердам 1:2 ПСВ Э
- 07.02.2018 ПСВ 1:0 Эксельсиор Э
- 03.02.2018 ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Э
- 31.01.2018 Фейеноорд 2:0 ПСВ К
- 27.01.2018 Твенте 0:2 ПСВ Э
- 21.01.2018 Хераклес 1:2 ПСВ Э
- 13.01.2018 ПСВ 1:1 Флуминенсе ТМК
- 11.01.2018 Коринтианс 1:1 ПСВ ТМК
- 23.12.2017 ПСВ 2:1 Витесс Э
- 20.12.2017 ПСВ 4:1 ВВВ-Венло К
- 16.12.2017 ПСВ 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 13.12.2017 Гронинген 3:3 ПСВ Э
- 10.12.2017 Аякс 3:0 ПСВ Э
Аякс (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 08.04.2018 Аякс 1:0 Хераклес Э
- 01.04.2018 Гронинген 1:2 Аякс Э
- 18.03.2018 Спарта Роттердам 2:5 Аякс Э
- 11.03.2018 Аякс 4:1 Херенвен Э
- 04.03.2018 Витесс 3:2 Аякс Э
- 25.02.2018 Аякс 0:0 АДО Ден Хааг Э
- 18.02.2018 ПЕК Зволле 0:1 Аякс Э
- 11.02.2018 Аякс 2:1 Твенте Э
- 07.02.2018 Рода 2:4 Аякс Э
- 04.02.2018 Аякс 3:1 НАК Бреда Э
- 28.01.2018 Утрехт 0:0 Аякс Э
- 21.01.2018 Аякс 2:0 Фейеноорд Э
- 13.01.2018 Аякс 1:1 Дуйсбург ТМК
- 13.01.2018 Аякс 5:1 Люнгбю ТМК
- 24.12.2017 Аякс 3:1 Виллем II Э
- 20.12.2017 Твенте 1:1 Аякс К
- 17.12.2017 АЗ Алкмаар 1:2 Аякс Э
- 14.12.2017 Аякс 3:1 Эксельсиор Э
- 10.12.2017 Аякс 3:0 ПСВ Э
- 02.12.2017 Твенте 3:3 Аякс Э
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Аякс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 10.12.2017 Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие
- 23.04.2017 ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие
- 18.12.2016 Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие
- 20.03.2016 ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие
- 04.10.2015 Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие
- 01.03.2015 ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие
- 24.08.2014 Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие
- 19.01.2014 Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие
- 22.09.2013 ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие
- 14.04.2013 ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие
- 01.12.2012 Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие
- 05.08.2012 ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии
- 25.03.2012 Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие
- 18.09.2011 ПСВ 2:2 Аякс Эредивизие
- 27.02.2011 ПСВ 0:0 Аякс Эредивизие
- 20.11.2010 Аякс 0:0 ПСВ Эредивизие
- 14.03.2010 Аякс 4:1 ПСВ Эредивизие
- 16.08.2009 ПСВ 4:3 Аякс Эредивизие
- 19.04.2009 ПСВ 6:2 Аякс Премьер-лига
- 16.11.2008 Аякс 4:1 ПСВ Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|30
|25
|2
|3
|79 - 34
|77
|2.
|Аякс
|30
|22
|4
|4
|80 - 28
|70
|3.
|АЗ Алкмаар
|30
|19
|5
|6
|59 - 32
|62
|4.
|Фейеноорд
|30
|16
|6
|8
|62 - 34
|54
|5.
|Утрехт
|30
|13
|10
|7
|53 - 47
|49
|6.
|ПЕК Зволле
|30
|12
|7
|11
|41 - 44
|43
|7.
|Витесс
|30
|11
|9
|10
|46 - 41
|42
|8.
|АДО Ден Хааг
|30
|11
|7
|12
|37 - 45
|40
|9.
|Херенвен
|30
|10
|10
|10
|42 - 47
|40
|10.
|Эксельсиор
|30
|11
|5
|14
|37 - 47
|38
|11.
|Хераклес
|30
|10
|7
|13
|41 - 55
|37
|12.
|ВВВ-Венло
|30
|7
|13
|10
|33 - 43
|34
|13.
|Виллем II
|30
|8
|6
|16
|44 - 55
|30
|14.
|НАК Бреда
|30
|8
|6
|16
|35 - 52
|30
|15.
|Гронинген
|30
|6
|12
|12
|43 - 48
|30
|16.
|Рода
|30
|7
|5
|18
|33 - 61
|26
|17.
|Спарта Роттердам
|30
|6
|6
|18
|29 - 59
|24
|18.
|Твенте
|30
|4
|8
|18
|33 - 55
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - АяксДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 46 минут, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч ПСВ - Аякс
ПСВ
62.2% (46)
Ничья:
18.9% (14)
Аякс
18.9% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ПСВ:
36.5% (27)
1:1 Ничья:
14.9% (11)
1:0 ПСВ:
12.2% (9)
1:2 Аякс:
10.8% (8)
3:2 ПСВ:
6.8% (5)
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