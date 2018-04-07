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Стадион: Олимп-2
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Ростов (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 08.04.2018 Локомотив Москва 1:0 Ростов ПЛ
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
- 17.03.2018 Арсенал Тула 2:2 Ростов ПЛ
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 03.03.2018 Краснодар 3:1 Ростов ПЛ
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 08.02.2018 Олимпия Любляна 3:3 Ростов ТМК
- 05.02.2018 Будучность 0:0 Ростов ТМК
- 01.02.2018 Дукла Прага 1:3 Ростов ТМК
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 26.11.2017 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
- 04.11.2017 Ахмат 1:0 Ростов ПЛ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 07.04.2018 СКА-Хабаровск 0:2 Амкар ПЛ
- 31.03.2018 Ахмат 0:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 25.03.2018 СКА-Хабаровск 1:0 КамАЗ ТМК
- 17.03.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Урал ПЛ
- 11.03.2018 Спартак Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 04.03.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Тосно ПЛ
- 27.02.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник К
- 12.02.2018 Гонвед 1:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.02.2018 Зброёвка 0:1 СКА-Хабаровск ТМК
- 07.02.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Балтика ТМК
- 22.01.2018 Нефтчи 1:8 СКА-Хабаровск ТМК
- 20.01.2018 KF Tirana 2:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 03.12.2017 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 27.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Арсенал Тула ПЛ
- 29.10.2017 Краснодар 4:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 25.10.2017 СКА-Хабаровск 2:0 Динамо СПб К
- 21.10.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Уфа ПЛ
Последние игры между собой
Ростов: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|36 - 17
|52
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|45 - 26
|50
|3.
|Краснодар
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|38 - 27
|44
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|35 - 20
|44
|5.
|Зенит
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|34 - 16
|42
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|28 - 28
|35
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|27 - 29
|34
|8.
|Рубин
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 23
|31
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 23
|30
|10.
|Урал
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|28 - 28
|30
|11.
|Амкар
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|16 - 22
|28
|12.
|Ахмат
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 33
|27
|13.
|Ростов
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|21 - 25
|27
|14.
|Анжи
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|29 - 47
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|22 - 42
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|16 - 44
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - СКА-ХабаровскДо начала игры осталось 2 дня 17 часов, которая состоится 15.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ростов - СКА-Хабаровск
Ростов
93.5% (87)
Ничья:
2.2% (2)
СКА-Хабаровск
4.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ростов:
40.9% (38)
1:0 Ростов:
20.4% (19)
2:1 Ростов:
17.2% (16)
1:2 СКА-Хабаровск:
4.3% (4)
3:1 Ростов:
2.2% (2)
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