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Стадион:
Ростов
 
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СКА-Хабаровск
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Прогнозы на матч Ростов - СКА-Хабаровск
Ростов
93.5% (87)
Ничья:
2.2% (2)
СКА-Хабаровск
4.3% (4)

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Ростов:
40.9% (38)
Ростов:
20.4% (19)
Ростов:
17.2% (16)
СКА-Хабаровск:
4.3% (4)
Ростов:
2.2% (2)
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