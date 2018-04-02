Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Спартак Москва

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Стадион: СКБ-Банк Арена
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Урал (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 08.04.2018 Тосно 2:2 Урал ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
- 24.03.2018 Закакиу 1:4 Урал ТМК
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
- 17.03.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Урал ПЛ
- 12.03.2018 Урал 0:2 Локомотив Москва ПЛ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 20.02.2018 Шинник 0:2 Урал КФ
- 18.02.2018 Урал 1:0 Арарат Москва КФ
- 14.02.2018 Урал 3:0 Спартак-2 КФ
- 11.02.2018 Тюмень 2:3 Урал КФ
- 08.02.2018 Урал 5:2 Гомель ТМК
- 29.01.2018 Урал 2:1 Арарат Москва ТМК
- 25.01.2018 Астра 0:1 Урал ТМК
- 08.12.2017 Урал 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 26.11.2017 Урал 0:1 Краснодар ПЛ
- 19.11.2017 Уфа 2:0 Урал ПЛ
- 12.11.2017 Амкар 1:2 Урал ТМК
- 03.11.2017 Урал 2:2 Динамо Москва ПЛ
Спартак Москва (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 08.04.2018 Анжи 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 04.04.2018 Крылья Советов 1:3 Спартак Москва К
- 31.03.2018 Спартак Москва 2:1 Тосно ПЛ
- 17.03.2018 Рубин 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 11.03.2018 Спартак Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 04.03.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 22.02.2018 Атлетик Б 1:2 Спартак Москва ЛЕ
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 07.02.2018 Спартак Москва 2:1 Спарта Прага ТМК
- 03.02.2018 Спартак Москва 1:2 Хэбей Форчун ТМК
- 31.01.2018 Спартак Москва 0:0 ЦСКА София ТМК
- 22.01.2018 Спартак Москва 2:3 Астана ТМК
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 21.11.2017 Спартак Москва 1:1 Марибор ЛЧ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 05.11.2017 Спартак Москва 3:1 Уфа ПЛ
Последние игры между собой
Урал: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Спартак Москва: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
- 30.09.2017 Спартак Москва 2:0 Урал Премьер-лига
- 25.04.2017 Спартак Москва 1:0 Урал Премьер-лига
- 22.10.2016 Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 12.05.2016 Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 28.02.2016 Спартак Москва 1:2 Урал Товарищеские матчи. Клубы
- 01.11.2015 Спартак Москва 0:1 Урал Премьер-лига
- 08.12.2014 Спартак Москва 2:0 Урал Премьер-лига
- 19.10.2014 Урал 2:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 04.04.2014 Спартак Москва 0:1 Урал Премьер-лига
- 01.02.2014 Спартак Москва 0:2 Урал Товарищеские матчи. Сборные
- 21.07.2013 Урал 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|36 - 17
|52
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|45 - 26
|50
|3.
|Краснодар
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|38 - 27
|44
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|35 - 20
|44
|5.
|Зенит
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|34 - 16
|42
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|28 - 28
|35
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|27 - 29
|34
|8.
|Рубин
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 23
|31
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 23
|30
|10.
|Урал
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|28 - 28
|30
|11.
|Амкар
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|16 - 22
|28
|12.
|Ахмат
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 33
|27
|13.
|Ростов
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|21 - 25
|27
|14.
|Анжи
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|29 - 47
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|22 - 42
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|16 - 44
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Спартак МоскваДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 1 минуту, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Урал - Спартак Москва
Урал
10% (10)
Ничья:
8% (8)
Спартак Москва
82% (82)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Спартак Москва:
46% (46)
1:3 Спартак Москва:
11% (11)
0:1 Спартак Москва:
11% (11)
0:2 Спартак Москва:
10% (10)
1:1 Ничья:
6% (6)
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