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Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Спартак Москва

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 1 минуту, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Урал - Спартак Москва
Урал
10% (10)
Ничья:
8% (8)
Спартак Москва
82% (82)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
46% (46)
Спартак Москва:
11% (11)
Спартак Москва:
11% (11)
Спартак Москва:
10% (10)
Ничья:
6% (6)
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