Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Тосно

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Стадион: Stadium n.a. S.G.Bilimkhanov
Предыдущие игры
Ахмат (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 07.04.2018 Рубин 3:2 Ахмат ПЛ
- 31.03.2018 Ахмат 0:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 04.03.2018 Арсенал Тула 1:0 Ахмат ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 19.02.2018 Анжи 1:1 Ахмат ТМК
- 18.02.2018 Ахмат 1:1 Иртыш Павлодар ТМК
- 16.02.2018 Ахмат 0:0 Вайле ТМК
- 10.02.2018 Ахмат 1:1 Гонвед ТМК
- 07.02.2018 Ахмат 0:0 Жальгирис ТМК
- 04.02.2018 Ахмат 2:1 Зета ТМК
- 25.01.2018 Ахмат 1:0 Кызыл-Жар ТМК
- 21.01.2018 Славия София 1:3 Ахмат ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 03.12.2017 Краснодар 3:2 Ахмат ПЛ
- 25.11.2017 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 18.11.2017 Динамо Москва 1:1 Ахмат ПЛ
- 04.11.2017 Ахмат 1:0 Ростов ПЛ
- 30.10.2017 Ахмат 1:1 Анжи ПЛ
Тосно (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 08.04.2018 Тосно 2:2 Урал ПЛ
- 31.03.2018 Спартак Москва 2:1 Тосно ПЛ
- 24.03.2018 Аланьяспор 2:2 Тосно ТМК
- 17.03.2018 Анжи 2:0 Тосно ПЛ
- 10.03.2018 Тосно 0:1 Рубин ПЛ
- 04.03.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Тосно ПЛ
- 28.02.2018 Тосно 2:1 Луч-Энергия К
- 23.02.2018 Тосно 4:0 Актобе ТМК
- 20.02.2018 Тосно 1:0 Авангард Курск ТМК
- 17.02.2018 Бананц 0:4 Тосно ТМК
- 10.02.2018 Словацко 1:2 Тосно ТМК
- 08.02.2018 Иртыш 1:0 Тосно ТМК
- 07.02.2018 Дебрецен 3:0 Тосно ТМК
- 31.01.2018 Черно Море 1:0 Тосно ТМК
- 24.01.2018 Младост Добой-Какань 0:1 Тосно ТМК
- 18.01.2018 Ботошани 2:2 Тосно ТМК
- 11.12.2017 Тосно 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 25.11.2017 Тосно 3:2 Арсенал Тула ПЛ
- 19.11.2017 Зенит 5:0 Тосно ПЛ
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тосно: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 30.09.2017 Тосно 1:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|36 - 17
|52
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|45 - 26
|50
|3.
|Краснодар
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|38 - 27
|44
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|35 - 20
|44
|5.
|Зенит
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|34 - 16
|42
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|28 - 28
|35
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|27 - 29
|34
|8.
|Рубин
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 23
|31
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 23
|30
|10.
|Урал
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|28 - 28
|30
|11.
|Амкар
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|16 - 22
|28
|12.
|Ахмат
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 33
|27
|13.
|Ростов
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|21 - 25
|27
|14.
|Анжи
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|29 - 47
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|22 - 42
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|16 - 44
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - ТосноДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 40 минут, которая состоится 13.04.2018.
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Прогнозы на матч Ахмат - Тосно
Ахмат
82.9% (87)
Ничья:
10.5% (11)
Тосно
6.7% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ахмат:
34.3% (36)
2:1 Ахмат:
27.6% (29)
2:0 Ахмат:
17.1% (18)
1:1 Ничья:
9.5% (10)
0:1 Тосно:
1.9% (2)
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