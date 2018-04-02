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Стадион: Санкт-Петербург
Предыдущие игры
Зенит (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 07.04.2018 Зенит 1:2 Краснодар ПЛ
- 01.04.2018 Уфа 1:2 Зенит ПЛ
- 15.03.2018 Зенит 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 08.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Зенит ЛЕ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 22.02.2018 Зенит 3:0 Селтик ЛЕ
- 15.02.2018 Селтик 1:0 Зенит ЛЕ
- 10.02.2018 Зенит 3:1 Марибор ТМК
- 08.02.2018 Зенит 0:2 Вайле ТМК
- 07.02.2018 Зенит 1:0 Црвена Звезда ТМК
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Зенит 5:1 Славия Прага ТМК
- 22.01.2018 Зенит 5:0 Копенгаген ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 23.11.2017 Зенит 2:1 Вардар ЛЕ
Анжи (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 08.04.2018 Анжи 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 01.04.2018 Краснодар 1:1 Анжи ПЛ
- 17.03.2018 Анжи 2:0 Тосно ПЛ
- 10.03.2018 Уфа 3:2 Анжи ПЛ
- 02.03.2018 Анжи 1:1 Рубин ПЛ
- 24.02.2018 Анжи 1:3 Слуцк ТМК
- 23.02.2018 Анжи 2:0 Енисей ТМК
- 19.02.2018 Анжи 1:1 Ахмат ТМК
- 19.02.2018 Анжи 4:1 Колхети Поти ТМК
- 16.02.2018 Анжи 3:0 Динамо СПб ТМК
- 08.02.2018 Анжи 2:0 Динамо Минск ТМК
- 04.02.2018 Анжи 1:0 Тобол ТМК
- 31.01.2018 Анжи 1:0 Сумгаит ТМК
- 09.12.2017 Динамо Москва 2:0 Анжи ПЛ
- 03.12.2017 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 26.11.2017 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 19.11.2017 Анжи 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 05.11.2017 Амкар 1:2 Анжи ПЛ
- 30.10.2017 Ахмат 1:1 Анжи ПЛ
- 22.10.2017 Анжи 3:2 Арсенал Тула ПЛ
Последние игры между собой
Зенит: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 2
Анжи: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 10
- 01.10.2017 Анжи 2:2 Зенит Премьер-лига
- 08.04.2017 Зенит 1:1 Анжи Премьер-лига
- 27.10.2016 Анжи 4:0 Зенит Кубок
- 25.09.2016 Анжи 2:2 Зенит Премьер-лига
- 07.05.2016 Анжи 0:1 Зенит Премьер-лига
- 24.10.2015 Зенит 5:1 Анжи Премьер-лига
- 24.09.2014 Анжи 1:2 Зенит Кубок
- 19.04.2014 Анжи 1:2 Зенит Премьер-лига
- 17.08.2013 Зенит 3:0 Анжи Премьер-лига
- 08.05.2013 Зенит 0:1 Анжи Кубок
- 10.12.2012 Зенит 1:1 Анжи Премьер-лига
- 19.08.2012 Анжи 1:1 Зенит Премьер-лига
- 13.05.2012 Анжи 0:2 Зенит Премьер-лига
- 18.11.2011 Зенит 0:0 Анжи Премьер-лига
- 24.07.2011 Анжи 0:1 Зенит Премьер-лига
- 21.03.2011 Зенит 2:0 Анжи Премьер-лига
- 01.03.2011 Анжи 2:3 Зенит Кубок
- 24.10.2010 Анжи 3:3 Зенит Премьер-лига
- 04.07.2010 Зенит 2:1 Анжи Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|36 - 17
|52
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|45 - 26
|50
|3.
|Краснодар
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|38 - 27
|44
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|35 - 20
|44
|5.
|Зенит
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|34 - 16
|42
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|28 - 28
|35
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|27 - 29
|34
|8.
|Рубин
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 23
|31
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 23
|30
|10.
|Урал
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|28 - 28
|30
|11.
|Амкар
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|16 - 22
|28
|12.
|Ахмат
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 33
|27
|13.
|Ростов
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|21 - 25
|27
|14.
|Анжи
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|29 - 47
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|22 - 42
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|16 - 44
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - АнжиДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 2 минуты, которая состоится 14.04.2018.
Новости матча
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"Зенит" может довериться Бьелсе — 15:31
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Прогнозы на матч Зенит - Анжи
Зенит
93.8% (90)
Ничья:
3.1% (3)
Анжи
3.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Зенит:
44.8% (43)
2:1 Зенит:
16.7% (16)
3:0 Зенит:
14.6% (14)
1:0 Зенит:
6.3% (6)
3:1 Зенит:
3.1% (3)
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