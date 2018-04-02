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Амкар
 
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Рубин
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Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - Рубин

До начала игры осталось 2 дня 6 часов 2 минуты, которая состоится 14.04.2018.
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Прогнозы на матч Амкар - Рубин
Амкар
17.6% (18)
Ничья:
57.8% (59)
Рубин
24.5% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
47.1% (48)
Рубин:
13.7% (14)
Амкар:
10.8% (11)
Рубин:
5.9% (6)
Амкар:
4.9% (5)
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