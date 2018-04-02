Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - Рубин

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Стадион: Звезда
Предыдущие игры
Амкар (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 07.04.2018 СКА-Хабаровск 0:2 Амкар ПЛ
- 31.03.2018 Амкар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 09.03.2018 Амкар 0:2 Арсенал Тула ПЛ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 27.02.2018 Амкар 0:0 Авангард Курск К
- 19.02.2018 Амкар 1:1 Динамо СПб ТМК
- 18.02.2018 Амкар 0:1 Динамо Батуми ТМК
- 15.02.2018 Амкар 2:0 Алашкерт ТМК
- 11.02.2018 Будучность 0:3 Амкар ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 31.01.2018 Црвена Звезда 1:1 Амкар ТМК
- 27.01.2018 Берое 1:0 Амкар ТМК
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
- 12.11.2017 Амкар 1:2 Урал ТМК
- 05.11.2017 Амкар 1:2 Анжи ПЛ
- 29.10.2017 Амкар 1:1 Урал ПЛ
Рубин (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 07.04.2018 Рубин 3:2 Ахмат ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
- 17.03.2018 Рубин 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 10.03.2018 Тосно 0:1 Рубин ПЛ
- 02.03.2018 Анжи 1:1 Рубин ПЛ
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 21.02.2018 Рубин 1:1 Лиллестрём ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 06.02.2018 Рубин 2:0 Диошдьёр ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 28.01.2018 Рубин 1:0 Богемианс-1905 ТМК
- 19.01.2018 Рубин 0:0 Локомотив Ташкент ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.11.2017 Арсенал Тула 0:0 Рубин ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 30.10.2017 Уфа 2:1 Рубин ПЛ
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
Последние игры между собой
Амкар: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Рубин: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
- 30.09.2017 Рубин 0:1 Амкар Премьер-лига
- 21.05.2017 Амкар 1:2 Рубин Премьер-лига
- 01.08.2016 Рубин 0:0 Амкар Премьер-лига
- 14.02.2016 Рубин 1:1 Амкар Товарищеские матчи. Клубы
- 21.11.2015 Амкар 1:2 Рубин Премьер-лига
- 26.07.2015 Рубин 0:2 Амкар Премьер-лига
- 04.04.2015 Амкар 0:3 Рубин Премьер-лига
- 03.11.2014 Рубин 1:1 Амкар Премьер-лига
- 02.12.2013 Рубин 3:0 Амкар Премьер-лига
- 15.09.2013 Амкар 0:0 Рубин Премьер-лига
- 19.04.2013 Амкар 1:1 Рубин Премьер-лига
- 07.10.2012 Рубин 0:1 Амкар Премьер-лига
- 21.09.2011 Амкар 0:2 Рубин Кубок
- 20.08.2011 Амкар 1:1 Рубин Премьер-лига
- 24.04.2011 Рубин 1:1 Амкар Премьер-лига
- 11.09.2010 Рубин 3:0 Амкар Премьер-лига
- 17.04.2010 Амкар 0:1 Рубин Премьер-лига
- 25.09.2009 Рубин 1:2 Амкар Премьер-лига
- 16.05.2009 Амкар 2:2 Рубин Премьер-лига
- 24.09.2008 Рубин 0:0 Амкар Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|36 - 17
|52
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|45 - 26
|50
|3.
|Краснодар
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|38 - 27
|44
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|35 - 20
|44
|5.
|Зенит
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|34 - 16
|42
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|28 - 28
|35
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|27 - 29
|34
|8.
|Рубин
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 23
|31
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 23
|30
|10.
|Урал
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|28 - 28
|30
|11.
|Амкар
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|16 - 22
|28
|12.
|Ахмат
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 33
|27
|13.
|Ростов
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|21 - 25
|27
|14.
|Анжи
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|29 - 47
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|22 - 42
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|16 - 44
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - РубинДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 2 минуты, которая состоится 14.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Амкар - Рубин
Амкар
17.6% (18)
Ничья:
57.8% (59)
Рубин
24.5% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
47.1% (48)
1:2 Рубин:
13.7% (14)
1:0 Амкар:
10.8% (11)
0:1 Рубин:
5.9% (6)
2:1 Амкар:
4.9% (5)
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